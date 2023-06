Lễ hội bị chỉ trích vì chơi nhạc gợi dục

Seoul World DJ Festival 2023 được tổ chức hoành tráng tại thủ đô của Hàn Quốc. Ảnh:

Seoul World DJ Festival là sự kiện âm nhạc EDM lớn được tổ chức tại Seoul trong 3 ngày (2-4/6). Lễ hội được tổ chức tại công viên giải trí Seoul Land với 4 sân khấu khác nhau, quy tụ nhiều nghệ sĩ đến biểu diễn.

Do kết hợp độc đáo của âm nhạc sôi động và các trò chơi giải trí, Seoul World DJ Festival thu hút đám đông khổng lồ không giới hạn độ tuổi.

Tuy nhiên, theo các phương tiện truyền thông địa phương, sự kiện năm nay không phù hợp và an toàn cho những khán giả nhỏ tuổi.

Các buổi biểu diễn chính thức bắt đầu từ 14h mỗi ngày, vì vậy trẻ em thường có mặt tại khu vui chơi. Đáng nói, khán giả chủ yếu mặc trang phục cosplay, thường gợi cảm và có phần khiêu khích. Lễ hội cũng không đủ nguồn lực an ninh để quản lý đám đông và đảm bảo an toàn cho trẻ em. Người lớn say xỉn không phải là hình ảnh hiếm trong thời gian diễn ra sự kiện.

Chưa dừng lại ở đó, điều yêu cầu ban tổ chức phải kiểm soát lễ hội chặt chẽ hơn nữa là sự lựa chọn âm nhạc. Theo truyền thông, thỉnh thoảng, nghệ sĩ biểu diễn các bài hát xen lẫn với âm thanh gợi dục, nhạy cảm.

Một nữ nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc. Ảnh:

Cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng trước thái độ lơ là của ban tổ chức trước việc đảm bảo môi trường an toàn cho tất cả người tham dự lễ hội. Một số người có mặt tại sự kiện đồng ý những bài báo phản ánh là chính xác.

Nhiều bình luận được để lại trên mạng xã hội: “Những âm thanh gợi dục xuất hiện quá nhiều. Tôi thực sự thấy không ổn cho bọn trẻ”, “Họ chỉ cần không cho phép trẻ em vào khu vui chơi một ngày thôi thì không có vấn đề gì phải bàn cả”, “Tôi luôn không thích đi chơi cùng các thành viên trong gia đình tại lễ hội ở Seoul Land”, “Tôi đã đến vào chiều 3/6 và âm nhạc được phát theo kiểu hỗn tạp. Có nhiều gia đình ở đó, cũng có nhiều khán giả tại lễ hội âm nhạc. Tôi thấy quan ngại cho họ. Nhiều người thể hiện bản thân quá đà”...

Ban tổ chức Seoul World DJ Festival chưa lên tiếng về những cáo buộc trên.

Khán giả cosplay khi tham dự lễ hội. Trang phục thường theo phong cách gợi cảm và khiêu khích. Ảnh: