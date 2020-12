Lễ đếm ngược Chào 2021 tại Mỹ sẽ được trình chiếu online

Cả thế giới đều đang sắp bước qua năm 2020 và cùng chào đón 2021 với những niềm tin và hi vọng về một năm mới tươi sáng, không còn dịch bệnh. Khoảnh khắc giao thừa là điều mà ai cũng chào đón. Và thành phố New York, Mỹ với sự kiện đếm ngược Chào năm mới nổi tiếng được cả thế giới trông chờ.



Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho sự kiện đếm ngược Chào năm mới nổi tiếng thế giới đã hoàn tất. Tuy nhiên, điểm khác năm nay là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn bộ lễ đếm ngược Chào 2021 sẽ được trình chiếu online. Dù đã là trưa ngày 31, nhưng có mặt ở Quảng trường Thời đại lúc này chủ yếu là người dân TP New York, khách du lịch thì vắng hơn hẳn so với mọi năm.

Anh Brandon - Khách du lịch từ bang Pennsylvania, Mỹ cho biết: "Tôi đã ở đây 1 lần vào năm 2017. Khi đó có thật nhiều nhiều người. Còn bây giờ nó như thế này, bạn biết đấy, cũng có chút buồn và thật khác biệt. Vì vậy tôi hi vọng năm mới COVID-19 sẽ kết thúc. Khi đó tôi có thể ra ngoài, chụp ảnh nhiều hơn và làm những thứ mà tôi thích".

Đêm giao thừa các năm trước ở New York. Ảnh: Eventbrite.

Để tránh việc tụ tập đông người, khu vực tổ chức sự kiện xung quanh Quảng trường Thời đại cũng bắt đầu được giới nghiêm từ 3 giờ chiều theo giờ địa phương. Trước thời điểm này, mọi người đang tranh thủ đến đây để gửi gắm những điều ước cho năm mới.

Chị Karina - TP. New York, Mỹ chia sẻ: "Điều đầu tiên tôi ước đại dịch sẽ kết thúc và cuộc sống trở về như bình thường. Tôi ước mọi người sẽ sớm có việc làm trở lại. Với cá nhân tôi, suốt thời gian qua tôi đã phải cách ly trong sự cô đơn, vì vậy tôi mong muốn sớm tìm được tình yêu của mình".

Nghi thức thả quả cầu pha lê chào năm mới bắt đầu từ năm 1907. Trong lịch sử gần 115 năm, đây là lần thứ ba có thay đổi trong việc tổ chức sự kiện này. Hai lần đầu tiên nghi thức này phải tạm dừng là vào những năm 1942, 1943, trong chiến tranh thế giới thứ Hai.

Theo dự báo thì thời tiết sẽ khá lý tưởng vào thời khắc giao thừa. Tuy nhiên, thay vì cảnh hàng triệu người cùng nhau đếm ngược những thời khắc cuối cùng của năm cũ và chào đón năm mới 2021, năm nay chỉ có không quá 100 khán giả vinh dự được lựa chọn trực tiếp tham gia. Họ là những bác sỹ, y tá, nhân viên bán hàng - những ngành nghề vẫn phải làm việc trực tiếp trong suốt thời gian đại dịch.