Lê Bống được NSND Trung Anh động viên khi "diễn đơ"

"Nhà mình lạ lắm!" vừa tung trailer chính thức, hé lộ câu chuyện xoay quanh gia đình đặc biệt của Thanh Mỹ (Nhã Uyên). Trailer mở đầu bằng một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, hậu quả để lại là cô bé Thanh Mỹ 8 tuổi mất hết ký ức về gia đình mình, những người xấu số đã không qua khỏi. Với hy vọng giúp cháu mình hồi phục, người thân còn lại của Thanh Mỹ là Thành (do Samuel An thủ vai) đã quyết định sắp đặt cho Thanh Mỹ một gia đình giả, và người cầm trịch chính cho vở diễn này là Huân (do Nhan Phúc Vinh thủ vai), một Phó Đạo diễn trong ngành làm phim.

Lần lượt những thành viên trong gia đình Thanh Mỹ xuất hiện trong các vai trò như ông (NSND Trung Anh), bà (NSND Kim Xuân), bố (Tuấn Tú), mẹ (Lưu Huyền Trang), anh (Tuấn Đạt), chị (Lê Bống) với những pha lột xác ngoạn mục. Và chuyến hành trình của gia đình “mới lạ” bắt đầu. Những tình huống bất bình thường trong một gia đình “có vẻ” bình thường bắt đầu ập đến, đầy đủ các cung bậc hỉ nộ ái ố, và ẩn chứa cả những bí mật “không thể bật mí”.

Lê Bống (ngoài cùng bên phải) nhận được nhiều sự giúp đỡ của các diễn viên gạo cội.

Trong phim, Lê Bống vào vai Hà Giang, một cô gái nghèo có ước mơ đơn giản, bình dị nhưng lại bị số phận đưa đẩy vào những tình huống tréo ngoe, oan gia ngõ hẹp. Đây cũng là nhân vật có sự chuyển biến tâm lý khá phức tạp, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ cho khán giả trong phim. Được đóng phim chung với những diễn viên gạo cội trong nghề như NSND Trung Anh, NSND Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh, Tuấn Tú, Lưu Huyền Trang…, Lê Bống chia sẻ bản thân cũng gặp nhiều áp lực do chưa có nhiều kinh nghiệm về diễn xuất, tay ngang tham gia vào làng phim.

Trong quá trình quay phim, Lê Bống đều được các thành viên đoàn phim tạo điều kiện tối đa để học tập, rèn luyện kỹ năng diễn xuất. NSND Kim Xuân luôn để ý và chỉnh sửa cho Bống từng chi tiết nhỏ, còn NSND Trung Anh thì cổ vũ, trấn an tinh thần cô nàng. “Có những lúc mình diễn hơi đơ, chú Trung Anh đều bảo ‘Phải tự tin vào, phải mạnh mẽ lên’, cho mình những lời động viên”, Lê Bống kể lại.

Đặc biệt, sau thời gian hợp tác cùng nhau, Lê Bống không ngần ngại thú nhận cô thần tượng Nhan Phúc Vinh bởi tài năng diễn xuất và tìm thấy ở đàn anh rất nhiều điều khiến bản thân muốn học hỏi.

Theo đó, Nhan Phúc Vinh đã giúp cô học cách biểu cảm trên khuôn mặt, thậm chí là cả việc xây dựng nội tâm, tính cách nhân vật như thế nào cũng được anh hướng dẫn tỉ mỉ cho đàn em. Không chỉ vậy, lối sống ngoài đời thực của Nhan Phúc Vinh cũng là điểm khiến Lê Bống ngưỡng mộ. Là người rất yêu thể thao, những lúc không đóng phim, nam diễn viên luôn dành thời gian để tập luyện, và điều này trở thành động lực để truyền cảm hứng tới Lê Bống.