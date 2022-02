Lấy lại chiếc áo hơn 400 nghìn ở nhà bạn gái cũ không được, chàng trai đòi tiền mua kèm lời hăm dọa: "Rồi cô sẽ chuốc lấy cái nghiệp..."

Bạn có còn nhớ bài hát "Anh không đòi quà" đình đám một thời được biểu diễn bởi OnlyC và Karik không? Bài hát trở nên hot không chỉ vì giai điệu bắt tai và rộn ràng, mà còn bởi nó đã nhắc đến một thực trạng trong giới trẻ ngày nay, đó là đòi quà khi chia tay nhau.



Đối với nhiều người, món quà được tặng khi đang yêu nhau sẽ trở thành món đồ lưu niệm vô giá khi cả hai vì nhiều lý do mà không thể tiếp tục ở bên nhau, và món quà dù giá trị lớn hay nhỏ sẽ lưu dấu kỉ niệm cho một phần năm tháng thanh xuân bên nhau.

Cho nên, việc đòi lại quà trở nên khá khó chịu và phản cảm, đặc biệt khi cả hai đang trải qua quãng thời gian nhạy cảm khi vừa chia tay nhau.

Cũng bởi vì lý do đó mà câu chuyện của nữ TikToker Christina đã trở thành chủ đề bàn tán của không ít người dùng mạng xã hội.

Christina cũng lâm vào một hoàn cảnh tương tự khi bạn trai cũ của cô sau khi chia tay đã một mực đòi cô phải trả lại chiếc áo phông mà anh ta để quên ở nhà cô.

Chiếc áo phông không quá đắt tiền, nhưng cách anh ta sống chết đòi Christina chiếc áo khiến cả cô và người theo dõi câu chuyện đều phải sửng sốt và cạn lời.

Cô gái ngao ngán kể lại câu chuyện bạn trai cũ đòi đồ.

Trong một video được Christina đăng tải lên TikTok, cô đã chia sẻ lại sự việc bản thân bị bạn trai cũ không nể nang đòi cô trả bằng được chiếc áo anh ta để quên ở nhà cô khi hai người đang yêu nhau.

Christina đã đăng tải ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, nếu không muốn nói là nảy lửa giữa cô và bạn trai cũ.

Cuộc trò chuyện bắt đầu khi anh ta ngỏ ý muốn lấy lại chiếc áo để quên đó. Nhưng vì Christina không muốn gặp mặt lại bạn trai cũ nên cô đã nói dối rằng cô đã vứt chiếc áo đó đi rồi. Tưởng mọi chuyện thế là hết vì chiếc áo cũng không đáng mấy tiền, nhưng anh ta lại trả lời cô một câu mà khiến cô giận sôi máu: "Nếu vậy, hoặc là trả cho tôi 20 đô (khoảng 460 nghìn) cho món đồ quý giá của tôi, hoặc là đừng trách tôi sẽ có biện pháp mạnh".

Lời hăm dọa của bạn trai cũ khiến cô cực kỳ sốc. Còn đâu những lời nói ngọt ngào dành cho nhau vào những năm tháng còn yêu nhau mặn nồng?

Vì một món đồ mà nỡ nào anh ta lại nói ra những lời bạc tình như vậy. Chưa hết, bạn trai của Christina còn gửi cho cô một yêu cầu chuyển tiền trực tuyến và đòi cô chuyển 20 đô tiền đền bù cái áo đó. Thật là hết nói nổi!

Ngạc nhiên là Christina đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giữ cho giọng điệu của mình lịch sự nhất có thể khi gửi tin nhắn đáp lại bạn trai cũ như sau: "Tôi sẽ không trả cho anh 20 đô đâu. Tôi đã cho anh cơ hội đến lấy áo nhưng anh đã không đến".

Anh ta vẫn không chịu từ bỏ mà trả lời tin nhắn rằng anh ta rất vui lòng đến nhà cô và lấy lại chiếc áo bảo bối đó của mình hoặc là lấy 20 đô cũng được.

Có lẽ một phần vì tức giận, một phần vì không muốn gặp lại bạn trai cũ mà Christina một mực không trả lại áo, cũng không trả tiền cho anh ta.

Do đó, anh ta đã cay cú nhắn một tin nhắn: "Rồi cô sẽ chuốc lấy nghiệp do mình gây ra thôi". Có thể thấy rằng cuộc trò chuyện giữa hai người đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhưng không chịu thua kém, Christina đáp trả: "Nghiệp sẽ tìm đến tôi, và cả anh nữa. Thân ái!". Nhưng, ngay lập tức, người đàn ông kia đã đốp chát lại ngay: "Tạm biệt, chúc may mắn với những tưởng tượng mà cô tự nghĩ ra!".

Video của Christina kết thúc ở đây, nhưng chắc hẳn ai cũng cảm nhận được sức nóng của cuộc trò chuyện nảy lửa giữa hai người chỉ vì một chiếc áo!

Video thu hút đến 880.000 lượt yêu thích, và nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ thái độ của riêng mình về câu chuyện này. Đa số tỏ ra rất bức xúc trước hành vi đòi áo thô lỗ của chàng trai, và cho rằng hành vi này cực kỳ kém duyên và thiếu văn minh.

