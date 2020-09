Lấy dị vật là viên pin bị ăn mòn ra khỏi âm đạo bé gái 7 tuổi

Thông tin từ người nhà bệnh nhi cho biết, tầm 1 tháng nay người nhà thấy quần cháu có dính dịch rất hôi, sau đó thấy có nước trắng đục, hôi chảy ra từ bộ phận sinh dục của cháu. Người nhà đã cho bé đi khám bác sĩ tư nhiều lần, uống thuốc nhưng không cải thiện, nay đi khám ở Bệnh Viện Nhi Đồng 1.

Kết quả siêu âm ghi nhận: Bóng cản âm trong lòng âm đạo, kích thước16x30mm. Theo dõi dị vật âm đạo.

Hình ảnh chụp X-quang bụng không sửa soạn

Bệnh nhi được các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu chuyển phòng mổ để thám sát lấy dị vật.

Sau khi thám sát, bác sĩ đã lấy ra được dị vật là một viên pin đã bị ăn mòn và thủng lỗ cùng nhiều bột than bị thoát ra ngoài.

Viên pin sau khi được lấy ra

Theo ghi nhận của các bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị, sau khi lấy dị vật ra ngoài bằng kẹp phẫu tích, chúng tôi quan sát thấy bên trong còn nhiều dịch mủ, giả mạc và mụi than đen trong âm đạo của bé do viên pin đã nằm ở đó một thời gian dài bị ăn mòn và thoát than ra ngoài. Chúng tôi tiến hành đưa ống nhỏ vào trong lòng âm đạo để không làm tổn thương màng trinh, bơm rửa đến khi nước trong.

Cũng từ trường hợp này, ThS. BS Hồ Trung Cường, bác sĩ tại bệnh viện, chia sẻ thêm: Tại khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, chúng tôi cũng thường xuyên tiếp nhận các trường hợp tai nạn sinh hoạt dị vật âm đạo ở bé gái với biểu hiện tiết dịch âm đạo bất thường, viêm âm đạo kéo dài hoặc người nhà tận mắt chứng kiến các cháu nhét dị vật vào trong âm đạo…

Dị vật có thể là bông gòn (từ trong thú nhồi bông hoặc gối), viên bi, nam châm, viên pin… hoặc bất cứ đồ chơi nào có kích thước nhỏ có khả năng nhét vừa. Chính vì vậy, người nhà nên thận trọng khi cho cháu chơi với những đồ chơi nhỏ, để ý những hành động bất thường của cháu đồng thời nên cho cháu đi khám sớm khi có tiết dịch âm đạo bất thường hoặc viêm âm đạo ở trẻ em.

(Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng 1)