"Lấy danh nghĩa người nhà" No.1 Hot Search: Đàm Tùng Vận gây xót lòng khi tung ảnh do Trương Tân Thành - Tống Uy Long chụp

Dù chỉ mới lên sóng 10 tập nhưng bộ phim truyền hình Lấy danh nghĩa người nhà đã gây náo loạn CBiz. Sáng 16/8, Đàm Tùng Vận tung ra loạt ảnh mới do chính cô, Trương Tân Thành - Tống Uy Long chụp cho nhau, đồng thời ghi những dòng chia sẻ gây xót lòng cho khán giả.

Lấy danh nghĩa người nhà là câu chuyện xoay quanh 2 ông bố là bố Lăng và bố Lý - những người đã tốt bụng nhận nuôi 3 đứa trẻ không cùng huyết thống tên Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) - Lăng Tiêu (Tống Uy Long) - Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành). Cuộc sống của gia đình nhỏ 5 người cứ êm đềm trôi qua cho đến ngày kia, người thân của Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu quay về để đón con ra nước ngoài.

Bộ ba Đàm Tùng Vận - Trương Tân Thành - Tống Uy Long ở vị trí No.1 Hot Search Weibo.

Lăng Tiêu đi Singapore sống cùng mẹ ruột còn Hạ Tử Thu cũng sang nước Anh du học, chỉ còn cô em nhỏ Lý Tiêm Tiêm ở cùng 2 ông bố trong ngôi nhà nhỏ. Khi mà khán giả còn chưa kịp nén đau buồn thì cô nàng Đàm Tùng Vận tung liền loạt ảnh đen trắng lên Weibo với những dòng chia sẻ là: "Ảnh do anh lớn chụp - Ảnh do anh nhỏ chụp và Ảnh do tôi chụp".

Đàm Tùng Vận.

Sau đó, Tống Uy Long - Trương Tân Thành liền vào tương tác ở bài đăng của Đàm Tùng Vận. Trương Tân Thành tự nhận mình là: "Vì sao góc độ của tôi lại kỳ diệu như vậy chứ". Đàm Tùng Vận trả lời: "Vì cậu đẹp hơn cả hoa".

Tống Uy Long.

Trương Tân Thành.

Còn Tống Uy Long thì cũng kịp góp vui bằng bình luận khen ngợi hình ảnh của 3 anh em thật là tốt. Chỉ là tương tác quanh hình ảnh trong Lấy danh nghĩa người nhà thế thôi mà Đàm Tùng Vận - Trương Tân Thành - Tống Uy Long cũng lao thẳng lên Hot Search với vị trí No.1, đánh bật hoàn toàn những từ khóa đang được quan tâm liên quan đến phim Lưu Ly mỹ nhân sát hay show thực tế ăn khách Nhà hàng Trung Hoa 4 của Triệu Lệ Dĩnh - Huỳnh Hiểu Minh.

3 anh em tương tác với nhau mà vẫn gây náo loạn Weibo với hàng triệu lượt tìm kiếm.

Phát sóng trên đài truyền hình Hồ Nam và nhận ngay điểm Douban lên đến 8.6, Lấy danh nghĩa người nhà đang là tác phẩm được đánh giá là đáng xem nhất thời điểm hiện tại. Không có những màn khoe thân nóng bỏng, lại càng không đi theo mô típ ngôn tình kiểu CEO giàu có lạnh lùng gặp ngay cô gái nghèo trong sáng thiện lương, Lấy danh nghĩa người nhà khiến khán giả cùng khóc cùng cười với câu chuyện ấm áp về tình cảm gia đình xen lẫn tình yêu đương nam nữ nhẹ nhàng, đầy ý nghĩa.