Lấy chồng thiếu gia làm đám cưới hết 7 tỷ nhưng siêu mẫu Ngọc Thạch chọn đi đẻ ở viện công bình dân, biết chi phí nhiều người bất ngờ

Cựu siêu mẫu Ngọc Thạch từng là một tên tuổi được nhiều khán giả yêu mến. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Ngọc Thạch bất ngờ lên xe hoa với thiếu gia Hà thành Đỗ Bình Dương. Đám cưới của Ngọc Thạch và Bình Dương được tổ chức năm 2013 được đánh giá là một trong những hôn lễ xa hoa bậc nhất showbiz thời điểm đó với chi phí tổ chức lên đến 7 tỷ đồng.

Sau đám cưới, Ngọc Thạch lui về làm hậu phương vững chắc cho ông xã, ít hoạt động nghệ thuật. Cô sinh liền hai con trai kháu khỉnh vào năm 2015 và 2019.

Mặc dù có điều kiện kinh tế nhưng Ngọc Thạch không chọn đi đẻ tại các bệnh viện tư xịn sò, thay vào đó cả hai lần sinh nở cô đều sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (BV PSTW). Chia sẻ về lý do chọn bệnh viện công, Ngọc Thạch từng cho biết cô muốn lựa chọn sinh con ở một bệnh viện có đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Về chi phí, Ngọc Thạch chọn sinh mổ dịch vụ, tổng chi phí hết 20 triệu đồng. So với các bệnh viện tư, chi phí sinh mổ lần 2 như vậy là tương đối "mềm".

Tổ ấm của vợ chồng siêu mẫu Ngọc Thạch và các con.

Đúng như lời Ngọc Thạch chia sẻ, BV PSTW vốn nổi tiếng là nơi có nhiều bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm trong ngành Sản khoa. Người điều hành BV PSTW hiện tại là PSG.TS Trần Danh Cường, một bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực siêu âm, chẩn đoán và sàng lọc trước sinh. Vì vậy các sản phụ chọn sinh nở tại bệnh viện này đều rất yên tâm với trình độ chuyên môn của các bác sĩ.

Các sản phụ có nhu cầu sinh con ở BV PSTW có thể theo dõi thai kỳ tại đây ngay từ những tuần đầu tiên. Bệnh viện nhận các sản phụ mang thai từ tuần 28-36 đến làm hồ sơ sinh, tuy nhiên nếu các mẹ sinh sau 1 tháng làm hồ sơ sinh thì sẽ phải làm lại các xét nghiệm. Thủ tục làm hồ sơ sinh cũng khá nhanh chóng, không quá phức tạp. Sau khi việc làm hồ sơ sinh hoàn thành, sản phụ sẽ được cấp một mã số. Đến ngày sinh, sản phụ đến bệnh viện chỉ cần đọc mã số hồ sơ sinh, bớt được nhiều thời gian làm các thủ tục khác.

Các ca sinh khó từ khắp nơi đều đổ dồn về BV PSTW nên bệnh viện này luôn trong tình trạng đông đúc, ồn ào, chật chội, phòng chờ sinh sản phụ phải nằm ngồi 2-3 người/giường. Cơ sở vật chất của bệnh viện không được đánh giá cao như các bệnh viện tư tuy nhiên các sản phụ đã sinh nở tại BV PSTW trong vài năm trở lại đây đều nhận xét hiện tại bệnh viện đã sạch sẽ, khang trang hơn rất nhiều so với trước đây.

Phòng dịch vụ sẽ có toilet khép kín, tủ lạnh, tivi, điều hòa, cây nước nóng... Hiện bệnh viện cũng chưa có dịch vụ ăn uống nên người nhà phải tự mang cơm cho sản phụ. Sản phụ sinh con tại BV PSTW cũng cần chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho mẹ và bé trong những ngày lưu viện.

Mỗi ngày sẽ có bác sĩ đến thăm khám cho mẹ và bé, y tá sẽ giúp vệ sinh, phát thuốc cho mẹ và tắm cho bé.

Phòng lưu viện tại BV PSTW trong vài năm trở lại đây được sản phụ nhận xét là có những thay đổi tích cực.

Về chi phí sinh con tại BV PSTW cũng khá "mềm", nếu sinh tại khoa thường, có bảo hiểm y tế sản phụ chỉ phải chi trả 3-6 triệu đồng. Còn nếu sinh mổ dịch vụ như siêu mẫu Ngọc Thạch, chi phí trọn gói là 12 triệu đồng nhưng chưa tính các chi phí phát sinh như: giảm đau sau mổ, vật tư, thuốc men, sàng lọc sơ sinh... Sản phụ sinh thường lưu viện ít nhất 24h và sản phụ sinh mổ lưu viện 5 ngày.

BV PSTW cũng có dịch vụ lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn cho trẻ với mức phí là 25 triệu đồng/bé/ năm đầu tiên. Chi phí lưu trữ các năm tiếp theo là:

- 1 năm: 2.500.000 đồng

- 5 năm: 12.500.000 đồng

- 10 năm: 25.000.000 đồng

- 17 năm: 42.500.000 đồng

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp các sản phụ có thêm nhiều thông tin về dịch vụ sinh nở tại BV PSTW để tham khảo và lựa chọn một bệnh viện phù hợp với nhu cầu cũng như điều kiện của mình.