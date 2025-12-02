Khi Lauren Sánchez khoác váy cưới Dolce & Gabbana bước vào lễ đường ở Venice hồi tháng 6, truyền thông thế giới dành mọi ánh nhìn cho độ xa hoa của đám cưới, dàn khách mời toàn sao hạng A và danh xưng “vợ tỷ phú Amazon”. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, Lauren lại chọn một sân khấu khác để xuất hiện: Trường quay Good Morning America. Không phải để kể chuyện tuần trăng mật, mà để thông báo vợ chồng cô sẽ rót 102,5 triệu USD cho 32 tổ chức trên khắp nước Mỹ, với mục tiêu rất giản dị mà cũng rất lớn: Giúp các gia đình không phải ngủ ngoài đường. Đằng sau hình ảnh người phụ nữ 55 tuổi ăn mặc kín đáo, nói năng chậm rãi là một lựa chọn rất rõ ràng: Dùng đặc quyền và vị thế mới của mình để làm điều có ích, thay vì chỉ sống trong vùng an toàn sang trọng.

Từ cô dâu Venice đến người đứng ra công bố 102,5 triệu USD

Trong buổi lên sóng Good Morning America, Lauren xuất hiện trong bộ đồ khá “khiêm tốn” nếu so với những hình ảnh lộng lẫy trong đám cưới: Áo len cổ lọ màu đen, chân váy tweed đen xám, bốt cao cổ, khoác ngoài trench coat Vivienne Westwood và xách một chiếc túi màu rượu vang. Tóc cô búi gọn, gần như không có chi tiết nào phô trương.

Nhưng chính trong vẻ ngoài giản dị đó, Lauren thông báo một tin rất “không giản dị”: cô và Jeff Bezos sẽ trao 102,5 triệu USD tiền tài trợ cho 32 tổ chức phi lợi nhuận trên khắp nước Mỹ, những nơi đang nỗ lực giúp các gia đình vô gia cư có chỗ trú ẩn và cơ hội bắt đầu lại. Khoản tiền này đi qua Day One Families Fund - quỹ mà Bezos sáng lập năm 2018 với cam kết dài hạn lên tới 2 tỉ USD. Lauren nói rất thẳng thắn: “Năm nay chúng tôi có thể trao hơn 100 triệu USD, số tiền đó tạo ra khác biệt rất lớn. Nó giúp các gia đình có cơ hội đi đúng hướng”.

Cách nói không hoa mỹ, không tô vẽ nhưng nghe rõ ràng và chắc chắn, giống phong thái của một người đã quen với việc đứng trước máy quay, nhưng bây giờ nói thay cho những gia đình đang phải ngủ ngoài hiên, trong xe hơi, hoặc ở các khu tạm trú chật chội.

Day One Families Fund - khi tiền tỷ đi cùng công sức “chân đất”

Lauren cũng nhấn mạnh đây “mới chỉ là bắt đầu”, vì quỹ đã được cam kết 2 tỉ USD và sẽ tiếp tục tài trợ trong những năm tới. Đằng sau các khoản hỗ trợ là một đội ngũ cố vấn làm việc ngay tại các địa phương, hiểu chuyện gì đang diễn ra trong cộng đồng, hiểu nơi nào đang thiếu gì. Kể từ khi ra đời, quỹ đã cấp hơn 852 triệu USD cho nhiều tổ chức ở khắp 50 bang, với mục tiêu duy nhất: Không để các gia đình có con nhỏ phải lang thang trên đường phố.

Nhiều đại diện tổ chức nhận tài trợ chia sẻ đây là khoản tiền lớn nhất họ từng nhận được, là thành quả của hàng đêm thức trắng, của nước mắt, của những giờ làm việc không lương của tình nguyện viên, của những cuộc họp với chính quyền và đối tác cộng đồng. Một nữ giám đốc tổ chức ở Maryland nói rất thật: Món quà này dành cho hàng nghìn gia đình phải ngủ ngoài trời mỗi đêm, chịu cái lạnh mà không biết sáng mai sẽ đi đâu.

Nghe những chia sẻ đó, có thể thấy rõ 102,5 triệu USD không chỉ là một con số tròn trĩnh để lên báo, mà đi thẳng vào các “lỗ hổng” đang khiến người ta rơi khỏi mạng lưới an toàn xã hội. Và việc người đứng ra công bố không phải là đội ngũ PR của quỹ, mà là chính Lauren - người vừa bước vào một cuộc hôn nhân nhận nhiều chú ý - khiến thông điệp chạm đến nhiều người hơn.

Hôn nhân với Jeff Bezos: “Tôi cảm thấy được nhìn thấy, được là chính mình”

Nếu chỉ nhìn vào những bức ảnh cưới ở Venice, người ta dễ nghĩ cuộc đời Lauren giờ đây chỉ xoay quanh du thuyền, biệt thự và những bữa tiệc kéo dài nhiều ngày. Đám cưới của cô và Jeff Bezos diễn ra như một bộ phim: Nhiều ngày tiệc tùng, khách mời là Oprah Winfrey, dàn nhà Kardashian - Jenner, Bill Gates và hàng loạt gương mặt quyền lực.

Trước ngày cưới, Lauren chia sẻ với Vogue rằng cô cảm thấy mình là “người phụ nữ may mắn nhất thế giới” khi được kết hôn với người bạn thân nhất, người nhìn thấy cô, trân trọng cô và để cô được là chính mình. Đó là những câu nói nghe rất “ngôn tình” nhưng cũng rất đời thường: bất kỳ người phụ nữ nào bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, đã đi qua nhiều biến cố, đều mong có cảm giác an toàn, được lắng nghe, được tôn trọng.

Ở tuổi 55, Lauren không chỉ là “vợ của tỷ phú”, cô là mẹ của ba đứa con, là người đã có sự nghiệp riêng trong báo chí, truyền thông, là người hiểu rõ mình đã thay đổi như thế nào so với chính mình 5-10 năm trước.

Chiếc váy cưới lấy cảm hứng từ Sophia Loren và một phiên bản Lauren mới

Trong bài phỏng vấn, Lauren kể về hành trình chọn váy cưới như một cách kể về hành trình trưởng thành của chính mình. Ban đầu cô chỉ muốn một chiếc váy “đơn giản, gợi cảm, hiện đại”. Nhưng càng nghĩ, cô càng muốn bộ váy nói được nhiều hơn: Nói về giai đoạn mới của cuộc đời, về người phụ nữ mà cô đã trở thành.

Lauren dành thời gian xem lại ảnh các cô dâu những năm 1950, bị hút vào hình ảnh Sophia Loren trong chiếc váy ren cổ cao kín đáo mà vẫn quyến rũ. Và cô nói: “Đó rồi, đó là chiếc váy mình muốn”. Thành phẩm là một chiếc váy Dolce & Gabbana cổ cao, phủ ren Ý, rất khác với hình dung của nhiều người về Lauren vốn quen mắt với những bộ đồ khoe đường cong. Cô tự nhận thiết kế này là “một bước rẽ so với những gì người ta mong đợi, nhưng lại rất đúng với bản thân mình bây giờ thanh lịch, cổ điển, không ồn ào mà bền lâu”.

Nghe câu chuyện chiếc váy, rồi nhìn cách Lauren chọn mặc đồ tối giản khi đi công bố tài trợ, có thể thấy sợi dây nối giữa hình ảnh và nội dung: thay vì chạy theo spotlight, cô muốn hướng sự chú ý vào những điều đáng nói hơn - như chuyện hàng nghìn gia đình đang ngủ ngoài đường, và những tổ chức nhỏ đang gồng mình để giúp họ.

Thế giới có thể dễ dãi dán nhãn Lauren là “vợ tỷ phú”, “người phụ nữ sống đời cổ tích”. Nhưng câu chuyện 102,5 triệu USD cho các tổ chức chống vô gia cư cho thấy một lựa chọn khác: Giàu lên thì không chỉ sống cho riêng mình. Đối với nhiều người, con số đó gần như không thể tưởng tượng; với vợ chồng Bezos, đó là một phần trong cam kết dài hạn, được xây trên các hệ thống bài bản, đội ngũ cố vấn chuyên môn và những tổ chức đang ngày ngày làm việc trên mặt đất.

Từ góc nhìn đời sống, khoảnh khắc Lauren ngồi trong trường quay, ăn mặc bình thường, nói về những gia đình ngủ ngoài đường, có thể đáng nhớ hơn cả những bức ảnh hoa lệ ở Venice. Nó cho thấy một điều rất đơn giản: Khi đã có điều kiện, bạn hoàn toàn có thể chọn cách dùng tiền và giọng nói của mình để xây thêm mái nhà cho người khác, chứ không chỉ xây thêm phòng cho chính mình.