Lâu lắm mới thấy Thùy Chi tái xuất nhưng diện mạo mới lại chiếm trọn spotlight vì trông cứ lạ lẫm thế này đây

Là ca sĩ có lượng fan đông đảo chẳng kém ai, tuy nhiên Thùy Chi rất kín tiếng trong chuyện đời tư và hiếm hoi lắm mới chịu khoe ảnh mới lên trang cá nhân. Vì vậy, mỗi lần MXH của Thùy Chi có cập nhật mới đều thu hút sự chú ý đặc biệt của dân mạng.

Tuy nhiên, mới đây nhất, nữ ca sĩ lại vướng vào cuộc tranh luận dữ dội của netizen khi bất ngờ tung 1 ảnh mới. Theo đó, Thùy Chi xuất hiện với diện mạo và phong cách vô cùng lạ lẫm, khác hẳn với nữ ca sĩ "Xe đạp" nhẹ nhàng, thanh lịch quen thuộc. Có thể thấy, lần này Thùy Chi đã chọn lối make up đậm dẫn đến nhan sắc thay đổi thấy rõ khiến cô trông là lạ so với trước đây. Dưới phần bình luận, dân tình rần rần la ó: "Lần này chị bị make up dìm quá", "Thùy Chi make up nhẹ thì xinh hơn",... Không chỉ thế, nhiều ý kiến còn cho rằng Thùy Chi trông như "chị em song sinh" với Bảo Thy.

Hình ảnh mới nhất của Thùy Chi khiến dân tình la ó vì mãi không nhận ra

Trước đây, Thùy Chi thường xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch như thế này

Dân mạng thi nhau tìm người make up để đòi lại công bằng cho Thùy Chi