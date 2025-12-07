Dù có sự tham gia của Park Seo Joon nhưng Surely Tomorrow - tác phẩm melodrama lại không có nội dung mới mẻ, khi vẫn là một câu chuyện tình cảm đi theo công thức rập khuôn cũ rích. Tập đầu tiên khởi động với 2.7% rating, kém xa so với phim chiếu cùng khung giờ là Taxi Driver 3 và Moon River.

Surely Tomorror - Trailer

Tập 1 mở màn bằng rắc rối do chính Gyeong Do (Park Seo Joon) vô tình tạo ra: anh đăng bài phanh phui chuyện ngoại tình của hai ngôi sao đình đám, khiến truyền thông bùng nổ và cả toà soạn ăn mừng không ngớt. Nhưng giữa lúc ai nấy đều vui vẻ, Gyeong Do lại chỉ thấy nặng lòng. Người phụ nữ bị kéo vào scandal, cũng là vợ của nam diễn viên - chính là Seo Ji Woo (Won Ji An) - mối tình đầu anh chưa bao giờ quên. Thành công của bài báo phút chốc biến thành nỗi ám ảnh khiến anh chẳng biết nên vui hay chỉ biết tự trách mình.

Ký ức năm nào đưa Gyeong Do trở về thời sinh viên: lần đầu anh gặp Ji Woo trong một tình huống dở khóc dở cười khi đang cuống cuồng tìm đồng xu để mua sữa chuối, còn cô thì đứng đó trêu chọc đầy. Từ những cuộc đấu khẩu tếu táo, cả hai dần trở nên thân thiết, ngày nào cũng dính lấy nhau. Ji Woo luôn tươi tắn và lanh lợi, còn Gyeong Do thì cứ đỏ mặt mỗi khi bị cô chê “trông già”. Nhưng đằng sau sự hồn nhiên ấy là áp lực gia đình mà Ji Woo luôn cố giấu. Mỗi lần cô buồn, chính Gyeong Do lại là người âm thầm tới bên cạnh, chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ xoa dịu.

Hiện tại, câu chuyện khép lại khi Gyeong Do và Ji Woo gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Ji Woo bất ngờ cảm ơn anh vì bài báo. Nhờ scandal ấy đã trở thành cái cớ để cô bước ra khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt. Nhưng trớ trêu là chồng cô lại quay sang đổ lỗi mọi thứ lên đầu vợ. Khi Ji Woo rời đi, Gyeong Do đứng nhìn theo, vừa thương vừa bất lực, để lại cảm giác rằng mối tình dang dở giữa họ có lẽ vẫn chưa kết thúc.

Tập 1 của bộ phim ngay khi ra mắt đã tạo tranh cãi trái chiều. Nhiều khán giả nhận xét Surely Tomorrow như thách thức sự kiên nhẫn của họ. Nhịp phim chậm đến mức gần như ngưng đọng, các cảnh tĩnh kéo dài và nhân vật chính hầu như không bộc lộ cảm xúc hay thúc đẩy tình tiết.Về hình ảnh, bộ phim chọn tông màu trầm nhưng thiếu điểm nhấn, khiến mọi khung hình trở nên nhạt nhoà và lặp lại. Diễn xuất cũng quá tiết chế, dẫn đến việc các nhân vật khó tạo được sự kết nối hoặc truyền tải cảm xúc trọn vẹn. Nếu bộ phim không thay đổi nhịp độ, rất khó để giữ chân khán giả bước sang tập tiếp theo.

Park Seo Joon gây thất vọng với màn thể hiện thiếu năng lượng. Một vấn đề nổi cộm mà dân tình không khỏi khó hiểu là việc cặp đôi chính đảm nhận luôn nhân vật thời học sinh. Han Ji Won hiện 27 tuổi, vẫn đủ điều kiện để cân vai diễn thanh thiếu niên. Còn Park Seo Joon lạc quẻ đến lạ khi cố gắng “cưa sừng làm nghé”.

Có vẻ vì muốn nam chính 36 tuổi trông trẻ trung hơn trong các cảnh quá khứ, ekip đã áp dụng hiệu ứng làm mờ. Dù lớp filter này giúp che khuyết điểm và nếp nhăn của Park Seo Joon, nó lại vô tình khiến hình ảnh trở nên mịn màng đến giả trân. Không ít khán giả còn đùa rằng xem phim mà cảm giác như đang ngồi trong nồi hấp bánh bao.