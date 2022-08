Lật tẩy hàng loạt dấu hiệu bất thường trong "ảnh hẹn hò" của V (BTS) - Jennie (BLACKPINK)

Tài khoản Twitter có tên @gurumiharibo đã lan truyền bức ảnh đầu tiên vào ngày 23/8. Sau khi thu hút sự chú ý lớn từ dư luận thì tối 24/8, tài khoản này tiếp tục đăng tải thêm một hình ảnh khác được cho là V và Jennie, kích thích sự tò mò của cư dân mạng về mối quan hệ giữa hai thần tượng.

Bức ảnh đầu tiên đăng tải ngày 23/8 khiến dư luận xôn xao.

Người hâm mộ chưa hết hoang mang với bức ảnh trước, tài khoản trên tiếp tục đăng tải bức ảnh khác.

Trong khi dân mạng bán tín bán nghi về độ chính xác của hai bức ảnh thì cả hai fandom giữ trạng thái bình tĩnh, tỉnh táo để bảo vệ thần tượng. Fan hai bên đã nhanh chóng chỉ ra nhiều điểm bất thường ở hai bức ảnh.

Ở tấm đầu tiên, fan chỉ ra điểm bất thường tại góc chụp. Trong phần phản chiếu của tấm gương, khoảng cách đứng chụp của cô gái cầm điện thoại được cho là Jennie lại xa hơn so với cự li bên ngoài (phần vai áo V làm gốc). Tiếp đó là phần bóng tóc của cô gái có phần dài và thẳng hơn so với tóc thật. Về độ dài của bóng tóc có thể là do ánh đèn chiếu từ trên cao xuống, tuy nhiên hình dáng tóc không trùng khớp gây khó hiểu.

Cư dân mạng tìm thấy chi tiết bóng tóc và góc chụp đáng ngờ.

Bức ảnh thứ 2 được cho là căn hộ của V với background quen thuộc mà thành viên BTS thường check-in. Mặc dù vậy, bức ảnh này đã bị người hâm mộ soi ra không ít điểm "giả trân", bảo toàn lập luận ảnh @gurumiharibo lan truyền đã bị photoshop.

Bức ảnh của @gurumiharibo đăng giống với background căn hộ của V. - Ảnh: Twitter @kekewener

Khi nhìn kỹ vào từng chi tiết, fan nhận thấy những dấu hiệu lạ như một bên quần của Jennie bị bóp vào trong, gọng kính của V bị lệch, không rõ... - Ảnh: Twitter @btspoprs

Khi phóng to bức ảnh dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện những đường viền trắng, một đặc điểm thường thấy trong photoshop tách người khỏi nền. - Ảnh: Twitter @iainptolemiuse

Một fan đã sử dụng công cụ Forensically để phân tích bức ảnh, làm lộ rõ những đường viền trắng quanh 2 người. - Ảnh: Twitter @iainptolemiuse

Một số cư dân mạng cho rằng không có căn cứ để nói 2 bức ảnh trên là ảnh ghép vì không tìm được ảnh gốc. Phản biện quan điểm này, nhiều người cho rằng hoàn toàn có thể ghép nhiều chi tiết để tạo nên bức ảnh hoàn thiện: Dùng người khác với dáng đứng tương tự, ghép mặt, ghép tóc, phụ kiện...

Hiện tại, V đã tới New York để thực hiện lịch trình cá nhân. Jennie đang tất bật chuẩn bị cho sân khấuPink Venomcùng BLACKPINK tại lễ trao giải MTV VMAs sắp tới. Mặc dù tin đồn này gây ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng V và Jennie, đặc biệt là quyền riêng tư cá nhân, nhưng hai công ty chủ quản là BigHit Music và YG Ent đều chưa đưa ra phản hồi liên quan. Người hâm mộ đang tích cực gửi mail tới công ty quản lý với hy vọng nhận được câu trả lời hoặc động thái xử lý thích đáng.