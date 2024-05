Theo Box Office Vietnam, tính đến sáng 10/5, Lật Mặt 7 tiến gần mốc 330 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu. Tác phẩm cũng vượt phần 6 (300 tỷ đồng) để trở thành tập phim ăn khách nhất trong thương hiệu điện ảnh của đạo diễn Lý Hải. Trước đó, dự án lập kỷ lục có số lượng vé bán trước cao nhất lịch sử phòng vé Việt (102.000 vé bán trước). Thành công của bộ phim cũng giúp Lý Hải trở thành đạo diễn thứ 2 có tổng doanh thu phim vượt mốc 1.000 tỷ đồng tại phòng vé Việt, sau Trấn Thành.

Lật Mặt 7: Một Điều Ước hiện đứng hạng 4 ở danh sách những phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời, sau 3 tác phẩm của đạo diễn Trấn Thành là Mai (520 tỷ), Nhà Bà Nữ (475 tỷ), Bố Già (420 tỷ). Với tình hình bán vé hiện tại, nhiều người kỳ vọng dự án điện ảnh của Lý Hải có thể thay thế vị trí của 1 trong 3 tác phẩm của Trấn Thành trên bảng xếp hạng doanh thu mọi thời.

Những ngày qua, bộ phim của đạo diễn Lý Hải gây sốt phòng vé, tạo thành tích chưa từng có của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Sau 2 tuần ra rạp, tác phẩm hiện vẫn duy trì sức hút nhất định tại phòng vé, với số suất chiếu áp đảo lên tới 4.000 suất mỗi ngày. Nhìn qua các tác phẩm điện ảnh ra rạp trong tháng 5, Lật Mặt 7 không gặp nhiều đối thủ cạnh tranh đáng kể. Trong tuần tới, bom tấn Hollywood Kingdom of the Planet of the Apes sẽ đổ bộ thị trường Việt. Tuy nhiên, dự án hiện có suất chiếu khiêm tốn và tỷ lệ lấp đầy cũng chưa cao. Nếu không bùng nổ về truyền thông hoặc đạt hiệu ứng truyền miệng tốt, tác phẩm khó lòng cạnh tranh với phần phim của Lý Hải.

Vì vậy, Lật Mặt 7: Một Điều Ước dự kiến sẽ duy trì độ hot đến cuối tháng 5, trước khi một số tác phẩm như Doraemon: Nobita's Earth Symphony, Furiosa: A Mad Max Saga… đổ bộ. Với doanh thu trung bình khoảng 8-10 tỷ đồng mỗi ngày như hiện tại, khả năng để "đứa con tinh thần" của Lý Hải vượt doanh thu 420 tỷ của Bố Già là điều hoàn toàn khả thi.

Tất nhiên, đây cũng được dự đoán là một thử thách không hề dễ dàng khi việc duy trì tỷ lệ bán vé ở tuần thứ 3 và thứ 4 vốn là điều rất khó. Một mục tiêu khác được xem là thực tế hơn của Lật Mặt 7: Một Điều Ước là chinh phục cột mốc doanh thu 400 tỷ đồng.

Hiện tại, bộ phim của Lý Hải nhận phản hồi khá tốt từ giới chuyên môn và khán giả. Tác phẩm bùng nổ truyền thông nhờ kịch bản tập trung khai thác câu chuyện tình mẫu tử, nhiều chi tiết chạm đến cảm xúc của người xem.

Lý Hải và Trấn Thành giúp phòng vé Việt tăng trưởng ấn tượng

Thành công rực rỡ của Lật Mặt 7 giúp phòng vé Việt vực lại sau vài tháng ảm đạm. Trước đó, hàng loạt dự án phim nội địa như Đóa Hoa Mong Manh, Quý Cô Thừa Kế 2 có doanh thu kém kỳ vọng khi ra rạp, phải chấp nhận lỗ nặng hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, với các dự án thắng lớn như Mai (520 tỷ), tổng doanh thu rạp Việt vẫn tăng trưởng khá tốt, vượt mốc 2.000 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu các tác phẩm của Trấn Thành và Lý Hải chiếm hơn 40% miếng bánh thị trường. Trên các diễn đàn phim ảnh, so sánh giữa 2 đạo diễn cũng được nhiều người được đưa ra thảo luận, khi mà thị phần của thị trường phim như đang được chia thành: Trấn Thành, Lý Hải và phần còn lại. Với tình hình hiện tại, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cũng dự đoán trong vòng 5 năm tới không có ai có thể vượt qua Trấn Thành và Lý Hải. 2 người đang là những đạo diễn tạo ra những cú hích doanh thu tích cực cho cả thị trường nói chung.

Bên cạnh Mai và Lật Mặt 7: Một Điều Ước, hồi đầu năm, phim hài Gặp Lại Chị Bầu của đạo diễn Nhất Trung đạt doanh thu khá tốt với 92 tỷ đồng. Một số bom tấn quốc tế như Exhuma: Quật Mộ Trùng Ma, Godzilla vs Kong: The New Empire hay Kung Fu Panda 4 đều vượt mốc trăm tỷ. Đây đều là những dấu hiệu tích cực đối với ngành chiếu bóng trong nước. Hồi đầu năm, tờ Deadline thông tin Việt Nam là thị trường điện ảnh có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện tại ở châu Á. Năm 2023, doanh thu phòng vé Việt Nam đạt 150 triệu USD (3.969 tỉ đồng), tương đương khoảng 90% mức trước đại dịch, từ tổng số 1.100 phòng chiếu. Thành tích này không tệ đối với một thị trường mà năm 2010 mới chỉ có 90 phòng chiếu và doanh thu hằng năm dưới 15 triệu USD.