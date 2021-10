Lặp lại "vết xe đổ" của Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba trông tong teo vì kiểu váy này

Nhiệt Ba vẫn luôn là một trong những mỹ nhân đình đám của làng giải trí Cbiz. Mỗi sự kiện mà cô tham dự đều thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ. Bên cạnh nhan sắc, Nhiệt Ba còn cực kỳ chú trọng về khoản thời trang. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, thời thượng. Tuy nhiên trong sự kiện mới đây, Nhiệt Ba lại tự dìm dáng vì kiểu váy tay bồng, làm lộ vóc dáng bé tí tẹo teo.



Trong sự kiện mới đây, Nhiệt Ba lại khiến cõi mạng phải chao đảo với nhan sắc xinh đẹp, đường nét sắc sảo không góc chết.

Tại sự kiện này, cô chọn diện mẫu váy tay bồng, cổ vuông. Nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng, tóc buông xõa, rẽ ngôi, đeo khuyên tai đính đá.

Tổng thể trang phục tạo cảm giác vừa nữ tính vừa sang chảnh, vương giả. Tuy nhiên cũng vì chi tiết phần tay bồng to nên càng làm nổi bật vóc dáng mảnh mai đến gầy gò của Nhiệt Ba.

Sự đối lập giữa phần tay bồng to và vóc dáng mảnh mai khiến cô trông gầy gò đến xót xa. Thời gian gần đây, vóc dáng mảnh mai của Nhiệt Ba cũng thường xuyên khiến các fan lo lắng.

Kể cả trong những bức ảnh đã chỉnh sửa kỹ càng, do chính studio tung ra cũng có thể thấy bộ cánh này có phần khá rộng so với Nhiệt Ba. Cô như lọt thỏm trong thiết kế tay bồng to điệu đà.

Trước Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y cũng từng nhiều lần mắc phải sai lầm này. Mỹ nữ 4000 năm thường xuyên chọn diện những bộ cánh với phần tay bồng to, chiết sát eo. Chính chi tiết tay bồng to đã tạo cảm giác thiếu cân đối, khiến tỷ lệ cơ thể của cô trở nên bất thường.

Thậm chí, phần tay bồng của váy áo còn khiến gương mặt của cô trông càng nhỏ nhắn, trông như chỉnh ảnh quá đà.

Vóc dáng nhỏ bé cộng thêm việc chọn váy áo cách điệu phần tay cầu kỳ khiến Cúc Tịnh Y trông như một cô bé cấp 2 đang tập tành mặc đồ của chị gái. Cô tạo cảm giác trẻ con chứ không thể tôn lên nét sang chảnh, kiêu sa của trang phục.