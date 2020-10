Lao xuống dòng lũ cứu người, hai anh em bị nước cuốn mất tích

Ngày 30/10, ông Nguyễn Cảnh Nam- Chủ tịch xã Thanh An (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang nổ lực tìm kiếm hai người mất tích do lũ cuốn.

Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Quảng (trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và anh Trần Công Thế (em vợ anh Quảng) chở nhau bằng xe máy theo hướng đi lên xã Thanh Thịnh.

Lực lượng chức năng đang nổ lực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.

Khi đến xã Thanh An thì phát hiện ông Trần Công Nam (51 tuổi, chú ruột anh Thế) trên đường chở cám cho gia súc về thì bị ngã, nước lũ cuốn trôi. Anh Quảng và anh Thế liền xuống xe, lao xuống dòng lũ để cứu ông Nam.

Ông Nam sau đó may mắn được cứu sống còn anh Quảng và anh Thế bị nước lũ cuốn mất tích.

Nước lũ cô lập nhiều nơi trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Được biết, chiều ngày 29/10, nghe tin quê vợ ngập lũ, anh Quảng từ huyện Anh Sơn về nhà bố mẹ vợ ở xã Thanh An để giúp chạy lũ thì xảy ra sự việc trên.

Người thân của hai nạn nhân cho biết, cả anh Quảng và anh Thế đều biết bơi. Tuy nhiên, khi lao ra cứu người, cả hai không kịp cởi áo mưa. Gặp trời mưa lớn, nước chảy xiết nên bị nước lũ cuốn trôi.