Lào Cai: Người phụ nữ bị tên trộm ra tay sát hại rồi giấu xác trong bể nước

Ngày 3/4, thông tin từ công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã truy bắt thành công đối tượng giết người cướp tài sản xảy ra tại thôn Làng Mới, xã Mường Vi, huyện Bát Xát sau 12 giờ gây án.

Trước đó, khoảng 12h ngày 2/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của Công an huyện Bát Xát về việc phát hiện xác một người phụ nữ trong bể nước ở bếp của gia đình.

Nạn nhân được xác định là bà Vùi Thị C. (SN 1956, trú tại địa chỉ trên). Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an huyện Bát Xát và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành rà soát, khoanh vùng xác minh đối tượng gây án.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn nổi lên là một thợ khoan đá thuê có tên là Khé ở thị xã Sa Pa, nhưng không có địa chỉ cụ thể.

Cuối năm 2020, Khé đã đến khoan đá thuê cho rất nhiều gia đình ở tại xã Mường Vi và một số xã khác trên địa bàn huyện Bát Xát.

Lực lượng Cảnh sát hình sự ngay trong đêm đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Bát Xát, Công an thành phố Lào Cai, Công an thị xã Sa Pa triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét đối tượng theo dấu vết nóng.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Qua đấu tranh khai thác đối tượng đã khai nhận tên thật là Chảo Ông Khé, (SN 1993, trú tại bản Kim, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa) đối tượng đã có tiền án, mới ra tù vào tháng 10 năm 2020 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi ra tù đối tượng đi khoan đá thuê tại các xã trên địa bàn thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát. Đối tượng cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết bà C. để cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Chảo Ông Khé khai nhận sau khi ra tù, đối tượng do vẫn ham mê cờ bạc và các trò chơi điện tử, lại nợ nần nhiều và không có tiền tiêu xài trả nợ nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào nhà bà C. để trộm cắp tiền phục vụ tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Khoảng 9h45p phút ngày 2/4, Khé đột nhập vào nhà bà C. để trộm cắp thì bị bà C. phát hiện, sau đó xảy ra xô xát. Lo sợ bà C. sẽ tố cáo hành vi của mình nên Khé đã đánh ngã bà C. và lấy một đoạn gậy gỗ đánh vào vùng gáy nạn nhân.

Thấy nạn nhân không còn động đậy, Khé đã bê xác bà C. giấu trong bể nước ở bếp của gia đình bà C. Sau đó, đối tượng lên nhà cậy tủ lấy được hơn 13 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án trên để xử lý đối tượng trước pháp luật.