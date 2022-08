Lào Cai: Cấm xe tải 4 trục lưu thông trên Quốc lộ 4D đi Sa Pa dịp nghỉ lễ 2/9

Nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2022 - 2023, từ ngày 31/8 đến hết ngày 4/9, tỉnh Lào Cai sẽ cấm xe tải 4 trục lưu thông trên tuyến Quốc lộ 4D, đoạn từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 31/8 - 4/9, sẽ cấm xe tải 4 trục trở lên, trừ xe chở xăng dầu, xe chở hàng hóa cứu trợ, xe bưu chính, xe ưu tiên theo quy định, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 4D đoạn TP Lào Cai đi đèo Trạm Tôn, Sa Pa và ngược lại.

Cùng với đó, nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, thị xã Sa Pa cũng thực hiện phương án tổ chức giao thông trong khu vực nội thị. Cụ thể, thị xã Sa Pa cấm ô tô khách trên 29 chỗ (trừ xe bus và các phương tiện công cộng theo quy định) và xe tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 10 tấn lưu thông tại 31 tuyến đường nội thị. Thời gian cấm từ 6 - 23h các ngày từ Chủ nhật đến hết thứ Năm và cấm toàn thời gian trong ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.

Trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tăng cường công tác quản lý vận tải. Các đơn vị vận tải nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ, chủ động phương án tăng cường phương tiện khi lượng hành khách tăng cao, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận tiện; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải khách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; bố trí lực lượng, trang thiết bị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc giải tỏa ách tắc, ùn tắc giao thông khi xảy ra sự cố, đặc biệt là các tuyến đường lưu lượng phương tiện lớn, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất do mưa lũ.

Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra lưu động trên các tuyến đường, trọng tâm là Quốc lộ 4D (đoạn thành phố Lào Cai - thị xã Sa Pa), Quốc lộ 70 (thành phố Lào Cai - Bắc Hà), Quốc lộ 279 (khu vực đền Bảo Hà), khu vực trung tâm thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai…; phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông, Công an địa phương hướng dẫn phân luồng giao thông hợp lý đảm bảo an toàn, thông suốt trên các tuyến giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, bến xe, nhà ga.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường hướng dẫn, phân luồng, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trường học, các tuyến đường nội thị vào dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Các trường học đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay đầu năm học.