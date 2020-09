Lạnh tóc gáy với "lời nguyền chết chóc" trong 25 món đồ bị ám, có những thứ vừa ngồi lên đã thiệt mạng (Phần 1)

Có rất nhiều giai thoại về các đồ vật bị nguyền rủa hoặc ma ám. Những món đồ này thường mang lại điểm gở về tài chính, sức khỏe thậm chí là tính mạng cho chủ sở hữu chúng.



Một vài chủ nhân của những món đồ này đã sợ hãi kể lại rằng họ đã nhìn thấy quỷ ma và những cảnh tượng hệt như phim kinh dị ngay trong chính ngôi nhà của họ.

Dưới đây là 25 món đồ được cho là đã bị nguyền rủa hoặc bị quỷ ám:

1. Gấu bông Elmo

Gấu bông Elmo bắt đầu thịnh hành từ năm 1996. Chúng trở thành món đồ chơi mà đứa trẻ nào cũng háo hức muốn có. Những chú thú nhồi bông này đều có 1 bộ chíp bên trong người, được lập trình để gọi tên chủ nhân của nó.

Nhưng không phải tất cả những con gấu bông Elmo đều dễ thương. Năm 2008, con gấu Elmo của bé trai James Bowman 2 tuổi không chỉ biết nói tên chủ nhân, mà nó còn biết nói thêm chữ "giết chết". Sau khi tắt rồi bật lại cho con gấu nói, con gấu còn hát thêm "giết chết James".

Cuối cùng mẹ của cậu bé phải đem vứt bỏ chú gấu bông này ra khỏi nhà.

2. Viên kim cương Hy vọng

Một trong những viên đá quý có giá trị nhất thế giới là viên kim cương Hope (Hy vọng) đang được trưng bày ở bảo tàng lịch sử tự nhiên Smithsonian.

Đó là viên kim cương màu xanh tuyệt đẹp nặng hơn 45 carat. Chỉ nhỏ như hạt óc chó nhưng nó có giá trị đến 20-25 tỷ đô la Mỹ.

Có một lời nguyền rằng bất cứ ai đeo viên đá quý này đều sẽ gặp phải bất hạnh lớn. Có những câu chuyện về các chủ sở hữu tự sát, bị sát hại và không còn một xu dính túi thông qua các khoản đầu tư tệ hại. Những người tiếp xúc với viên kim cương đã trải qua những cuộc hôn nhân thất bại, những đứa trẻ chết yểu, nghiện ma túy, bị phát bệnh tâm thần.

3. Chiếc ghế của Buspy

Thomas Busby là một tên trộm vặt và bợm rượu. Vào năm 1702, Busby đã giết chết bố vợ của anh ta - ông Daniel, chỉ vì ông vô tình ngồi lên chiếc ghế yêu thích của hắn. Sau này, Busby bị bắt với mức án tử hình, trước khi chết anh ta đã nguyền rủa rằng bất cứ ai ngồi hay chạm vào chiếc ghế đều sẽ bị chết một cách thảm khốc.

Nhiều năm sau, vì không tin về lời nguyền rủa, một số người đã ngồi thử lên chiếc ghế này. Và chỉ sau đó ít ngày, họ đã chết trong những tai nạn kỳ lạ và khó hiểu. Nạn nhân cuối cùng là một người giao hàng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi, chỉ vài giờ sau khi anh ta ngồi trên chiếc ghế bị nguyền.

Ngày nay, chiếc ghế được cất giữ ở bảo tàng Thirsk, Bắc Yorkshire, treo cách mặt đất hơn một mét để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

4. Bức tranh Crying Boy

Họa sĩ người Tây Ban Nha Bruno Amadio, còn được biết đến với tên gọi Giovani Bragolin, là một họa sĩ nổi tiếng trong những năm 1950. Thứ mang lại danh tiếng cho ông đó chính là một loạt tranh chân dung những đứa trẻ đang khóc.

Câu chuyện bí ẩn về lời nguyền của bức tranh Crying Boy bắt đầu xuất hiện từ tháng 9/1985, khi tờ The Sun – trang tin tức nổi tiếng ở Anh đưa tin về hàng loạt các vụ cháy bí ẩn lan rộng tại Anh. Điều đặc biệt là những nơi xảy ra hỏa hoạn đều có treo bức Crying Boy ở trong nhà.

Theo lời kể của các lính cứu hỏa cùng các nạn nhân, trong tất cả các vụ cháy, mọi vật dụng trong nhà đều bị thiêu rụi, duy chỉ có các bản sao bức tranh Crying Boy vẫn còn nguyên vẹn.

Bức tranh cậu bé khóc vướng vào lời nguyền đầy ám ảnh.

5. Bức tranh The Hands Resist Him

Trong bức tranh The Hands Resist Him của Bill Stoneham, một cậu bé và búp bê của cậu đang đứng trước một cánh cửa sổ phủ đầy bởi những bàn tay ma quái. Điều khiến bức tranh này trở nên kinh dị đó là những nhà phê bình và người sở hữu chúng đều chết không lâu sau khi tiếp xúc với bức tranh.

Nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Rất nhiều chủ nhân của bức tranh này kể lại rằng, những nhân vật trong bức tranh di chuyển vào ban đêm, bò ra khỏi bức tranh để nghịch ngợm và phá phách.

Cuối cùng, bức tranh cũng được bán cho một người đàn ông tên Kim Smith tại Grand Rapids, bang Michigan, Mỹ. Nó được trữ trong phòng tranh của ông Smith. Tuy nhiên, người đàn ông này cho biết chưa bao giờ ông thấy có chuyện gì lạ xảy ra cả.

6. Lăng mộ của Tutankhamun

Vào năm 1922, nhà khảo cổ Howard Carter và các cộng sự tìm thấy Lăng mộ của Tutankhamun - pharaoh vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại tại Thung lũng các vị vua Ai Cập. Lăng mộ này được cho là dính lời nguyền nặng nề nhất. Mọi người đồn đoán rằng bất lỳ ai bước vào lăng mộ này đều sẽ chết oan khuất.

George Herbert, bá tước Carnarvon đời thứ 5 và là người hỗ trợ tài chính cho cuộc khai quật lăng mộ Tutankhamun đã chết một cách khó hiểu. Ông bị nhiễm trùng máu chỉ vì 1 con muỗi đốt. Một số báo cáo còn cho biết khi Herbert mất, mọi ánh đèn trong nhà ông đều tắt ngóm một cách kỳ lạ.

Thêm đó trường hợp của Hugh Evelyn-White, nhà Ai Cập học người Anh đồng thời là một trong số những người đầu tiên có mặt tại lăng mộ Tutankhamun đã treo cổ tự tử năm 1924. Ông để lại một ghi chú viết bằng máu nói rằng: "Tôi chịu thua lời nguyền buộc tôi biến mất mãi mãi". Ngoài ra còn rất nhiều cái chết khác và sự việc kỳ lạ được cho là do lời nguyền từ Lăng mộ Tutankhamun gây ra.

7. Iceman

Một xác ướp khác được cho là mang một lời nguyền khủng khiếp đó là Ötzi (Iceman). Mặc dù người này đã chết vào năm 3300 trước Công nguyên, nhưng sự hiện diện của ông vẫn còn ám ảnh cho đến ngày nay.

Đây là xác ướp tự nhiên lâu đời nhất châu Âu, được tìm thấy vào năm 1991 tại dãy núi Ötztal của Ý.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu tin rằng ông chết vì cơ thể không chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt quá lâu, nhưng nghiên cứu kĩ hơn cho thấy rằng ông chết vì mất máu do một vết thương chí mạng hình đầu mũi tên gây ra.

Lời đồn đại về xác ướp mang lời nguyền này bắt đầu khi những người khám phá nó đều chết 1 cách bí ẩn. Nó đã lấy đi 7 mạng người, bao gồm một nhà nghiên cứu pháp y, một người leo núi và những người bộ hành tìm thấy ông. Hiện tại Ötzi được trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ học South Tyrol ở Bolzano, Ý.

8. Chiếc xe Porsche 550 của nam diễn viên nổi tiếng James Dean

"Tên khốn" là tên của chiếc Porsche 550 Spyder màu bạc của nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ - James Dean. Khi tham gia đóng bộ phim Rebel Without A Cause (tạm dịch Nổi loạn không cần lý do), James Dean nâng cấp chiếc Porsche 356 của mình lên 550 Spyder và muốn biến nó thành chiếc xe độc nhất vô nhị.

Chiếc xe này thực sự nổi bật. Nhưng nam diễn viên lại được 1 người cảnh báo rằng không nên lái nó trong tuần tới, bởi người đó nhìn ra sự chết chóc toát ra từ "Tên khốn". Tuy nhiên, James Dean đã phớt lờ đi. Và đáng sợ làm sao, đúng bảy ngày sau, James Dean đã chết trong một tai nạn thảm khốc trên chính chiếc xe yêu quý của mình.

Sau vụ tai nạn đó, chiếc xe được bán để lấy phụ tùng, lời nguyền của chiếc xe bắt đầu.

Một người thợ sửa xe đã mua chiếc bánh xe và chẳng mấy chốc đã bị gãy chân. Sau đó, một bác mua động cơ của chiếc xe đã bị chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Một nạn nhân khác mua hộp số bị thương nặng trong một vụ tai nạn. Những chiếc lốp được bán từ Little Bastard đồng loạt nổ tung, khiến người mua của họ phải nhập viện. Và cuối cùng là một chiếc xe tải chở vỏ của chiếc xe ô tô đâm vào, khiến tài xế thiệt mạng.

9. SIM số 0888 888 888: Cứ dùng là chết

SIM 0888 888 888 được mệnh danh là sim của quỷ, được một công ty viễn thông tại Bulgaria phát hành.

Tờ Telegraph của Anh cho hay, năm 2010, công ty viễn thông này đã khóa số 0888.888.888, do trong vòng 10 năm, chiếc SIM đã sang tay qua 3 đời chủ và không rõ nguyên nhân vì sao, chủ nhân của nó đều có số phận khá bi đát. Thậm chí là chết khi còn rất trẻ.

Trong số những nạn nhân, có ông Vladimir Grashnov, cựu tổng giám đốc điều hành của Mobitel đã qua đời vào năm 2001 ở tuổi 48.

10. Bình hoa Basano

Được tạc vào thế kỷ thứ 15 và có nguồn gốc từ nước Ý, chiếc bình hoa này chìm vào quên lãng trong một khoảng thời gian dài trước khi được tìm thấy vào năm 1988.

Tương truyền rằng, vào thế kỷ 15 chiếc bình bạc này là món quà cô dâu nhận được một ngày trước lễ cưới. Tuy nhiên, tối hôm đó, cô dâu bị sát hại, cái bình hoa lại nằm trong tay của cô ấy. Khi tìm thấy nó nhiều người cảm thấy lạnh tóc gáy khi phát hiện dòng chữ kỳ lạ: "Hãy cẩn thận, chiếc bình này sẽ reo rắc cái chết đấy".

Nhiều lời đồn đoán rằng, những ai mua bình hoa Basano trong vòng 3 tháng đều sẽ chết.

Đầu tiên khi được đấu giá, chiếc bình Basano đã thuộc về một người chủ nhưng chỉ vài tháng sau đó người này đã đột ngột qua đời. Chiếc bình sang tay một chủ nhân mới. Và người sở hữu mới của chiếc bình cũng chịu chung tình cảnh đáng thương giống với khổ chủ trước kia.

Cuối cùng cảnh sát Ý đã quyết định thu hồi chiếc bình và đem chôn cất nó ở 1 nơi bí ẩn.

11. Tủ rượu Dybbuk

Cổ vật này được đồn đoán là ẩn chứa trong đó linh hồn ác quỷ của người chết, và chiếc tủ được dùng để ngăn không cho linh hồn này xâm nhập và chiếm giữ thân thể của người sống.

Tuy nhiên vào năm 2003, người đàn ông tên Kevin Mannis đã giành được quyền sở hữu chiếc hộp Dybbuk từ một phiên đấu giá.

Ông mô tả rằng, bên trong chiếc hộp có chứa 2 lọn tóc, 1 miếng đá granite, 1 nụ hồng đã héo khô, 1 pho tượng nhỏ, 2 đồng xu cổ loại 1 cent, 1 đế đèn cầy và cuối cùng là 1 linh hồn đói khát đầy căm hận.

Ngay sau đó, Kevin Mannis rao bán chiếc hộp Dybbuk trên Ebay và một người tò mò đã mua nó. Người mua đầu tiên ngay lập tức đã gặp rắc rối khi tặng nó cho mẹ của anh.

Bà lão tội nghiệp bỗng lên cơn đột quỵ và chết ngay sau khi nhận được món quà ấy. Kể từ ấy, chiếc tủ đã qua tay nhiều chủ nhân khác nhau và không ai dám mở nó ra thêm lần nào nữa, dù chỉ là trong chốc lát.

Nguồn: The Lineup