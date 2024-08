Lãnh sự quán Mỹ tham dự Lễ khai giảng Trường Quốc tế Mỹ TAS

Trường Quốc tế Mỹ - The American School TAS, tọa lạc tại số 6 đường Song Hành, Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, là một trong những trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, được biết đến với chất lượng giáo dục vượt trội và môi trường học tập thân thiện.

Với các chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế uy tín như WASC và CIS, TAS khẳng định vị thế là một trong những ngôi trường quốc tế đẳng cấp tại Việt Nam. Dựa trên nền tảng giáo dục khai phóng chuẩn Mỹ, Trường Quốc tế Mỹ TAS đã kiến tạo nền móng đào tạo với sứ mệnh "Beside Not Behind. We care, We share, for the future We prepare", mang đến môi trường lý tưởng giúp các học sinh học tập và phát triển một cách toàn diện về cả tri thức, thể chất và tinh thần.

Để tìm hiểu thêm về môi trường học tập tại TAS hoặc đăng ký tham quan TAS Campus, phụ huynh có thể liên hệ Phòng tuyển sinh qua hotline: 0909 046 223 hoặc qua website: www.tas.edu.vn