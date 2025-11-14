Lạnh người hiện trường được sử dụng để gây mê, đục vỡ xương các nạn nhân nhằm trục lợi bảo hiểm 6 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ đối tượng Tạ Minh Châu, SN 1995, nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Lợi dụng thời gian dài công tác trong ngành y và am hiểu sâu cấu tạo xương - khớp, cũng như cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các thương tích gãy xương giá trị cao, Châu đã dựng lên một quy trình trục lợi bài bản, từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu Tạ Minh Châu

Đáng chú ý, Châu trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê rồi dùng kim tiêm, búa, đinh tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết nứt, vỡ xương tương tự tai nạn thật. Khi thương tích đã tạo xong, Châu tiếp tục hướng dẫn các đối tượng dựng hiện trường giả như điện giật ngã, trượt chân ngã suối, nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả.

Theo quan sát, khu vực được sử dụng để tiến hành gây mê và can thiệp xương mang dáng dấp một ngôi nhà cũ vùng nông thôn, nằm biệt lập giữa khu vực đồi núi và cây cối rậm rạp. Toàn bộ công trình mang vẻ hoang vắng, xuống cấp, như đã bị bỏ không trong thời gian dài mà không hề có các thiết bị y tế chuyên dụng.

Khu vực được các đối tượng sử dụng để gây mê, can thiệp xương là dãy nhà cấp 4 lợp ngói fibro xi măng và không hề có các thiết bị y tế chuyên dụng

Hiện trường là dãy nhà cấp bốn kéo dài, tường cũ loang lổ, cửa gỗ đã bạc màu và mục theo thời gian. Xung quanh khu vực sân rêu xanh bám đầy, nền nhà bằng đất không có người sinh sống.

Theo đánh giá của đồng chí Giám đốc công an tỉnh, đây là thủ đoạn này vừa tàn nhẫn, vô nhân tính, coi thường sức khỏe, tính mạng của người tham gia, vừa được tính toán kỹ để gây thương tích đúng vị trí có mức chi trả cao, khiến các công ty bảo hiểm khó phát hiện dấu hiệu gian dối.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng

Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều đối tượng khác gồm: Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh… Đây đều là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Châu và được Châu gây thương tích để hưởng lợi bất chính.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 06 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life… riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.