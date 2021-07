Lạnh lùng với chồng trẻ nhưng Đệ nhất phu nhân Pháp bị soi có khoảnh khắc thân mật quá mức với người khác

Trong thời gian gần đây, Đệ nhất phu nhân Pháp đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi bà liên tục mắc lỗi trong sự kiện vào hôm 14/7. Khi đó, vợ chồng Tổng thống Pháp cùng các vị khách mời cấp cao đến góp mặt để xem lễ duyệt binh nhân ngày Quốc khánh.

Vào thời điểm đó, bà Brigitte Macron liên tục bị soi có hành động lạnh lùng với chồng, phớt lờ chuyện đeo khẩu trang cũng như có hành động kém tinh tế nơi đông người. Mới đây, cộng đồng mạng Twitter tiếp tục soi khoảnh khắc Đệ nhất phu nhân Pháp có hành động thân mật quá mức cần thiết với những người khác, vi phạm các quy tắc an toàn phòng chống dịch.

Trong đoạn clip có thể thấy, bà Brigitte Macron đeo khẩu trang lần lượt ôm hôn chào hỏi thân mật với hai vị khách nam giới. Hành động của bà trái ngược hoàn toàn so với việc bà phớt lờ hành động đặt tay tình cảm của chồng mình. Bên cạnh đó, trong khi các khách mời khác đều giữ khoảng cách nhất định và hạn chế chào hỏi nhau thì Đệ nhất phu nhân Pháp lại thản nhiên gần gũi quá mức với người khác.

Đệ nhất phu nhân Pháp phớt lờ hành động tình cảm của chồng.

Trong khi đó bà lại ôm hôn thân mật với những người khác.

Nhiều ý kiến cho rằng, rõ ràng Đệ nhất phu nhân Pháp đã hoàn toàn phớt lờ các quy định giữ khoảng cách an toàn nơi đông người khi tình hình Covid-19 ở Pháp vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Hình ảnh của bà Brigitte Macron sau sự kiện này đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Bất chấp những lời chỉ trích nhắm vào mình, Đệ nhất phu nhân Pháp vẫn tham dự một số sự kiện. Vào ngày 16/7 vừa qua, Đệ nhất phu nhân Pháp đã đến thăm các diễn viên của bộ phim "The Tiger and the President". Cuộc gặp được diễn ra trong khu vườn của Điện Élysée. Bà Brigitte Macron ăn vận giản dị, đi giày thể thao năng động và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với mọi người.

Hình ảnh mới của Đệ nhất phu nhân Pháp hôm 16/7.

Nhiều nguồn tin cho hay, Đệ nhất phu nhân Pháp hoàn toàn phớt lờ những chỉ trích gay gắt nhắm vào mình. Trong khi đó, Tổng thống Pháp cũng không lên tiếng phản hồi về vụ lùm xùm mới nhất của vợ. Tuy nhiên, theo giới quan sát, những hành động trên của bà Brigitte Macron trong sự kiện diễu binh ở trên đã khiến hình ảnh của Tổng thống Pháp ảnh hưởng ít nhiều khi trước đó ông từng kêu gọi người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định an toàn phòng dịch.

