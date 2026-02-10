Lặng người rồi mỉm cười trong hơn 4 phút "Mang hạnh phúc về nhà"...

Trong một lần lướt Youtube, một video ngắn mang tên "Mang hạnh phúc về nhà" lọt vào tầm mắt. Với người đang nhớ nhà mà chỉ còn vài ngày nữa là Tết, tên phim cứ như nam châm hút lấy tôi. Khẽ nhìn chiếc vali đặt sẵn nơi góc tường đợi ngày về, tôi click xem. Để rồi, tôi lập tức biết mình sẽ không thể nhấn nút "tạm dừng" được nữa.

Không âm nhạc dồn dập, không cao trào kịch tính. Bộ phim chỉ giản đơn là những lát cắt rất đỗi đời thường. Chính những điều đời thường ấy lại khiến người xem đắm mình. Bởi, bộ phim phản chiếu chân thật "từng cen-ti-mét" những gánh vác, lo âu, những hy vọng… của mỗi thành viên trong một gia đình.

Bạn và tôi… đều sẽ thấy mình trong những lát cắt đời thường

Với bạn, hạnh phúc là gì?

Khi câu hỏi "Với bạn, hạnh phúc là gì" hiện trên màn hình trong giây đầu tiên, tôi cũng tự hỏi chính mình. Đó có lẽ là câu hỏi thường trực, và cứ mỗi dịp cuối năm, những suy nghĩ về hạnh phúc lại trào dâng hơn bao giờ hết. Ta nhìn lại một năm đã qua, tự hỏi mình đã cố gắng đủ chưa, đã sống trọn vẹn chưa, và quan trọng nhất: mình và gia đình mình có đang hạnh phúc?

Chẳng thể chối từ rằng, hạnh phúc – với mỗi người là muôn hình vạn trạng.

Với người trẻ - những đứa con trong gia đình, hạnh phúc là được tự chủ, được theo đuổi con đường mình chọn. Với cặp đôi gánh cả gia đình trên vai, hạnh phúc được định nghĩa bởi những bữa cơm tối cùng nhau, là giấc ngủ không âu lo, mộng mị. Với cha mẹ già, hạnh phúc là khi sum vầy, thấy con cháu sống tốt.

Mỗi độ tuổi một ý niệm, nhưng soi chiếu thật sâu, hạnh phúc với bất kỳ ai cũng có một điểm chung. Ấy là cảm giác an bình, yên tâm – biết rằng ngày mai, mình vẫn có đủ nền tảng để bước tiếp, đủ tài chính để chăm lo cho người thân yêu.

"Mang hạnh phúc về nhà" – bộ phim vỏn vẹn hơn 4 phút, khắc sâu những điều ấy: vừa đầy lo toan, đầy yêu thương và cũng đầy hy vọng. Còn người xem, dù là con cái hay cha mẹ, đều thấy bóng dáng mình trong ấy.

Một người bố miệt mài tăng ca, trong đầu luôn thường trực ước vọng mua được ngôi nhà mới – không phải để khoe thành tựu, mà để con có một nơi lớn lên ổn định, mẹ già được chăm sóc tốt hơn. Một người vợ, người mẹ quán xuyến mọi chi tiêu, dốc sức gây dựng cửa hàng bánh nhỏ, vừa lo nguồn thu, vừa giữ lửa cho mái ấm. Và một người con, mang theo những ước mơ học tập, những kế hoạch với bạn bè,...

Bạn có thấy mình trong khung hình này?

Ai cũng đang nỗ lực, nhưng ai cũng có lúc mệt nhoài. Thậm chí, có khoảnh khắc chẳng thể mỉm cười với nhau, khi những mong ước tốt đẹp dường như bất lực vì tài chính chưa đủ vững vàng. Để rồi, thứ chúng ta mang ra khỏi nhà vào ngày mới là lắng lo, hờn giận.

Vậy làm thế nào để bỏ lại âu lo, tăng hạnh phúc?

May thay, đáp lại câu hỏi trên không phải là khoảng trống. "Mang hạnh phúc về nhà" cũng gợi mở câu trả lời đầy thiết thực.

Thắp lên hạnh phúc

"Dù cuộc sống có muôn vàn bất ý nhưng đâu đó vẫn có ánh sáng được thắp lên" - Tôi rất thích và thậm chí đã ấn replay hàng chục lần câu này trong bộ phim.

Phải thừa nhận, có một yếu tố "bất ý" âm thầm nhưng tác động mạnh mẽ đến hạnh phúc: đó là sức khỏe tài chính. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe tài chính và mức độ hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình.

Theo đó, những gia đình có nền tảng tài chính ổn định thường ghi nhận mức độ hài lòng trong đời sống cao hơn. Ngược lại, áp lực tài chính kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập, mà còn lan sang cảm xúc: căng thẳng, lo âu, mất ngủ – những yếu tố trực tiếp làm suy giảm chất lượng các mối quan hệ trong gia đình.

Vậy nên, khi "bất ý" đến từ nền tảng tài chính, đã đến lúc chúng ta cho phép mình mở lòng để đón nhận sự đồng hành và tìm kiếm những giải pháp đúng đắn từ các tổ chức tài chính đáng tin cậy. Khi các kế hoạch tài chính được sắp xếp rõ ràng, khi dòng tiền đến kịp lúc, ta có thêm sự an tâm để chậm lại, lắng nghe nhau và sống bên nhau trọn vẹn hơn.

Biết đâu, hạnh phúc gõ cửa khi bạn tìm thấy giải pháp tài chính sáng suốt cho mình

Hạnh phúc khi ấy hiện hữu trong những buổi tối không còn tiếng thở dài, trong những cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng bởi nỗi lo "ngày mai sẽ thế nào".

Phải thú thật, tôi đã tự mỉm cười khi bộ phim kết thúc. Một cái kết đẹp, một xúc cảm bừng sáng khi nhìn những thành viên trở về nhà với nụ cười trên môi. Và rất có thể, nếu mai này, khi cần một đòn bẩy cho tương lai, tôi sẽ tìm kiếm người đồng hành là một ngân hàng tin cậy. Có thể là ABBank, "tác giả" bộ phim, với thông điệp tuyệt vời: "Dù hôm nay cuộc sống có đi theo muôn ngả, hãy để ABBank cùng bạn mang hạnh phúc về nhà".

Còn bây giờ, hãy cùng về nhà sau những giờ làm việc, hãy mỉm cười thật tươi và đón một năm mới diệu kỳ!