Lang Điện Hạ: Tiêu Chiến cưỡng hôn Lý Thấm, netizen gào thét trách móc ngôi sao "Trần Tình Lệnh" vì lý do này

Bộ phim Lang Điện Hạ do Tiêu Chiến - Lý Thấm - Vương Đại Lục đóng chính vừa ra mắt đã gây bão mạng xã hội bởi loạt cảnh thân mật quá mức. Trong những diễn biến mới nhất, khán giả lại được dịp sôi nổi bàn tán về cảnh Tiêu Chiến cưỡng hôn Lý Thấm.

Theo nội dung phim, nhân vật Tật Xung do Tiêu Chiến thể hiện đã quá si mê, say đắm nàng Mã Trích Tinh (Lý Thấm). Vì không thể khống chế được cảm xúc nên trong lúc say rượu, Tật Xung đã càn quấy cưỡng hôn người đẹp. Tật Xung thậm chí còn mạnh dạn bày tỏ lời yêu và khẳng định rằng không muốn nhường Mã Trích Tinh cho Bột Vương nữa. Vừa dứt lời, Tật Xung đã lăn đùng ra ngất.

Cảnh cưỡng hôn gây nức lòng khán giả của Tiêu Chiến - Lý Thấm.

Sau khi xem cảnh hôn cháy bỏng này, nhiều khán giả đã hài hước bình luận rằng may cho Tiêu Chiến là anh hôn Lý Thấm xong rồi ngất xỉu chứ nếu tỉnh táo có khi đã bị người đẹp cho vài cái tát vào mặt vì tội say rượu làm càn.

Lang Điện Hạ được quay từ 3 năm trước, thời điểm này Tiêu Chiến chưa nổi đình nổi đám với Trần Tình Lệnh. Một số khán giả dỗi hờn trách móc Tiêu Chiến rằng vào 3 năm trước mà nam diễn viên đã quay cảnh hôn táo bạo thế này thì cũng chẳng phải dạng vừa đâu.

Những hình ảnh khác của Lý Thấm - Tiêu Chiến trong "Lang Điện Hạ".

Trong phim Lang điện hạ, vai Tật Xung của Tiêu Chiến là một Tấn Quốc vương thế tử có tình có nghĩa. Từ khi sinh ra, Tấn Quốc vương thế tử đã gánh vác trên vai trách nhiệm và sự kỳ vọng từ các bậc tiền bối trong gia tộc. Về phía Lý Thấm, nữ diễn viên đóng vai Mã Trích Tinh, con gái của Khuê Châu Thành chủ Mã Anh. Mã Trích Tinh có tính cách phóng khoáng, luôn thích kết giao bằng hữu các nơi.

Lang điện hạ kể về Chu Hữu Văn (Vương Đại Lục) - một thiếu niên hoang dã được đàn sói nuôi lớn. Sau khi trưởng thành, hoàng đế Hậu Lương nhận Chu Hữu Văn làm nghĩa tử, đồng thời phong làm Bột vương. Trong một lần tình cờ, Chu Hữu Văn cứu sống Mã Trích Tinh (Lý Thấm) - con gái Khuê Châu Thành Chủ. Trải qua sinh tử thử thách, Chu Hữu Văn và Mã Trích Tinh chiến đấu phò trợ chính nghĩa.