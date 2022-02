Lan truyền thông tin Diễm My cuối cùng đã được giải cứu ra khỏi mật thất ở "Tịnh thất Bồng lai", thực hư thế nào?

Ngày 28/2, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An xác nhận với Tiền Phong, đơn vị đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng lai" từ Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Đức Hòa bàn giao.

Việc chuyển hồ sơ về Công an tỉnh để đẩy nhanh quá trình điều tra và khởi tố thêm những tội danh khác đối với nhóm người ở "Tịnh thất Bồng lai".

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến những sai phạm tại "Tịnh thất Bồng lai" (Ảnh T.C.C).

Chia sẻ trên Dân Trí, một nguồn tin cho biết: "Chúng tôi đang tập trung điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân tại "Tịnh thất Bồng lai". Những tội danh chúng tôi đang điều tra vượt quá thẩm quyền của cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an huyện Đức Hòa, nên việc Công an tỉnh điều tra để tập trung một đầu mối. Khi có thông tin khởi tố thêm tội danh chúng tôi sẽ thông tin".

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin đã tìm thấy cô gái V.T. Diễm My (23 tuổi, ngụ TPHCM).

Cô gái Diễm My mất tích bí ẩn hơn 2 năm qua.

Tuy nhiên, một nguồn tin thuộc cơ quan chức năng khẳng định: "Hiện vẫn chưa tìm thấy Diễm My. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với các địa phương lân cận để tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Quá trình tìm kiếm cũng đã thông tin với gia đình Diễm My. Những thông tin trên mạng về việc tìm thấy Diễm My là sai sự thật".

Trong quá trình điều tra, ông Lê Tùng Vân và nhóm người ở "Tịnh thấy Bồng lai" đều cho hay "Không biết Diễm My đang ở đâu". Cơ quan điều tra cũng không tìm thấy "mật thất" hay hầm bí mật ở trong Tịnh thất Bồng Lai. Việc Diễm My mất tích bí ẩn hiện vẫn đang được cấp tốc tìm kiếm.

Ở 1 diễn biến khác, Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân về các tội danh: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Loạn luân".

Hiện tại, ai nấy đều mong ngóng về tình trạng hiện tại của Diễm My như thế nào và hi vọng gia đình sớm đón được em về nhà.

https://afamily.vn/lan-truyen-thong-tin-diem-my-cuoi-cung-da-duoc-giai-cuu-ra-khoi-mat-that-o-tinh-that-bong-lai-thuc-hu-the-nao-20220228222632071.chn