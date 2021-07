Xôn xao clip "quan hệ" dài gần 8 phút được cho là của giáo viên mầm non: Nhà trường lên tiếng

Ngày 20/7, dư luận xôn xao trước đoạn clip nóng dài hơn 7 phút, được cho là của một giáo viên mầm non tại tỉnh Quảng Trị. Theo báo Dân Việt, trong ngày 21/7, Trường Mầm non Tuổi Hồng (khu phố 3, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh) đã gửi đơn đến Công an huyện Gio Linh đề nghị xác minh tin đồn làm ảnh hưởng đến giáo viên, nhà trường.

Ông Hồ Sỹ Hoà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Mầm non Tuổi Hồng cho biết, ngày 20/7, trường nhận được những hình ảnh, tin nhắn liên quan đến một đoạn clip nóng được đồn đoán là giáo viên của trường. Qua xác minh, nhà trường khẳng định đây không phải là giáo viên, nhân viên của trường.

Để bảo đảm các quyền, lợi ích của giáo viên và nhà trường, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến quyền công dân, tổ chức, Trường Mầm non Tuổi Hồng đề nghị Công an huyện xác minh, làm rõ người tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của giáo viên và uy tín nhà trường.

Trong tối ngày 21/7, phía Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc.

Tổng hợp