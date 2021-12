Làn sóng Omicron ập đến khi Delta vẫn hoành hành, nhân viên y tế Mỹ kiệt sức

Ohio trở thành tiểu bang mới nhất của Mỹ phải huy động Vệ binh Quốc gia trợ giúp các cơ sở y tế bị quá tải, với hơn 1.000 thành viên được gửi đến các bệnh viện, đặc biệt là ở các khu vực Akron, Canton và Cleveland.

Các chuyên gia tại Nebraska cũng cảnh báo, các bệnh viện của bang này có thể sớm cần phải chia tỷ lệ chăm sóc bệnh nhân.

Mary Lou Samora, bệnh nhân Covid-19 71 tuổi, viết dòng chữ “Tôi sẽ ổn thôi” khi một người bạn tới thăm tại Trung tâm y tế Providence Holy Cross ngày 17/12. Ảnh: AP

Giới chức y tế ở Kansas và Missouri đang trì hoãn các ca phẫu thuật và tìm mọi cách thuê nhân viên y tế trong bối cảnh các trường hợp mắc Covid-19 tăng gấp đôi và gấp ba. Tình hình hiện nay giống kỳ nghỉ lễ năm 2020 một cách kỳ lạ.

“Không có lớp học y tế nào có thể chuẩn bị cho bạn về mức độ tử vong như thế này. Mọi tác động chỉ vừa mới bắt đầu”, bác sỹ Jacqueline Pflaum-Carlson, chuyên gia y tế khẩn cấp tại Hệ thống Y tế Henry Ford ở Detroit nói.

Nhân viên y tế kiệt sức vì các đợt dịch liên tiếp

Theo báo cáo của chính phủ Mỹ, tỷ lệ nhập viện do mắc Covid-19 trung bình trong 7 ngày (tính đến 15/12) trên cả nước là 60.000 người, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của mùa đông năm 2020, nhưng cao hơn 50% so với đầu tháng 11.

Tình hình nghiêm trọng hơn ở những vùng có thời tiết lạnh, nơi mọi người thường xuyên tụ tập ở các không gian trong nhà và số ca mắc mới Covid-19 ngày càng gia tăng.

Bang New York ngày 18/12 ghi nhận hơn 21.900 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Hậu quả của làn sóng Covid-19 mới nhất đã nhanh chóng bao trùm thành phố New York: Buổi biểu diễn Giáng sinh của Rockettes bị trì hoãn; một số chương trình Broadway phải hủy bỏ vì nhiều diễn viên mắc Covid-19; “Saturday Night Live” thông báo sẽ ghi hình mà không có khán giả trực tiếp và chỉ có một số diễn viên và thành viên trong ekip sản xuất.

Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế chính của Tổng thống Joe Biden cho biết: “Mỹ đang phải đối mặt với một đợt gia tăng số ca nhiễm biến thể Delta và chúng tôi dự đoán sẽ tiếp tục có sự gia tăng số ca mắc do biến thể Omicron”.

Tại AdventHealth Shawnee Mission, một bệnh viện gần thành phố Kansas, Missouri, Giám đốc y tế, bác sĩ Lisa Hays cho biết khoa cấp cứu đang ở trong tình trạng liên tục phải tăng cường trong nhiều ngày.

“Giường bệnh không phải là vấn đề. Đó là vấn đề thiếu các y tá phụ trách giường bệnh... Tất cả đều là do số ca mắc Covid-19 gia tăng nhanh chóng và các y tá của chúng tôi đều đã kiệt sức”, bà Hays nói.

Các chuyên gia cho rằng phần lớn sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh và nhập viện là ở những người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19. Chính phủ Mỹ cho biết 61% dân số nước này đã tiêm chủng đầy đủ.

Tiến sĩ Steve Stites, Giám đốc Hệ thống Y tế Đại học Kansas ở Thành phố Kansas, cho biết “đại dịch của những người chưa được tiêm chủng” đang bao trùm các bệnh viện và khiến các nhân viên y tế bị kiệt sức.

“Nhân viên của chúng tôi mệt mỏi. Omicron đang ở ngay trước cửa nhà chúng tôi. Đây là cảnh báo đối với cộng đồng của chúng tôi”, ông Stites nói.

Tính đến ngày 17/12, 4.723 người tại Ohio đã phải nhập viện vì mắc Covid-19, con số từng ghi nhận cách đây khoảng một năm, theo Thống đốc Mike DeWine.

Ông DeWine cho biết thêm, các nhân viên y tế chỉ có khoảng nghỉ rất ngắn trước khi bắt đầu vào ca làm việc tiếp theo.

Giới chức Nebraska cho biết các bệnh viện ở bang này có thể phải tạm dừng một số dịch vụ chăm sóc để nhường chỗ cho bệnh nhân Covid-19. Dù số ca bệnh giảm so với đỉnh đại dịch của bang, nhưng con số này có thể gia tăng trở lại nhanh chóng và các bệnh viện sẽ thiếu giường bệnh cho các bệnh nhân không mắc Covid-19.

Nỗi lo biến thể Omicron

Ngày 17/12, tiến sĩ Rochelle Walensky - giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ - cho biết Omicron sẽ trở thành biến thể thống trị tại Mỹ trong vài tuần tới.

“Dù Delta vẫn lan rộng tại Mỹ nhưng Omicron đang gia tăng nhanh chóng và sẽ trở thành biến thể thống trị ở Mỹ - cũng như ở nhiều nước khác - trong những tuần tới”, bà Walensky cho biết.

Tiến sĩ Angela Hewlett, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Nebraska cho biết: “Có khả năng Omicron sẽ gây ra một làn sóng khổng lồ và thành thật mà nói, chúng tôi không thể ứng phó với tình huống đó ngay lúc này”.

Tại Trung tâm Y tế Providence Holy Cross của Los Angeles, California chỉ có 17 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị ở đó vào ngày 17/12. Y tá trưởng Edgar Ramirez cho biết các đồng nghiệp của ông dù rất mệt mỏi nhưng đã chuẩn bị tinh thần nếu sóng mới ập đến.

Hai chị em sinh đôi Linda Calderon và Natalie Balli, 71 tuổi, đã lên kế hoạch tiêm vaccine nhưng đã liên tục trì hoãn. Giờ thì mọi việc đã quá muộn, cả 2 đều đang phải thở oxy trong cùng một phòng bệnh tại Providence Holy Cross, giường của họ chỉ cách nhau vài bước chân.

“Lúc nào chúng tôi cũng nói rằng ‘ngày mãi sẽ tiêm’. Nhưng ngày mai không bao giờ đến. Chúng tôi thực sự hối tiếc vì đã không đi tiêm chủng, bởi vì nếu có, chúng tôi đã không phải ở đây vào lúc này”, Calderon nói khi cô nhìn em gái mình đang vật lộn để thở.

Pflaum-Carlson, bác sĩ tại Detroit’s Henry Ford Health, đã đưa ra lời kêu gọi công khai rằng mọi người nên tiêm phòng vì lợi ích của chính họ và vì những người đang vất vả ở tuyến đầu chăm sóc. 80% trong khoảng 500 bệnh nhân Covid-19 tại 5 bệnh viện của hệ thống này đều chưa tiêm chủng.

“Các bạn hãy cân nhắc xem hiện tại mọi thứ đang tàn khốc như thế nào”, bà nói./.