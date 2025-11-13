Lan Phương khiến khán giả sợ hãi

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh làm lại từ tác phẩm 30 không phải là hết của Trung Quốc, nhân vật người thứ ba tên Linh, cô gái phá vỡ gia đình nữ chính do Lan Phương thủ vai có những cải biên khác lạ nhất so với bản gốc, nhưng nhờ đó càng khiến bộ phim trở nên mới lạ hấp dẫn hơn.

Vai diễn kẻ thứ ba điên tình của Lan Phương khiến khán giả căm ghét, sợ hãi.

Trong bản gốc, Lâm Hữu Hữu là cô gái trẻ lụy tình, say mê sự giàu sang hào nhoáng và tính cách chu đáo dịu dàng của Hứa Huyễn Sơn. Cô có những thủ đoạn nhỏ nhưng thực tế ít có lợi thế, phải sống dựa vào sự chu cấp của Hứa Huyễn Sơn.

Trong khi đó, Linh (Lan Phương) là đối tác của Đăng (Doãn Quốc Đam), có kinh tế, sự từng trải. Cô chen chân vào gia đình của Đăng và Mỹ Anh (Phương Oanh) không hẳn vì thèm khát tình yêu mà chỉ muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, thứ mà cô không có được. Sự điên cuồng của Linh còn đáng sợ hơn cả Lâm Hữu Hữu. Linh không sống phụ thuộc vào tình cảm của Đăng nên thái độ thách thức hơn hẳn.

Linh ngang nhiên tiếp cận Mỹ Anh, trong cuộc nói chuyện, Linh luôn dò hỏi, đồng thời thể hiện sự ngạo mạn vì đã ngoại tình với Đăng nhưng Mỹ Anh không hề biết lại coi Linh như bạn thân. Nhìn Mỹ Anh nhiệt tình thân thiện, Linh coi đó là sự ngu ngốc, thua cuộc. Điều này thể hiện sự xảo quyệt trong tính cách của Linh. Diễn xuất bằng mắt của Lan Phương trong phân cảnh trò chuyện này được khen. Sự chuyển biến tâm trạng liên tục thậm chí còn khiến người xem sợ hãi.

Cũng chính vẻ thách thức, luôn gần chạm tới giới hạn của Linh khiến Đăng hoảng loạn. Anh luôn lo lắng việc ngoại tình bị bại lộ, sợ hãi van xin Linh, nhưng điều này càng khiến Linh hả hê.

"Nếu mà anh có nhiều tự trọng như thế thì anh có thể dạy cho em làm thế nào để giữ tự trọng được không, hả người chồng đạo đức của Mỹ Anh", câu nói này cho thấy Linh thực chất không yêu Đăng mà chỉ muốn kiểm soát anh.

Linh tiếp cận Mỹ Anh, giả vờ làm bạn thân của cô chỉ để thể hiện sự hả hê, ngạo mạn ngầm vì chiến thắng Mỹ Anh.

Khi Đăng hỏi tại sao Linh cố tình phá hoại gia đình mình, cố tình xới tung tất cả mọi chuyện, Linh hống hách trả lời: "Tại vì em thích như thế. Tại vì em rất là khó chịu khi nhìn thấy anh tỏ ra tử tế và đạo đức, điều đó làm cho em cảm thấy gai người. Và em cũng không thích nhìn Mỹ Anh tỏ ra cao ngạo, tự tin một cách thái quá như thế, điều đó làm cho em cảm thấy rất ngứa mắt. Rồi nhìn hình ảnh hai người song kiếm hợp bích để tạo ra một gia đình hoàn hảo cho cả thiên hạ thấy rằng mình hạnh phúc như thế nào, điều đó làm cho em cực kỳ khó chịu".

Trên các trang mạng xã hội, hành động và tư duy của Linh khiến khán giả căm ghét, nhưng đây cũng chính là thành công của vai diễn.

"Tập này căng thẳng tột độ. Các diễn viên quá hay", "Vướng vào tiểu tam, gặp phải con quỷ", "Hay muốn nín thở", "Xem đi xem lại vẫn thấy hay", "Mình thấy xây dựng nhân vật này có vấn đề về tâm lý, do ảnh hưởng bởi gia đình không trọn vẹn. Mình thấy mục đích cô này rất rõ là muốn phá đám, chứ không có nhu cầu cướp Đăng", "Không còn là nói quá: diễn xuất xuất sắc. Đã khóc! Mong Phương Oanh và Lan Phương vượt qua sóng gió đời tư để tiếp tục cống hiến", "Phân đoạn này Lan Phương diễn quá xuất sắc, từ nội tâm cho đến cử chỉ, hành động", là những lời khen ngợi dành cho dàn diễn viên, đặc biệt là Lan Phương.

Linh vui sướng khi gia đình Đăng - Mỹ Anh tan vỡ: "Vở kịch gia đình hạnh phúc đã đến lúc hạ màn rồi".

Trong Gió ngang khoảng trời xanh , Lan Phương có lẽ là diễn viên ít bị chê bai nhất nhờ diễn xuất tự nhiên. Trước khi lộ bộ mặt thật, cô là đối tác đáng yêu nhiệt tình, thậm chí khán giả cảm thấy Lan Phương và Doãn Quốc Đam còn đẹp đôi hơn so với Phương Oanh, vì cả hai từng rất hợp khi đóng cặp trong Gia đình mình vui bất thình lình .

Sau khi quyết tâm phá hoại gia đình Mỹ Anh, vai Linh của Lan Phương khiến người xem sởn da gà vì độ "trơ tráo, xảo quyệt, mưu mô". Đây chính là sự thành công của Lan Phương khi đã thổi hồn vào Linh giúp nhân vật trở nên sống động trên màn ảnh.