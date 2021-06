Lan Ngọc - Kaity Nguyễn ở chung 1 khung hình, nhan sắc cực phẩm thế này thì ai đẹp hơn ai?

Trước thềm Gái Già Lắm Chiêu V công chiếu toàn cầu trên Netflix, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito công bố khởi động dự án mới mang tên Tứ Đại Mỹ Nhân. Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn là hai gương mặt mỹ nhân sáng giá của điện ảnh Việt được gọi tên.

Tứ Đại Mỹ Nhân từng được định hình là series dài tập với màn đối đầu giữa hai mỹ nhân Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9X. Vì nhiều lý do nhà sản xuất chưa thể tiến hành và có sự thay đổi.

Kaity Nguyễn.

Mới đây, thông qua việc casting cho tác phẩm mới, Bảo Nhân và Namcito đã ngầm chính thức khởi động cho dự án đầu tiên của Tứ Đại Mỹ Nhân. Đồng thời, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn là hai gương mặt xác nhận tham gia, trở thành hai mỹ nhân đầu tiên của tác phẩm này.

Trước đây, trong phần after credit của phim Gái Già Lắm Chiêu V, nhà sản xuất đã giới thiệu sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn. Đạo diễn Bảo Nhân lý giải: "Cũng như các first look giới thiệu trước mỗi dự án, phần clip có nhiệm vụ giới thiệu diễn viên, cài cắm một vài ẩn ý mà chúng tôi sẽ tiết lộ tiếp theo chứ hoàn toàn không liên quan đến nội dung phim. Chúng tôi tin rằng, sự kết hợp của hai mỹ nhân Lan Ngọc và Kaity Nguyễn hứa hẹn sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo, đầy bất ngờ cho khán giả trong phần phim của Tứ Đại Mỹ Nhân".

Lan Ngọc và Kaity Nguyễn.

Ở đoạn clip, Ninh Dương Lan Ngọc trong tạo hình lạ lẫm còn Kaity Nguyễn chững chạc trong bộ vest văn phòng, biểu cảm và hành động của cả hai tạo nên một mối quan hệ mang màu sắc drama.

Theo nội dung clip, nhân vật Lý Linh (Kaity Nguyễn) trong Gái Già Lắm Chiêu V đấu giá món cổ vật gia bảo của Lê gia – vòng Tỷ ngọc sinh hương trong Gái Già Lắm Chiêu 3. Nhân vật xuất hiện với phần tạo hình mới kỳ lạ, sang chảnh.

Cái ôm của 2 cô gái có ý nghĩa gì?

Trước mắt, sự xuất hiện trở lại của Ms. Q (Ninh Dương Lan Ngọc) và Lý Linh (Kaity Nguyễn) trong vũ trụ Gái Già Lắm Chiêu có thể là dấu hiệu cho màn hội tụ các mỹ nhân giữa các phần phim trước đây trong Tứ Đại Mỹ Nhân. Tuy nhiên, vẫn chưa biết Lan Ngọc có tiếp tục thủ vai Ms. Q và Kaity Nguyễn có tiếp tục là Lý Linh hay cả hai sẽ là những nhân vật hoàn toàn mới?



Ai sẽ là hai mỹ nhân tiếp theo được bộ đôi Bảo Nhân và Namcito gọi tên để đứng cạnh Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn trong Tứ Đại Mỹ Nhân?