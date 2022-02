Lan Ngọc "chốt sổ" 35 tuổi cưới, lên tiếng chuyện xưng hô vợ chồng với Karik và loạt tin đồn yêu Jun Phạm sau Running Man

Sau 2 năm tạm vắng bóng ở màn ảnh rộng, Ninh Dương Lan Ngọc đã tái xuất bằng vai nữ chính trong phim chiếu Tết 1990. Với dự án này, Lan Ngọc vào vai Linh Lan - một cô gái không muốn kết hôn dù đã có trong tay mọi thứ. Ngoài đời thực, Lan Ngọc cũng nhiều lần đối mặt với câu hỏi tại sao mãi mà chưa chịu kết hôn giống với nhân vật trong phim. Sự trùng hợp này mang đến cho Lan Ngọc nhiều trải nghiệm thú vị.

Lan Ngọc nói về ồn ào phim 1990

"Diễm My là người luôn năng nổ, Nhã Phương đã thay đổi rất nhiều"

1990 là phim thứ 3 của Lan Ngọc ra mắt vào dịp Tết, bạn có kỳ vọng gì về doanh thu của 1990 hay không?

1990 là phim thứ 3 ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán của Ngọc, trước 1990 thì Ngọc có các phim Cua lại vợ bầu và Gái già lắm chiêu 3. Tất nhiên, khi phim của mình đóng ra rạp thì Ngọc cũng mong dự án sẽ đạt doanh thu cao nhất. Tuy nhiên, sau khi trải qua đợt dịch COVID-19 kinh khủng như vừa rồi thì nền kinh tế nước ta đã bị ảnh hưởng rất lớn. Thói quen xem phim cũng như việc chi trả cho nhu cầu giải trí cũng chịu tác động không nhỏ. Ngọc không dám mong gì nhiều, Ngọc chỉ dám ước là bộ phim sẽ thắng lợi trong mức có thể.

Nhiều người nói rằng Lan Ngọc đã quá thành công trong năm 2021 khi liên tục lọt Top ngôi sao có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Thêm nữa, Lan Ngọc còn có gameshow Running Man Vietnam được phủ sóng rộng rãi và phim chiếu Tết 1990. Lan Ngọc có cho rằng đây đã là giai đoạn thành công nhất của mình chưa?

Năm qua, nếu nói Lan Ngọc thành công quá thì cũng không phải. Ngọc thấy là mình chỉ bình bình, có thể là Ngọc may mắn nên có một số dự án được ra mắt vào thời điểm dịch bệnh dần được khống chế nên khán giả mới chú ý hơn.

Năm qua, không chỉ riêng Ngọc mà tất cả mọi người đều chịu áp lực cũng như đối mặt với những khó khăn riêng. Nhờ có các anh chị em, các cô chú bác trong tuyến đầu chống dịch quên mình hy sinh mà những người làm công tác văn nghệ, giải trí như Ngọc mới được bình an. Ngọc không dám nói về sự thành công, Ngọc chỉ cảm thấy mình may mắn. Ngọc mong sao năm 2022 thì mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, điều quan trọng không phải thành công bao nhiêu nữa, mà vấn đề là mình cần được khỏe mạnh để tiếp tục làm công việc còn dang dở.

Trong phim, Lan Ngọc đóng vai Linh Lan - một cô gái có tất cả nhưng lại sợ lấy chồng. Nhân vật này giống và khác gì so với Lan Ngọc ngoài đời thực?

Linh Lan trong phim và Lan Ngọc ngoài đời thực đều ở độ tuổi 30. Linh Lan là cô gái xinh đẹp, tự tin, có tất cả mọi thứ trong tay. Linh Lan được gia đình hỗ trợ quá tốt, Linh Lan lại còn có mối tình kéo dài 10 năm cùng anh chàng Nguyễn Vũ điển trai, giàu có. Nói chung, cuộc sống của Linh Lan chỉ toàn điều thuận lợi, cô gái này dễ khiến người khác ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tỵ. Đôi lúc Linh Lan không trân quý những gì có sẵn đó. Cô ấy luôn muốn tìm kiếm điều gì đó xa vời. Đến lúc sắp mất đi, Linh Lan mới làm mọi cách để cố gắng giữ lại.

Nếu nói là Lan Ngọc giống Linh Lan chỗ nào, thì đó chính là việc đôi khi ít dành thời gian cho gia đình. Ngọc lo cho công việc cá nhân nhiều quá mà chưa chú tâm cho người xung quanh. Sắp tới, Ngọc muốn ở bên gia đình nhiều hơn.

Thật ra mà nói thì ở thời điểm hiện tại, Ngọc cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị lấy chồng. Ngọc không mong cầu gì quá nhiều, Ngọc không phải kiểu người lúc nào cũng đặt ra tiêu chuẩn thật cao cho chồng tương lai. Ngọc nghĩ, mọi thứ còn phụ thuộc vào duyên số nữa.

Hồi trước, Ngọc cũng hơi lo sợ, Ngọc không biết là khi bước vào hôn nhân thì mọi thứ sẽ ra sao. Nhưng sau khi trải nghiệm cảm xúc từ nhân vật Linh Lan và nhìn thấy sự hạnh phúc của nhiều cặp đôi ngoài đời thực, Ngọc thấy cuộc sống hôn nhân cũng đâu có gì đâu mà phải sợ. Khi mình thực sự trải lòng và chia sẻ, mọi thứ sẽ dễ dàng thôi. Như anh chị Đông Nhi - Ông Cao Thắng, anh Trường Giang - Nhã Phương hay anh chị Kim Lý - Hồ Ngọc Hà, họ là những tấm gương về sự hạnh phúc sau khi bước vào hôn nhân. Ngọc cũng mong mình sẽ được như thế.

Sẵn nhắc đến Nhã Phương thì cũng muốn hỏi Lan Ngọc rằng lần hợp tác này trong 1990, bạn đánh giá như thế nào về Nhã Phương và Diễm My?

Ngọc và Phương đã có cơ hội hợp tác với nhau qua bộ phim Vừa đi vừa khóc. Điều đó có nghĩa là 1990 không phải dự án đầu tiên Ngọc - Phương làm việc cùng nhau. Cả Diễm My cũng vậy, 2 đứa đã đóng chung Cô Ba Sài Gòn trước khi tham gia 1990. Phương đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Phương có chiều sâu và biết tính toán đường đi nước bước, kể cả cách diễn xuất cũng có sự chu toàn, hợp lý.

Về phần Diễm My, Ngọc thấy My nỗ lực vô cùng nhiều. Ở My, Ngọc cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, sự chăm chỉ và năng nổ. My với Phương mang đến cho Ngọc nhiều cảm xúc thu vị, họ đều là những diễn viên chuyên nghiệp và tận tâm với công việc mình đang làm.

Ngọc biết lực diễn của Diễm My và Nhã Phương đến đâu nên Ngọc chắc không nói gì nhiều nữa, Ngọc chỉ mong là các bạn luôn may mắn, thành công, sang năm mới sẽ nhận được nhiều dự án tốt hơn, đồng thời cho khán giả thấy hình ảnh mới mẻ nhất của Diễm My cũng như là Nhã Phương.



Hết thời yêu sống yêu chết, đã tính chuyện 35 tuổi lấy chồng

Vậy còn ồn ào của Nhã Phương với đạo diễn Nhất Trung trước khi phim 1990 ra rạp thì sao? Thời điểm đó, drama liên quan chuyện Nhất Trung tố Nhã Phương chảnh chọe, gây khó khăn cho ekip có làm Lan Ngọc bị ảnh hưởng không?

À cái chuyện đó chắc là Ngọc không nhắc đến ở đây. Chuyện cũ mình bỏ qua, cùng cười lên haha để mừng năm mới đi nhé mọi người ơi.

Lan Ngọc có ngại chuyện bị đặt lên bàn cân so sánh cùng Diễm My với Nhã Phương ở dự án lần này không?

Chuyện bị đặt lên bàn cân so sánh là chắc chắn rồi. Các diễn viên nữ khi đóng cùng với nhau thì luôn đối mặt với chuyện so sánh. Nhưng, phải có sự so sánh trong nghề nghiệp thì mình mới tiến bộ được. Ở đây không phân xem ai hơn ai, Ngọc chỉ mong muốn mọi người sẽ để lại những bình luận văn minh chứ đừng có tiêu cực quá. Nghệ sĩ cũng hơi buồn 1 xíu nếu như đọc phải những bình luận mang tính tiêu cực.

Nhiều người vẫn cho rằng Lan Ngọc bây giờ thành công quá rồi, đàn ông sẽ rất khó tiếp cận, hoặc đã tiếp cận được rồi thì sẽ luôn có cảm giác thua kém khi ở gần bên. Lan Ngọc nghĩ sao về điều này?

Nếu nói rằng Lan Ngọc thành công quá thì chắc không phải đâu. Ngọc thấy mình chỉ bình bình, Ngọc vẫn đang cố gắng từng ngày cho sự nghiệp của mình. Giờ mà nói đàn ông vì thấy Ngọc thành công nên ngại tiếp cận thì tội cho Ngọc quá. Không phải đâu! Nói vậy mắc công đàn ông họ sợ thiệt đó (Cười).

Mỗi người chắc sẽ có 1 vị trí khác nhau, đến giờ thì Ngọc chưa gặp được ai thích hợp. Này là duyên rồi mọi người ơi.

Nghĩa là Lan Ngọc bây giờ đang độc thân à? Ngọc có tính đến chuyện bao giờ sẽ lấy chồng chưa?

Đúng rồi. Bây giờ Ngọc độc thân mà. Vì bây giờ mình chưa có nên đâu có nói đến chuyện lập gia đình được, khi nào mình có rồi thì mình mới thông báo. Ngọc cũng tính đến chuyện lấy chồng mà chắc là ráng tới năm 35 tuổi. Mọi người ơi, ráng chốt Ngọc trong năm 35 tuổi nha.

Nói đùa thôi chứ bây giờ quan điểm về tình yêu của Ngọc cũng thay đổi nhiều. Hồi xưa, Ngọc yêu đúng kiểu đập đầu vào tường, yêu chết đi sống lại luôn. Lúc mới bước vào giai đoạn yêu đương, Ngọc thấy cái gì cũng đẹp. Nhưng khi bắt đầu lớn hơn, có nhiều thứ để Ngọc phân tâm. Công việc nè, gia đình nè rồi nhiều thứ xung quanh nữa. Bước vào tuổi 30, tình yêu bị chi phối bởi nhiều thứ nên tình cảm lúc này dễ kiểm soát hơn, không còn bị bay bổng quá nữa.

Tuy nhiên, Ngọc cũng nghĩ, vì những sự chi phối như thế nên tình cảm mới vững chắc và đi được xa hơn.

Vậy còn chuyện được "đẩy thuyền" với các đồng nghiệp nam như Karik, Jun Phạm ở Running Man thì sao? Ngọc có cảm tình vượt quá mức bạn bè với ai đó không?

Fan Running Man đẩy thuyền nhiều lắm nhưng chỉ đẩy vậy thôi chứ đâu có gì thành sự thật đâu. Chèo nhiệt tình luôn, hết chương trình là hết. Nói chung, Ngọc rất vui vì được mọi người ủng hộ. Vì có yêu quý và theo dõi chương trình thì khán giả mới có việc đẩy thuyền như vậy.

Anh Jun thì quá thân với Ngọc rồi. Karik là thành viên mới, chỉ tham gia Running Man mùa này. Ngọc với Karik thực lòng là chỉ mới biết nhau thông qua chương trình thôi. Cái chuyện gọi nhau là vợ - chồng với Karik, như Ngọc đã từng chia sẻ trước đó rồi, đấy như mảng miếng quăng trong chương trình thôi, sau khi quay xong thì mọi thứ trở về bình thường, không có bất cứ vấn đề gì phát sinh sau đó cả.

Thời gian gần đây thì có thấy Lan Ngọc tăng cân, điều này có nghĩa là sức khỏe của bạn đã ổn định, không còn chuyện bệnh tật khiến người hâm mộ lo lắng như trước nữa nhỉ?

Hiện tại thì Ngọc khỏe lắm. Sức khỏe của Ngọc vô cùng ổn định. Ngọc còn mới tăng 2kg rồi bị khán giả soi ra vì gương mặt tròn hơn trước đây đôi chút. Lý do tăng cân cũng là vì Tết thôi. Tết mà, mấy anh chị gửi đồ ăn nhiều lắm, mà đồ ăn thì ngon nên Ngọc có tăng cân đôi chút.

Lúc nhìn thấy hình ảnh mặt tròn vo vì tăng cân, Ngọc cũng thấy buồn cười. Chẳng biết sao tăng bao nhiêu cân lại dồn hết vô mặt. Mà vui lắm nha, Ngọc rất thích chuyện tăng cân này. Mỗi năm chắc Ngọc chỉ tăng cân có 1 lần thôi, bản thân Ngọc thích mình ú một chút chứ không thích quá gầy. Nhưng vì ăn uống thất thường, lại thêm cơ địa không mập được nên Ngọc chỉ gầy thế này thôi.

Xin cám ơn Lan Ngọc vì đã dành thời gian chia sẻ!

https://afamily.vn/lan-ngoc-chot-so-35-tuoi-cuoi-len-tieng-chuyen-xung-ho-vo-chong-voi-karik-va-loat-tin-don-yeu-jun-pham-sau-running-man-20220206001608874.chn