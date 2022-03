Lần hiếm hoi mỹ nam "Sơn Hà Lệnh" - Cung Tuấn được khen "bớt phèn" khi diện hàng hiệu lên bìa tạp chí

Mới đây, Cung Tuấn đã chính thức trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí SuperELLE số tháng 4. Trở thành "con cưng" của nhãn hiệu LV, Cung Tuấn thường xuyên xuất hiện trên tạp chí trong trang phục của nhãn hàng thời trang nước Pháp.

Tuy nhiên, có không ít lần nam diễn viên sinh năm 1992 nhận phải nhiều lời chê bai vì khí chất không phù hợp với trang phục cũng như không hề có chất thời trang của mình. Không chỉ tạo hình nhàm chán, Cung Tuấn còn bị chê bai vì phong cách lặp đi lặp lại tới mức nhàm chán.

Vì thế nên dù được nâng đỡ hết mình nhưng thời trang vẫn là điểm yếu của Cung Tuấn.

Trong bộ hình mới đây của Cung Tuấn trên bìa SuperELLE, nhiều người cho rằng nam diễn viên đã có phần tiến bộ hơn so với trước nhưng nhìn chung vẫn khá "nhạt nhẽo". Mặc dù vậy, vẫn có nhiều lời khen ngợi cho nam diễn viên Trần Tình Lệnh. Theo nhiều người, trang phục và tạo hình lần này không quá khó và ở mức an toàn nên có vẻ như Cung Tuấn đã làm tốt hơn so với mọi lần.

Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh rằng Cung Tuấn hoàn toàn không có thế mạnh ở lĩnh vực thời trang, không thể nào thử nghiệp các concept khó mà chỉ dừng lại ở mức bình thường này thôi.





