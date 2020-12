Lần hiếm hoi Huyền My đăng ảnh chung với Mai Phương Thúy nhưng lại vô tình để lộ mối quan hệ thực sự qua chi tiết này

Mới đây, Á hậu Huyền My đã nhận được lời yêu cầu đăng ảnh chung với Hoa hậu Mai Phương Thúy từ một người hâm mộ. Cô cũng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu này khi tiết lộ khoảnh khắc đang ăn cực đáng yêu của hai chị em. Đã rất lâu rồi cộng đồng mạng mới thấy Huyền My chia sẻ hình ảnh chung với đàn chị Mai Phương Thúy.

Tuy nhiên, nàng Hậu lại vô tình gây chú ý về mối quan hệ giữa hai người đẹp khi tiết lộ bức ảnh chung này được chụp từ tận 5 năm trước. Mốc thời gian này đã vô tình hé lộ chuyện cô và đàn chị không thường xuyên liên lạc hay giữ mối quan hệ thân thiết lắm.

Trước đó, cũng có nhiều người hâm mộ tò mò về mối quan hệ của Huyền My và Mai Phương Thúy do cả hai hầu như không tương tác với nhau trên mạng xã hội. Trước thắc mắc của công chúng, Huyền My cũng từng thẳng thắn bày tỏ: "Có, chị thỉnh thoảng vẫn tâm sự với chị Thúy mà. Vì chị Thúy ở Sài Gòn nên cũng ít gặp nhau lắm. Có những thứ mọi người tưởng thế mà không phải thế đâu nè. Mà chị Thúy còn chăm đi chơi với mẹ chị hơn là chị ý. Nghĩ chán không?".

Ngoài ra, vào tháng 7/2020, Huyền My và Mai Phương Thúy cũng đã xuất hiện chung trong một buổi tụ tập của dàn mỹ nhân Hà Thành.