Lần gần nhất Ngô Diệc Phàm - Triệu Lệ Dĩnh gặp nhau, bị Dương Mịch chen ngang chia cắt vì ghen ghét?

Đang yên đang lành, bỗng dưng Ngô Diệc Phàm vướng vào tin đồn là cha ruột của con trai Triệu Lệ Dĩnh. Thông tin hoang đường này lập tức bị phía Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận gay gắt. Tuy nhiên, danh dự của cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn Ngô Diệc Phàm đều tổn hại ít nhiều.

Lần gần đây nhất Ngô Diệc Phàm - Triệu Lệ Dĩnh có tham gia chương trình trao giải do Tencent - Đằng Tấn tổ chức. Trong chương trình, Triệu Lệ Dĩnh được xếp ngồi cùng bàn với Lý Hiện - Ngô Diệc Phàm - Dương Mịch. Nhưng đáng nói là suốt cả buổi lễ, Triệu Lệ Dĩnh gần như chẳng nói chuyện với ai. Nữ diễn viên Minh Lan truyện ngồi yên 1 góc, ở phía đối diện thì Dương Mịch - Lý Hiện - Ngô Diệc Phàm liên tục trò chuyện với nhau.

Dương Mịch bị cho là cố tình cô lập Triệu Lệ Dĩnh.

Thậm chí, cánh báo chí còn bắt được khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh có chào nhẹ Ngô Diệc Phàm nhưng sau đó vội vã quay lưng đi, rồi nở nụ cười khá buồn tủi. Riêng Dương Mịch, cô nàng tỏ ra khá lạnh lùng với nữ đồng nghiệp, truyền thông Hoa ngữ cho rằng Dương Mịch cố ý chia cắt Triệu Lệ Dĩnh với Ngô Diệc Phàm, lý do là bởi 2 nàng Tiểu Hoa Đán có xích mích từ trước.

Ngô Diệc Phàm.

Triệu Lệ Dĩnh.

Thực tế, việc Ngô Diệc Phàm vướng tin đồn với Triệu Lệ Dĩnh đã xuất hiện từ năm 2017, trước khi Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Thời điểm này, Triệu Lệ Dĩnh - Ngô Diệc Phàm cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế 72 tầng kỳ lâu và hợp tác khá ăn ý.

Phản ứng hóa học giữa 2 người tốt đến mức sau đó nảy sinh tin đồn tình cảm. Đến lúc Ngô Diệc Phàm - Triệu Lệ Dĩnh cùng lên sân khấu trình diễn ca khúc "Miss you", nhiều khán giả cứ mải mê soi biểu cảm giữa 2 người. Có thông tin cho rằng ca khúc Miss you là do Ngô Diệc Phàm viết, ý tưởng sáng tác dựa trên chuyện tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh.