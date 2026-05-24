Lần đầu xem phim Hàn mà ức chế phát khóc vẫn phải tấm tắc khen hay: Ai định thử thì phải chuẩn bị tâm lý

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có nhiều tác phẩm hay đang chiếu và Bù Nhìn Bóng Đêm (tựa Anh: The Scarerow) là một trong số đó. Tác phẩm này thuộc thể loại giật gân - tội phạm - bí ẩn, có sự tham gia của các diễn viên thực lực Park Hae Soo, Lee Hee Joon và Kwak Sun Young.

Được biết, kịch bản của Bù Nhìn Bóng Đêm được xây dựng từ vụ án có thật tên Hwaseong xảy ra từ năm 1986 đến năm 1991 từng gây chấn động Hàn Quốc. Theo dõi phim, khán giả bước lên hành trình đi tìm chân tướng thực sự. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc điều tra ai mới là hung thủ gây ra những vụ án dã man, bộ phim còn khắc họa những mặt tối của quyền lực, của nhân cách con người.

Trong phim, Park Hae Soo đảm nhận vai Kang Tae Joo, một cảnh sát có khả năng quan sát, sự kiên trì và trực giác cực kỳ nhạy bén. Bị giáng chức, điều chuyển công tác từ Seoul về quê nhà Gangseong, Kang Tae Joo đã lao vào điều tra một vụ giết người hàng loạt để khôi phục danh tiếng.

Lee Hee Joon vào vai công tố Cha Si Young, một công tố viên đầy tham vọng, dẫn đầu cuộc điều tra và mong muốn dùng vụ án này để tiến thân vào chính trường. Hồi còn đi học, Cha Si Young từng bắt nạt Kang Tae Joo. Do đó, Kang Tae Joo rất ghét người này. Nhưng rồi, họ đã bắt tay cùng nhau để đưa hung thủ thực sự ra ngoài ánh sáng.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ cảm giác ức chế khi xem phim. Bởi lẽ, tác phẩm này được xây dựng dựa trên sự kiện có thật, thế nên câu chuyện cực kỳ gây ám ảnh. Họ vừa thương cho nạn nhân, ghét cay ghét đắng kẻ thủ ác, đồng thời giận dữ vì cảnh sát liên tục gặp khó khăn, có những quyết định sai lầm trước sự ranh mãnh, thủ đoạn của hung thủ. Dẫu vậy, mọi người đều công nhận rằng Bù Nhìn Bóng Đêm thực sự là một tác phẩm hay, từ diễn xuất đến cách câu chuyện được kể đều không thể chê vào đâu được.

Bình luận của netizen về phim Bù Nhìn Bóng Đêm:

- Đúng là xem phim ức chế thật nhưng phim phản ánh vụ án có thật nên làm người xem ức chế phẫn uất khi xem phim cũng là một sự thành công của bộ phim này. Chính các diễn viên họ diễn quá đỉnh và biên kịch, đạo diễn xây dựng câu chuyện quá hay. Đánh giá đây bộ phim Hàn ấn tượng nhất từ đầu năm đến giờ.

- Phim này bên Hàn được khen lắm, từ diễn xuất đến kịch bản. Phim dựa vào câu chuyện có thật mà câu chuyện bên ngoài còn kinh khủng hơn nhiều.

- Vì trong phim này có lấy vụ án có thật ở Hàn, tui có đọc bài viết ở 1 page khác, đọc xong ức chế ghê, thương nạn nhân nữa nên bà coi thấy ức chế đúng rồi á.

- Phim này hay lắm, diễn viên hay biên kịch đều làm tốt quá trời. Tui coi mà mong chờ từng tập, coi ức chế mà nó cuốn.

- Ngoài đời cũng bắt sai người và hung thủ phát hiện cũng muộn á, lúc đó hắn cũng bị bắt vì một vụ án khác nên cũng dễ truy ra.

Nói thêm về thành tích của Bù Nhìn Bóng Đêm, phim hiện được chiếu ở đài ENA và ghi nhận rating cực kỳ tốt. Tác phẩm mở màn với rating 2.9% nhưng đã tăng lên 7.925% ở tập 10 phát sóng ngày 19/5. Trên trang Mydramalist, bộ phim nhận điểm số 8.0 còn trên là 8.9 điểm - những con số cực kỳ cao.

nguồn: Asianwiki