Lần đầu tiên Việt Nam có đại học vào TOP 700 thế giới

Riêng về Nhóm ngành kỹ thuật, TDTU được xếp thứ 260 thế giới; thứ hạng cao nhất về nhóm ngành từ trước đến nay của trường này.

Trong bảng xếp hạng năm nay của US News tổng cộng có 4 đại học/ trường đại học của Việt Nam được xếp hạng như: Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ 949, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xếp thứ 1.271 và Đại học Bách khoa Hà Nội xếp thứ 1.356.

Trong khu vực ASIA có Đại học hoàng gia Chulalongkorn, Thái Lan hạng 516, Đại học Mahidol, Thái Lan hạng 511, Đại học Malaya của Malaysia hạng 205…

U.S.News được nhiều người biết đến nhất ở Mỹ vì nó ra đời cách đây gần 30 năm và đã phát triển thành cả một hệ thống gồm rất nhiều bảng đánh giá; và đang được coi là bảng xếp hạng uy tín nhất của Mỹ về phương diện học thuật và xếp hạng các đại học xuất sắc trên toàn thế giới mà người học rất đáng nên chọn để học.

Mỗi năm, US News chỉ chọn 1500 đại học xuất sắc nhất thế giới trong tổng cộng hơn 30.000 đại học để giới thiệu cho người học ở Mỹ và toàn cầu về những trường nên theo học, vì lợi ích và tương lai của họ.

Đây là bảng xếp hạng Balance (theo kiểu đối sánh) và thuộc dạng khách quan nhất; vì nó không quá thiên về học thuật như ARWU, không quá thiên về khảo sát chủ quan Reputation (đánh giá uy tín) như QS hay THE. Tất cả dữ liệu đều do họ tự thu thập chứ không yêu cầu các đại học cung cấp.

Trong bộ tiêu chí của US News, các tiêu chí chiếm tỉ trọng cao là Uy tín về nghiên cứu toàn cầu (Global Research Reputation) chiếm 12,5%; Uy tín về nghiên cứu khu vực Châu Á (Regional Research Reputation) chiếm 12,5%; Số bài báo thuộc 10% số bài báo có trích dẫn nhiều nhất (Number of publications that are among the 10% most cited) chiếm 12,5%. Ngoài ra còn có các tiêu chí khác như: tổng số bài công bố (10%), chỉ số đo lường tác động trích dẫn (10%), tổng số trích dẫn (7,5%), hợp tác quốc tế (5%),… Và tất cả các tiêu chí này đều do US News tự thu thập dữ liệu và được khảo sát khách quan bởi một bên thứ ba.

Trước đó, ngày 05/8/2020, Hệ thống xếp hạng đại học thế giới Academic Ranking of World Universities (ARWU) cũng đã công bố kết quả xếp hạng các đại học xuất sắc nhất toàn thế giới năm 2020; Trường đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học duy nhất của Việt Nam tiếp tục được vào trong bảng xếp hạng này và được xếp Top 701-800 thế giới, tăng ít nhất 200 bậc so với năm 2019 (là 901-1000).