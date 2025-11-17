Lần đầu tiên Trung Quốc có phim ngôn tình trung niên hay quá trời: Nam chính mỏ hỗn dã man, U50 vẫn đẹp top đầu showbiz

Bộ phim ngôn tình trung niên mang tên Tại Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân, với sự tham gia của Hoắc Kiến Hoa và Chu Châu, đã chính thức lên sóng trên Tencent Video với 3 tập đầu tiên. Đây là tác phẩm được làm lại từ bộ phim truyền hình Nhật Bản nổi tiếng Người Đàn Ông Không Thể Kết Hôn, bản gốc từng đạt điểm đánh giá 9.0 trên Douban.

Là một bộ phim truyền hình có độ dài 16 tập, tác phẩm đã nhanh chóng thu hút lượng nhiệt độ (độ nóng) vượt mốc 16.000 chỉ sau nửa giờ lên sóng, cho thấy khán giả vẫn có nhiều kỳ vọng đối với bộ phim hài nhẹ nhàng, mang hơi hướng đô thị này. Đây cũng là tác phẩm mới nhất của Hoắc Kiến Hoa sau Câu Chuyện Hoa Hồng.

Trong phim, Hoắc Kiến Hoa vào vai Du Du - một nhà thiết kế nội thất độc thân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), có biệt tài "khẩu nghiệp". Dù đã 40 tuổi, anh vẫn độc thân và bị nhiều người từ chối mà không hề hay biết lý do (bởi vì anh ta không thấy mình có vấn đề gì). Trong khi đó, Chu Châu hóa thân thành nữ bác sĩ lạnh lùng, thanh tao và quá đỗi xinh đẹp.

Bộ phim mới được đánh giá là rất thú vị ngay từ những phản hồi ban đầu. Hoắc Kiến Hoa ngay lập tức thu hút khán giả và được nhận xét là quá hợp với kiểu vai người đàn ông thành thị độc miệng, kiêu ngạo và khó tính, khiến người xem hoài niệm về nhân vật Bạc Cận Ngôn ngày nào. Dù trước đó nhiều người chưa nhận thấy độ phù hợp của cặp đôi này qua ảnh tạo hình, nhưng sau khi xem video giới thiệu nội dung phim, họ bất ngờ nhận thấy các nhân vật do Chu Châu và Hoắc Kiến Hoa đóng lại có sức hút đến thế và bắt đầu "ship" cặp đôi này.

Tuy nhiên, chính tính cách của nam chính lại gây ra mâu thuẫn cảm xúc lớn nhất. Ban đầu, khán giả tò mò xem phim vì nam chính là Hoắc Kiến Hoa, với suy nghĩ hài hước: "Trên đời này làm gì có người đàn ông nào đẹp trai đến thế mà lại còn độc thân". Nhưng khi xem đến tập đầu tiên, cảm xúc lại hoàn toàn thay đổi: Nhân vật nam chính do anh đóng quả thực rất đáng ghét. Cuối cùng, khán giả cũng đành phải thừa nhận rằng: Người như anh độc thân là điều hiển nhiên.

Du Du là người theo đuổi triết lý "một mình tự do tự tại rất tuyệt". Tính cách khó ưa của anh, thể hiện qua việc tranh cãi với khách hàng về màu sơn, khăng khăng đòi ngồi đúng chỗ quen thuộc trong rạp, hay khiến các cô gái bỏ đi chỉ sau dưới 10 câu nói, thường xuyên đẩy anh vào rắc rối. Sự "đặc biệt" này được đẩy lên cao trào khi anh phải nhập viện vì nhiễm nấm do ngửi tất thối.

Trong khi Du Du thờ ơ với việc kết hôn, nữ chính Cố Diệp Gia (Chu Châu) lại kiên trì với nguyên tắc "thà thiếu còn hơn chấp nhận bừa bãi". Nữ bác sĩ lạnh lùng, thanh tao và xinh đẹp này nhận được nhiều lời khen ngợi. Mối quan hệ giữa họ nảy sinh từ sự éo le, khi cơ thể yếu ớt của Du Du trở thành điểm giao thoa. Anh liên tục phải nhập viện vì các vấn đề sức khỏe như trĩ cấp tính, tái phát vì nôn nóng xuất viện, hay chấn thương lưng.

Dù tính cách "khẩu nghiệp" của Du Du vẫn không thay đổi, thường xuyên chạm vào nỗi đau của nữ chính, nhưng anh được mô tả là người có thể chấp nhận được vì chủ động xin lỗi ngay khi nhận ra mình sai. Cuối cùng, nhờ khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Hoắc Kiến Hoa, khán giả dễ dàng cảm thấy anh nói gì cũng có thể được tha thứ, dù phải chấp nhận rằng người như anh độc thân là điều hiển nhiên.

Nói thêm về Hoắc Kiến Hoa và Chu Châu, cả hai đều được coi là huyền thoại visual của Cbiz. Nếu như Hoắc Kiến Hoa luôn nằm trong top các nam thần đẹp trai nhất giới giải trí, U50 vẫn rất phong độ, thì Chu Châu lại sở hữu nhan sắc kinh diễm, từng 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới. Sự kết hợp của cả hai trong Tại Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân được coi là bữa tiệc visual mãn nhãn.