Lần đầu tiên tại Crescent Mall: Cụm trang trí "Moonlit Moominvalley" được tái hiện trong mùa Trung Thu "Trăng Tròn Trọn Tình Thân"

Trải nghiệm hành trình "Trăng Tròn Trọn Tình Thân" mở ra một góc nhỏ mang không khí Moominvalley tại Tầng G, với những khung cảnh dưới ánh trăng, nhân vật quen thuộc, cảnh quan lấy cảm hứng từ thiên nhiên, cùng các hoạt động cuối tuần và chương trình Trung Thu.

Cùng Crescent Mall bước vào cụm trang trí Moonlit Moominvalley và cảm nhận một chút không khí Moominvalley thân thuộc trong mùa Trung Thu này. Nhưng trước khi dạo qua những góc nhỏ ấy, hãy cùng ngược dòng về những câu chuyện đầu tiên của Moominvalley nhé.

Moomin - Câu chuyện bắt đầu từ hành trình tìm về mái nhà

Được tạo nên bởi Tove Jansson (1914–2001), nhà văn, họa sĩ và họa sĩ minh họa người Phần Lan đứng sau những câu chuyện Moomin, các nhân vật Moomin lần đầu xuất hiện trong một loạt sách và truyện tranh, rồi dần được yêu mến trên khắp thế giới.

Câu chuyện Moomin đầu tiên, The Moomins and the Great Flood, được viết trong Thế chiến II và xuất bản tại Phần Lan vào năm 1945. Trong những năm tháng nhiều bất ổn, Tove đã hình dung nên một thế giới nhẹ nhàng hơn, với những cuộc phiêu lưu, tình bạn, sự bao dung và hy vọng. Câu chuyện theo chân Moomintroll và Moominmamma trong hành trình tìm kiếm Moominpappa mất tích và một nơi để gọi là nhà. Cuối cùng, hành trình ấy đưa họ đến Moominvalley, nơi gia đình và bạn bè luôn có thể trở về.

Ý niệm về mái ấm, về sự thuộc về và một nơi chốn để quay về vẫn luôn là một trong những giá trị bền vững của thế giới Moomin.

Có lẽ cũng chính vì vậy, không khí Moominvalley tại Crescent Mall càng trở nên phù hợp với mùa Trung Thu, mùa của sum vầy, sẻ chia và những khoảnh khắc bên những người thân yêu.

Không khí Moominvalley hòa cùng mùa trăng tại cụm trang trí Trung Thu "Moonlit Moominvalley"

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên của Moominvalley, Moonlit Moominvalley tái hiện những chi tiết quen thuộc qua một bối cảnh Trung Thu, với hình ảnh Moomintroll, Moominmamma, Moominpappa và những người bạn giữa sắc xanh của cỏ cây, lối đá nhỏ, đèn lồng đỏ và ánh đèn vàng dưới trăng.

Cụm trang trí kết hợp những chi tiết quen thuộc của không gian Moominvalley với không khí mùa Trung Thu, tạo nên một góc nhỏ để cảm nhận không khí Moominvalley cùng sự ấm áp và tinh thần sum vầy của mùa trăng.

Một cuộc phiêu lưu nhỏ cho cả gia đình.

Một chút khám phá thú vị dành cho những ai yêu Moomin.

Và một khởi đầu cho những ai lần đầu biết đến Moominvalley.

Hơn Cả một không gian trang trí: Hành trình "Trăng Tròn Trọn Tình Thân" mang đến đầy những khám phá thú vị

Bên cạnh cụm trang trí Moonlit Moominvalley độc quyền, Crescent Mall mang đến hành trình "Trăng Tròn Trọn Tình Thân" với nhiều hoạt động để gia đình và bạn bè cùng khám phá và tận hưởng mùa trăng.

Từ 05.09 đến 27.09.2026, chuỗi hoạt động cuối tuần "Gói ghém mùa trăng" sẽ mang đến những hoạt động thủ công với các chủ đề thay đổi theo từng tuần:

- 05 – 06.09.2026 – Vẽ Trống Trung Thu

- 12 – 13.09.2026 – Đèn Sao Đón Trăng

- 19 – 20.09.2026 – Ánh Nến Mùa Trăng

- 26 – 27.09.2026 – Trăng Khuyết Lung Linh

Vào ngày 25.09.2026, đêm hội "Đèn Hoa Rực Rỡ, Vui Hội Đón Trăng" sẽ mang đến không khí Trung Thu sôi động với các hoạt động check-in, mini game nhận quà, âm nhạc và màn diễu hành cùng các nhân vật đặc biệt, tạo nên những khoảnh khắc vui chơi và sẻ chia dành cho gia đình, bạn bè.

Bên cạnh đó, gian hàng Trung Thu "Chọn Quà – Trao Thương" tại sảnh B quy tụ các thương hiệu bánh Trung Thu và sản phẩm mùa trăng như Bách Lạc, La Feve, Hoang Yen Group và Tai Thong, mang đến thêm lựa chọn cho những món quà gửi trao yêu thương.

Một mùa trăng để khám phá thế giới Moominvalley

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, Moomin đã đưa độc giả bước vào một thế giới nơi sự khác biệt được trân trọng, những chuyến phiêu lưu luôn được chào đón và luôn có một chốn để trở về. Mùa Trung Thu này, Crescent Mall mang đến cơ hội khám phá không khí Moominvalley qua cụm trang trí "Moonlit Moominvalley", với hình ảnh Moomintroll, Snorkmaiden và gia đình Moomin giữa khung cảnh lấy cảm hứng từ thiên nhiên và ánh trăng. Một góc nhỏ lấy cảm hứng từ thế giới Moominvalley, nơi những câu chuyện về gia đình, tình bạn và sự gắn kết có thể được cảm nhận theo một cách rất riêng trong mùa trăng này.

Thời gian: 28.08 – 27.09.2026

Địa điểm: Sảnh B, Tầng G, Crescent Mall