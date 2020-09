Lần đầu tiên gặp mặt bố mẹ người yêu, tôi không ngờ bác trai đã đưa ra yêu cầu khiến bản thân tôi lao đao

Tôi và bạn gái đang là sinh viên năm 4, chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm rồi. Vì muốn tiết kiệm và có nhiều thời gian ở bên nhau hơn nên cả hai đã góp gạo thổi cơm chung.



Chuyện chúng tôi sống thử với nhau bố mẹ hai bên đều không biết, còn bạn bè thì ai cũng biết nhưng miệng người nào cũng kín đáo nên tôi rất yên tâm.

Một ngày vừa đi học thêm về đến nhà, thấy trong phòng có hai người lạ mặt, trong khi tôi đang dựng xe thì bạn gái nói gì đó không rõ. Chỉ biết vừa dứt lời thì người đàn ông xông ra cầm luôn cây chổi đuổi đánh tôi. Lúc đó hoảng quá theo quán tính tôi phải bỏ chạy thoát thân, an toàn là trên hết.

Chạy một đoạn, ông ta không đuổi được nữa mà đứng thở hổn hển rồi lại quay vào phòng trọ. Sợ người yêu gặp phiền phức nên tôi cũng quay lại, đứng từ xa quan sát. Nhưng bạn gái vẫy tay gọi tôi vào và giới thiệu đó là bố cô ấy. Tôi đang thắc mắc tại sao họ biết được phòng trọ mà tìm đến thì bạn gái ghé tai nói là em họ phản bội nên đã cho địa chỉ để bố mẹ tìm đến tận nơi.

Nói đi nói lại bác vẫn bắt tôi phải đi đăng ký kết hôn với con gái bác. (Ảnh minh họa)

Bác gái thì hiền lành và rất hiểu cho chúng tôi nên luôn miệng bênh vực nhưng không thể lay chuyển được sự gia trưởng cứng nhắc của bác trai. Bác bảo con gái chưa cưới mà đã sống thử với nhau như vợ chồng thế này thì sau này ai dám lấy làm vợ nữa.

Sau đó bác bắt tôi phải đưa bố mẹ về quê nhà gái nói chuyện người lớn, rồi phải đi đăng ký kết hôn thì mới cho sống chung tiếp. Còn chuyện cưới xin để khi ra trường rồi tổ chức cũng được.

Những lời bác trai nói khiến cả hai chúng tôi choáng váng, ngơ ngác nhìn nhau, rồi bạn gái liên tục lấy lí do đang học và đăng ký bây giờ chẳng may sau này không hợp thì chia tay kiểu gì? Chúng tôi đưa ra đủ mọi lý do cũng không lay chuyển được tư tưởng cổ hủ của bác trai nên tôi buông câu là ngày hôm sau sẽ tìm phòng trọ khác ở, không sống chung nữa là được.

Đến lúc này bác đổi ý, bác quát là bây giờ tôi "ăn no xôi chán chè" rồi muốn "đá" con gái bác ấy là không xong và bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Nói đi nói lại bác vẫn bắt tôi phải đi đăng ký kết hôn.

Tôi mới 22 tuổi, tương lai còn dài lắm, ra trường tôi còn biết bao dự định, sao giờ có thể vướng chuyện gia đình được. Theo mọi người tôi phải làm gì để bác trai không làm khó và vẫn có thể bảo vệ tình yêu đây?

