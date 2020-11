Lần đầu tiên đưa "quý tử" lên sàn catwalk, vợ chồng Lương Thế Thành - Trúc Diễm khép lại Tuần lễ thời trang trẻ em 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2020, Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam - Vietnam Junior Fashion Week Thu - Đông 2020 đã chính thức khép lại tại Trung tâm Hội nghị White Palace Hoàng Văn Thụ, TP.HCM. Gần 400 mẫu nhí đã trình diễn 7 bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế - thương hiệu thời trang, gồm Hữu Là La, Guon, Nghĩa Baby, Tutupetti, Phương Nguyễn Silk, Sofia, Ada Anh Trương.

Ca sĩ Đoan Trang cùng con gái trình diễn trong BST của Hữu Là La

BST "Dear my future self" mà Hữu Là La mang đến lần này được truyền cảm hứng từ ý tưởng viết thư gửi tôi trong tương lai. Đặc biệt là với các bé gái trong thời đại công nghệ hiện nay khi các em từ sớm đã phải tiếp xúc với vô vàn định nghĩa và khuôn mẫu khác nhau về vẻ đẹp, về tính nữ và về giá trị của phụ nữ.

Bên cạnh màn trình diễn của những gương mặt mẫu nhí nổi bật như Minh Anh (first face), Trâm Anh (vedette), Thu Hà... BST còn có sự tham gia của ca sĩ Đoan Trang cùng con gái bé Sol. Những bước catwalk đáng yêu của bé Sol bên cạnh mẹ cùng công nghệ cảm biến tương tác độc đáo của First Interactive Technology khiến khán phòng trở nên lung linh đầy huyền ảo, tạo nên những khoảnh khắc vô cùng ấn tượng cho show diễn.

Á hậu Kim Duyên và bé Thỏ - con gái Xuân Lan truyền tải thông điệp bảo vệ tài nguyên rừng trong BST của thương hiệu GUON

Đến với VJFW lần này, thương hiệu Guon mang đến BST thu đông mang cảm hứng rừng. NTK của GUON chia sẻ: "Khi nói đến Rừng mà gắn với yếu tố thời trang công chúa, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh "công chúa ngủ trong rừng" với hình ảnh những chiếc đầm công chúa lộng lẫy trong thế giới cổ tích.

BST với 3 dòng sản phẩm chủ đạo cùng những gam màu nóng ấm, đậm chất thu đông, gắn với màu sắc của thiên nhiên trong thời điểm giao mùa như màu vàng của lá thu, màu mận, màu xanh rêu đặc trưng của rừng, màu của cành cây khô…

Khác với vẻ đẹp sắc sảo trong show diễn ngày hôm qua, Á hậu Kim Duyên rạng rỡ và ngọt ngào như một nàng tiên rừng, cùng với bé Thỏ (con gái Xuân Lan) nhẹ nhàng gửi gắm thông điệp bảo vệ rừng. Show diễn có có sự tham gia của các mẫu nhí nổi bật như Khánh Vy (first-face), Livia (vedette)...

Gia đình Lương Thế Thành - Thúy Diễm dắt tay con trai hạnh phúc rạng ngời, catwalk trong BST của Nghĩa Baby

BST "Chất" mà Nghĩa Baby giới thiệu lần này là một BST mang đậm chất bụi, được thể hiện và truyền tải qua từng chi tiết trang phục, từ sự kết hợp ăn ý giữa các phụ kiện và cách NTK phối hợp các trang phục thường ngày để tạo ra một bộ cánh hoàn hảo cho các bé.

Cặp vợ chồng son của showbiz Việt Lương Thế Thành và Thúy Diễm cùng con trai "lấn sân" biểu diễn thời trang, trở thành gương mặt vedette kết show của thương hiệu Nghĩa Baby trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Đây là lần đầu tiên gia đình Lương Thế Thành - Thúy Diễm mang con trai lên sàn catwalk.

Ngoài ra, các mẫu nhí như bé Thỏ (con gái Xuân Lan), Trọng Phương (first face), Quỳnh Anh (vedette), Suri Nguyễn... cũng trình diễn vô cùng chuyên nghiệp trong trang phục jeans và cotton làm chủ đạo, với những gam màu pastel như hồng hay xanh mint, tạo nên vẻ ngoài vừa trẻ trung, vừa nghịch ngợm, lém lỉnh.

Lạc bước vào khu rừng cổ tích với BST của TUTUPETTI

Thương hiệu TUTUPETTI mang đến BST "Lạc bước mộng mơ" dựa trên những ý tưởng thần tiên và cổ tích, kết hợp với các màu sắc nổi bật và sang trọng giúp bé hoá thân thành các nàng công chúa trong truyện cổ tích đang tung tăng chạy nhảy trong một khu rừng xanh biếc.

Cả không gian biến hóa sống động, khiến cho các mẫu nhí như Thanh Như (first face), Ngọc Diệp (vedette) - một gương mặt mới của làng thời trang nhí, Khánh Ngọc... trở thành những nàng công chúa thật sự, tung tăng dạo chơi trong sự hồn nhiên, đáng yêu của mình.

Ca sỹ Vy Oanh cùng hai "thiên thần nhỏ" của mình làm vedette cho BST của Phương Nguyễn Silk

Đến với VJFW mùa thứ 12, thương hiệu Phương Nguyễn Silk mang đến BST áo dài mang tên "Nhịp điệu của tạo hóa/ Mùa xuân". Các mẫu nhí đã chứng tỏ bản lĩnh chuyên nghiệp qua phần thể hiện trong show diễn của Phương Nguyễn Silk, đặc biệt phải kể đến sự tự tin và những bước đi vững vàng của mẫu nhí Khánh Vy trong vai trò vedette.

Đặc biệt, ca sỹ Vy Oanh cùng hai con trai lần đầu tiên catwalk trên một sân khấu thời trang chuyên nghiệp. Sự đáng yêu, hồn nhiên của các bé cùng vẻ đẹp trong trẻo của Vy Oanh đã truyền tải hoàn hảo tinh thần của BST với những cảm hứng từ nét đẹp của mùa xuân.

Dàn mẫu nhí nổi bật hóa ma mị trong BST của thương hiệu Sofia

Qua bộ sưu tập "Daughter of the forest" bằng chất liệu Organza, Charmeuse, Taffa, Silk Satin với tông màu ấm chủ đạo đi cùng những thiết kế không quá cầu kỳ và dễ ứng dụng, các mẫu nhí như hoá thân thành "những đứa con của rừng" mang một vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng nhưng cũng rất mạnh mẽ và "hoang dại". BST càng được truyền tải đầy cảm xúc thông qua những bước đi tự tin, thần thái của dàn mẫu nhí như Quỳnh Anh (first face), Ngọc Diệp (vedette), Liva,... giúp vẽ nên bức tranh về sự sống muôn màu, vẻ đẹp của thiên nhiên và các sinh vật tự nhiên.



Hà Kiều Anh cùng con gái khép lại Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa 12

Show diễn cuối cùng của VJFW 2020 đến từ NTK Ada Anh Trương mang tên "New Normal". BST với màu sắc chủ đạo trắng và đen kết hợp cùng chất liệu lưới, voan, vải, tập trung vào cách xử lý chất liệu và xử lý form dáng cá tính trong mỗi bộ trang phục.

BST được trình diễn bởi dàn mẫu đầy tài năng như Trọng Phương (first-face), Hải Anh (vedette), Khánh Ngọc, Nguyễn Suri, Thanh Như, Khánh Vy, Minh Anh,... và đặc biệt là sự xuất hiện của mẹ con hoa hậu Hà Kiều Anh. Vẻ đẹp đài các, sang trọng của Hà Kiều Anh cùng sự ngây ngô, hồn nhiên của các mẫu nhí khiến những bộ trang phục của Ada Anh Trương càng thêm tỏa sáng, mang đến một bữa tiệc thời trang nhiều ý nghĩa cho giới mộ điệu.

Show diễn cuối cùng của VJFW mùa thu - đông 2020 khép lại mãn nhãn, để lại những cảm xúc ấn tượng và thông điệp sâu sắc về trẻ thơ qua 14 bộ sưu tập đến từ các NTK – thương hiệu thời trang danh tiếng. Với sân khấu được dàn dựng công phu, kết hợp với công nghệ cảm biến tương tác của First Interactive Technology và bảo trợ truyền thông từ TikTok, show diễn thu đông của VJFW 2020 đã truyền tải mạnh mẽ thông điệp ý nghĩa về bảo vệ rừng, khẳng định ý nghĩa của thời trang khi cùng chung tay với cộng đồng để gìn giữ và phát triển những điều đẹp đẽ.