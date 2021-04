Lần đầu tiên có mặt tại Hóc Môn và Quận 9, VUS khai trương cơ sở thứ 43 toàn quốc

Dưới sự phát triển của thành tựu công nghệ thông tin hiện đại, người học tiếng Anh hiện nay không chỉ được tiếp cận ngôn ngữ thông qua việc truy cập hàng triệu kho tàng tài liệu, giáo trình mà còn dễ dàng tìm thấy một trung tâm Anh ngữ ở bất kỳ đâu. Trong đó, tại Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng, có hàng trăm đơn vị đào tạo và giảng dạy ngoại ngữ từ lớn đến nhỏ. Đứng giữa những con số không ngừng tăng lên ấy, Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS vẫn tiếp tục giữ vững vị thế của một hệ thống đào tạo anh ngữ và ngoại khóa hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu học viên tin tưởng theo học. Thành công ấy không thể nằm ngoài những chuẩn mực quốc tế mà VUS vẫn luôn theo đuổi.

Đối tác chiến lược chuẩn quốc tế

VUS không chỉ liên kết đào tạo cùng The City University of New York (CUNY) - Đại học công lập lớn thứ ba Hoa Kỳ mà còn là trung tâm khảo thí ủy quyền của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge. Đồng thời cũng là đối tác đăng ký thi IELTS hạng mức kim cương của Hội đồng Anh British Council.

Giấy chứng nhận quốc tế

Năm 2021, VUS tiếp tục giữ vững KỶ LỤC VIỆT NAM khi trở thành hệ thống đào tạo Anh ngữ có số lượng học viên đạt chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế nhiều nhất – 153.380 em với các chứng chỉ Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS và xuất sắc trở thành sự tin chọn của hơn 2.672.000 gia đình Việt Nam.

Không những thế, hệ thống 41 cơ sở toàn quốc của VUS liên tục vượt qua cuộc khảo sát gắt gao của tổ chức kiểm định trung tâm Anh ngữ trên toàn thế giới NEAS về chương trình giảng dạy, đầu ra của học viên, chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất, quá trình tuyển sinh, chăm sóc học viên và đạt được điểm tối đa tại 2 tiêu chí an toàn dạy học và phòng chống dịch hiệu quả.

Chất lượng quốc tế với giáo trình kết hợp cùng NXB thế giới

Chất lượng giáo dục vẫn là yếu tố cốt lõi tạo nên vị thế hàng đầu của VUS. Với sự kết hợp cùng các nhà xuất bản giáo dục quốc tế như Oxford University Press, Macmillan, National Geographic, Cambridge, học viên tại đây luôn dễ dàng tìm thấy một khóa học phù hợp theo bất kỳ độ tuổi nào từ SmartKids (4 - 6 tuổi), SuperKids (6 -11 tuổi). Young Leaders (11 - 15 tuổi), các lớp tiếng Anh cho sinh viên, Anh ngữ giao tiếp, Anh ngữ tương tác, lớp cấp tốc cho người mất gốc,...

Đặc biệt, trong tháng 3 vừa qua, VUS kết hợp cùng NXB thế giới Macmillan cho ra mắt bộ giáo trình English Hub - Tiếng Anh Tương Tác Dành cho Người Trẻ và thành công thu hút được hàng triệu lượt quan tâm, tương tác.

Đội ngũ giảng viên chuẩn quốc tế

Không chỉ tiếp nhận những bài kiểm tra quốc tế, VUS còn thực hiện quy trình tuyển dụng và khảo sát năng lực gắt gao để chọn ra hơn 2.300 giáo viên bản xứ và Việt Nam cùng trợ giảng với 100% có bằng giảng dạy Anh ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó tiếp tục thực hiện sứ mệnh mang đến cho học viên nền tảng Anh ngữ vững chắc trên trường quốc tế.

Hệ thống Anh ngữ có mặt trên toàn quốc

Trung tâm hiện có hơn 70.000 học viên và 41 cơ sở đặt tại thành phố trọng điểm như: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu…Đặc biệt, với hy vọng giúp học viên khắp Việt Nam được tiếp cận với môi trường giảng dạy và học tập chuẩn quốc tế, VUS tưng bừng khai trương 2 cơ sở mới trong tháng 4.

Lần đầu tiên xuất hiện tại Hóc Môn và Quận 9, VUS rộn ràng khai trương 2 cơ sở mới nâng tổng số lên đến 43 trung tâm trên toàn quốc.

- VUS Tô Ký 2: 30/13 Tô Ký, Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP HCM

- VUS Nguyễn Văn Tăng: 55A Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Thủ Đức.

Các cơ sở mới được xây dựng trên những tuyến đường giao thông huyết mạch của khu vực. Trong đó, Tô Ký 2 tọa lạc tại đường Tô Ký - ngay tại mảnh đất an lành của vị tướng "văn võ song toàn" Tô Ký. Một trường học được "ươm mầm" từ mảnh đất địa linh nhân kiệt sẽ mở ra một khởi đầu mới trên hành trình lan tỏa niềm vui cùng Anh ngữ đến hàng triệu gia đình Việt Nam.

Tưng bừng khai trương cơ sở mới, VUS tổ chức hàng loạt hoạt động nổi bật

- Chương trình bốc thăm trúng thưởng 100% với cơ hội nhận ngay suất HỌC BỔNG TOÀN PHẦN, bán phần cùng nhiều phần quà giá trị khác tại 2 cơ sở mới.

- Tặng 100 phần học bổng 4.000.000 dành tặng cho 100 học viên đăng ký đầu tiên trong tháng 4

- Cơ hội tham gia LỚP HỌC TIẾNG ANH CHUẨN QUỐC TẾ MIỄN PHÍ tại 2 cơ sở mới DUY NHẤT NGÀY 10/04. ĐĂNG KÝ TẠI: https://forms.gle/JXmeGF89mKAWF6s88

- Hotline: (028) 7308 3333