Hiện tại, Perfect Crown (tạm dịch: Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21) đang là bộ phim được chú ý bậc nhất màn ảnh Hàn, đặc biệt nhờ sức hút từ cặp đôi IU - Byeon Woo Seok. Tuy nhiên, bên cạnh hai nhân vật chính, nữ phụ Gong Seung Yeon lại bất ngờ viral mạnh mẽ nhờ tạo hình Thái hậu quá đỗi cuốn hút.

Trong phim, Gong Seung Yeon vào vai Đại phi Yoon Yi Rang - một nhân vật mang khí chất hoàng tộc rõ nét, vừa quyền lực vừa đầy chiều sâu nội tâm. Bên cạnh diễn xuất chắc tay, điều khiến khán giả không thể rời mắt lại nằm ở visual không góc chết của nữ diễn viên với làn da mịn như sương, ánh nhìn điềm tĩnh và đặc biệt là đôi má hồng nhẹ nhưng có sức "gánh" gần nửa tổng thể nhan sắc.

Tạo hình của Gong Seung Yeon trong phim.

Không phải kiểu má hồng đánh cao hay đậm thường thấy, layout lần này đi theo hướng trong trẻo, tán rộng từ gò má lan nhẹ xuống vùng trung tâm khuôn mặt, tạo hiệu ứng ửng hồng tự nhiên như da thật. Chính chi tiết này giúp gương mặt trông mềm mại, thanh thoát hơn, đồng thời tăng thêm cảm giác cao quý, mong manh rất đúng với hình tượng nhân vật.

Đôi má ửng hồng của Gong Seung Yeon đang khiến netizen mê mẩn.

Ngay sau khi phim lên sóng, layout makeup này nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Nhiều beauty blogger và người dùng thi nhau thử lại kiểu má hồng này, biến nó thành một trong những xu hướng trang điểm hot nhất thời điểm hiện tại.

Layout makeup được xin info nhiều nhất MXH thời gian gần đây. Nguồn: X, Threads, Instagram.

Đáng chú ý, sau khi gò má của mỹ nhân này viral Hàn Quốc nói riêng lẫn châu Á nói chung, thì makeup artist đứng sau tạo hình này cũng đã trực tiếp chia sẻ các sản phẩm được sử dụng để hội chị em có thể dễ dàng "fomo".

Cụ thể, lớp nền được thực hiện bằng HERA Reflection Skin Glow Foundation #17C1, mang lại hiệu ứng da căng bóng nhẹ, trong trẻo đúng chuẩn "glass skin" nhưng vẫn giữ được độ tự nhiên.

Phần mắt được xử lý tối giản với bảng CHANEL Les 4 Ombres #352 Elemental, sử dụng các tông nâu be nhẹ nhàng để tạo chiều sâu mà không làm mất đi tổng thể thanh thoát.

Trong khi đó, đôi má ửng hồng viral và hiệu ứng bắt sáng trên gò má được hỗ trợ bởi DIOR Backstage Glow Maximizer Palette #003, giúp làn da thêm phần rạng rỡ nhưng không quá lấp lánh.

Cuối cùng, đôi môi được hoàn thiện bằng DIOR Addict Hydrating Shine Lipstick #250 với sắc hồng bóng nhẹ, góp phần cân bằng tổng thể makeup.

Không dừng lại ở hiệu ứng trong phim, kiểu makeup này nhiều khả năng sẽ trở thành xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay. Làn da căng mọng, lớp nền mỏng nhẹ cùng đôi má ửng hồng tự nhiên mang lại cảm giác trong veo, tươi tắn - đúng tinh thần "no makeup makeup" đang được ưa chuộng.

Đặc biệt, layout này cực kỳ hợp với những chuyến đi biển hay du lịch mùa nóng, khi ánh nắng và làn da glowy kết hợp với nhau tạo nên hiệu ứng rạng rỡ rất "ăn ảnh". Với độ dễ ứng dụng và khả năng nâng tầm visual rõ rệt, không khó hiểu khi kiểu má hồng này sẽ còn được hội mê làm đẹp lăng xê mạnh trong thời gian tới.