Lần đầu tại Việt Nam, phim Việt chuyển thể từ truyện ngôn tình “Chọc tức vợ yêu” lên sóng, diễn viên đẹp long lanh

Chọc Tức Vợ Yêu là bộ phim truyền hình Việt chuyển thể từ tác phẩm ngôn tình nổi tiếng Chọc Tức Vợ Yêu Mua 1 Tặng 1 của tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Tại Việt Nam, theo số liệu từ Waka.vn - trang web sở hữu bản quyền truyện Chọc Tức Vợ Yêu Mua 1 Tặng 1: số lượt đọc online của truyện là hơn 6 triệu và lọt vào top những truyện ngôn tình được đọc nhiều nhất năm 2017. Do đó, dù chưa lên sóng nhưng phim Chọc Tức Vợ Yêu đã khiến cộng đồng mạng phát sốt với hình ảnh dàn cast đẹp lung linh, nổi bật là cặp đôi chính: Tổng tài bá đạo Gia Bách do Kenny thủ vai và Nhã Đan - "bóng hồng" làm nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn do Minh Trang đóng.



Bộ phim kể về chuyện một anh chàng tổng tài đẹp trai lạnh lùng và hành trình chinh phục trái tim của 1 nữ diễn viên xinh đẹp, mạnh mẽ, cá tính. Gia Bách - người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi cô gái vốn là cha đơn thân, chưa từng có cảm giác rung động trước bất kỳ ai, đột nhiên vừa gặp đã yêu Nhã Đan và lấy cậu con trai làm cái cớ để tiếp cận người đẹp. Bên cạnh đó là những âm mưu, thủ đoạn của giới giải trí - nơi Nhã Đan làm việc.

Teaser "Chọc tức vợ yêu"

Tại Việt Nam, xu hướng chuyển thể các tác phẩm ngôn tình vẫn chỉ mới nhen nhóm và Chọc Tức Vợ Yêu là bộ phim Việt đầu tiên chuyển thể từ tác phẩm triệu view nổi tiếng Trung Quốc. Chọc Tức Vợ Yêu thể hiện đúng tinh thần lãng mạn, ngôn tình của nguyên tác, đồng thời có những yếu tố điều chỉnh phù hợp để có thể tiếp cận một bộ phận khán giả lớn hơn: khán giả phim truyền hình. Đảm nhận nữ chính Nhã Đan là Minh Trang - nữ diễn viên sinh năm 1995 sở hữu nét đẹp trong veo gây thương nhớ. Trong phim, Nhã Đan là là 1 cô gái từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi, lớn lên gia nhập vào giới giải trí đầy cạm bẫy nên đã rèn luyện được tính cách độc lập, mạnh mẽ ẩn bên trong vẻ quyến rũ. Việc đảm nhiệm vai Nhã Đan chính là cơ hội để Minh Trang chứng tỏ thực lực diễn xuất.

Gia Bách - nhân vật trung tâm của cuộc chinh phục người yêu do Kenny - soái ca người Hàn Quốc đảm nhận. Anh chàng 1 nhân tố mới lạ của truyền hình, sẽ mang đến khán giả hình ảnh chàng tổng tài Gia Bách luôn hành sự lạnh lùng trên thương trường nhưng khi ở bên Nhã Đan lại lộ rõ bản tính bá đạo, dốc hết tài năng, tài chính để theo đuổi người yêu. Vẻ ngoài điển trai cùng những phân đoạn diễn xuất ăn ý của Kenny bên cạnh Minh Trang hứa hẹn sẽ mang đến 1 nhân vật tổng tài bá đạo khiến vô số trái tim thiếu nữ thổn thức.

Ngoài ra, Chọc Tức Vợ Yêu còn có sự tham gia của các diễn viên: Lãnh Thanh, Quỳnh Hương, Quốc Huy, Thân Thúy Hà, Huỳnh Anh Tuấn, Châu Hà Yến Nhi, Cao Hoàng, bé Huy Khang…

Chọc Tức Vợ Yêu dài 25 tập sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Vie Channel HTV2, Vie GIẢITRÍ, ứng dụng VieON và ClipTV từ ngày 07/10/2020.