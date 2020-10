Lần đầu sau "Tình yêu và tham vọng", Diễm My trở lại Hà Nội làm điều đặc biệt khiến fan phấn khích

Mới đây, trên fanpage cá nhân, nữ diễn viên Diễm My 9x đã chính thức công bố việc cô sắp trở lại Hà Nội làm fan meeting. Được biết, fan meeting của Diễm My sẽ diễn ra tại Thủ đô vào ngày 31/10 tới đây. Nữ diễn viên chia sẻ đây là lần đầu tiên cô tổ chức fan meeting tại Hà Nội nên vô cùng hồi hộp. Cô nàng Phan Linh của Tình yêu và tham vọng cũng hy vọng sẽ được đón tiếp càng nhiều fan càng tốt tại sự kiện này.

Diễm My chia sẻ sự kiện fan meeting đầu tiên của cô tại Hà Nội thu hút sự chú ý của khán giả.

Sự kiện fan meeting của Diễm My tại Hà Nội cũng là để tri ân tình cảm quá lớn của khán giả đã dành tặng nữ diễn viên sau khi cô ra Bắc đóng phim. Dù vẫn gây nhiều tranh cãi thời điểm đóng Tình yêu và tham vọng, nhưng cũng từ bộ phim này, tên tuổi Diễm My đã phủ sóng rộng rãi hơn với khán giả miền Bắc, đem về cho cô một lượng fan cứng đáng kể. Nhờ sự yêu mến của fan, Diễm My từng lọt vào Top 5 Nữ diễn viên ấn tượng nhất VTV Awards 2020.

Sau khi Tình yêu và tham vọng kết thúc, có thể nói Diễm My đã tiếp tục lao vào guồng quay công việc không ngừng nghỉ. Nữ diễn viên vừa hoàn thành xong một dự án điện ảnh hiện vẫn đang được giữ kín nội dung. Mới đây nhất, Diễm My cũng vừa trở về Sài Gòn sau chuyến cứu trợ đồng bào miền Trung. Cuối tuần qua, người đẹp còn gây chú ý với nhan sắc rạng ngời khi tham dự show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Hình ảnh Diễm My lội nước đi cứu trợ miền Trung mới đây...