Lần đầu nếm kẹo dừa non

Ảnh: Quốc Bình

Năm nào bác Thảo cũng vào Huế đôi lần. Chẳng là, nhà bác có người thân định cư lập nghiệp ở đó. Và lần nào trở về bác cũng có những món quà quen thuộc chia khắp ngõ như dầu tràm, trà cung đình, mè xửng, mắm tôm chua… Tiếng cười cứ rộn ràng cùng bước chân của bác.

Dịp này, du Xuân ở Huế về, bác Thảo cũng không quên mua quà lấy may đầu năm mới, nhưng không phải là các đặc sản quen thuộc kia nữa mà là một loại kẹo khéo khi người cả ngõ chưa ai từng được biết đến – kẹo dừa non. Thật may khi nhà nó được đến lượt của màu tím, chuẩn “tím mộng mơ Huế thương”, đứa em reo để rồi vội thắc mắc, “nhưng sao gọi là kẹo mà chẳng phải là kẹo, anh nhỉ”.

Đúng vậy. Thường thường, những chiếc kẹo mà bọn chúng mê mẩn sẽ có dáng hình nho nhỏ hoặc tròn hoặc vuông và được bọc lại từng chiếc trong giấy bóng với nhiều màu sắc. Đằng này là cả tấm tròn có bán kính khoảng 25cm, gọi là bánh có lẽ phù hợp hơn.

Mẹ thong thả chia kẹo dừa non thành những miếng nhỏ. Việc này khá dễ dàng vì chỉ cần bẻ khẽ là thu được miếng vừa vặn để chia cho những cái tàu há mồm đang vây quanh mong chờ.

Ảnh: Quốc Bình.

Tiếng giòn và vị ngọt cùng ùa đến làm thức dậy sự quen thuộc vừa của mè xửng Huế thương vừa của bánh cu đơ xứ Nghệ. Thì đó, vẫn là tấm bánh đa giòn và lớp mạch nha mỏng trải lên. Chỉ khác, nếu bánh cu đơ có lạc rắc thì ở đây là những sợi dừa, điểm vừng.

Và mạch nha cu đơ dày hơn nên vị ngọt cũng đậm hơn còn kẹo dừa non có phần thanh hơn. Thế nên, thật dễ dàng thưởng thức nhiều miếng kẹo dừa non giòn, bùi cùng lúc để gật gù khen cho sự nhanh nhạy và khéo léo kết hợp này.

Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm. Đây cũng là lần đầu tiên bác Thảo gặp chúng ở Huế, có thêm màu tím của hoa cà, màu vàng theo màu quả xoài, nên mua về để mọi người được cùng thưởng thức, trải nghiệm hương vị quà mới trong tình thân xóm giềng…