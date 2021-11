Lần đầu chơi gameshow TV, nam sinh 18 tuổi nói đúng 2 câu mà khán giả nghệt mặt: Mời cậu nhận chức vô địch luôn cho rồi!

"Come on! To the future" là một chương trình khoa học nổi tiếng của Trung Quốc. Các khách mời, bao gồm các ngôi sao sẽ được chia làm các đội, cùng khám phá những bí ẩn của khoa học. Mục đích của chương trình là đưa các thí nghiệm khoa học lên trình diễn ở sân khấu tạp kỹ và phổ biến kiến thức khoa học cho toàn dân.

Mùa thứ 3, phát sóng năm 2018 của chương trình có sự góp mặt của một nam sinh 18 tuổi tên Trần Côn Vũ (sinh ngày 2/2/2000), là sinh viên của hệ Vật Lý, Đại học Thanh Hoa. Cho những ai chưa biết thì Đại học Thanh Hoa là một trong hai ngôi trường top đầu Trung Quốc, cùng với Đại học Bắc Kinh. Theo bảng xếp các đại học top đầu thế giới năm 2021 của THE, Đại học Thanh Hoa cũng xuất sắc đứng thứ 10.

Nhìn những số liệu "sương sương" này cũng đủ hiểu, sinh viên theo học Đại học Thanh Hoa toàn "học bá", trí tuệ và năng lực học tập siêu khủng. Tất nhiên, cậu bạn Trần Côn Vũ cũng không phải ngoại lệ.

Ngay từ phần giới thiệu bản thân, nam sinh này đã khiến MC và khán giả trường quay ngỡ ngàng vì khối kiến thức của mình. Cậu bản chẳng giới thiệu nhiều về bản thân mà xổ ra một tràng kiến thức Vật Lý.

Màn giới thiệu bá đạo của nam sinh 18 tuổi. Nguồn: Page Tiểu Vừng

"Mình mới chỉ tiếp xúc nghiên cứu khoa học trong năm nay. Phương hướng nghiên cứu của hiện tại là thể plasma và phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát. Mục tiêu kiểm soát phản ứng nhiệt hạch là phục chế, copy phản ứng nhiệt hạch của trung tâm mặt trời để cung cấp nguồn năng lượng cho con người", Trần Côn Vũ thao thao bất tuyệt.

Trước màn giới thiệu đầy khủng bố của nam sinh này, MC chương trình đã đùa rằng: "Lần sau cậu còn đè bẹp chúng tôi như thế này nữa thì chúng tôi sẽ tức giận đó. Nói một khái niệm "đơn giản" thế này để dọa chúng tôi thì vui lắm à?".

Câu nói của MC khiến cả trường quay phì cười còn Trần Côn Vũ cũng lém lỉnh đùa lại: "Vậy có cần em nói khó hơn không?". Ngay lập tức, MC thẫn thờ lắc đầu: "Không cần đâu, mức độ khó này tôi vẫn có thể tiếp nhận, không cần khó thêm đâu".

Đoạn clip ghi lại phần giới thiệu của Trần Côn Vũ sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, không chỉ gây bão ở Trung Quốc mà còn ở cả Việt Nam. Mới đây, đoạn clip này được chia sẻ lại một lần nữa và vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Đa số cư dân mạng đều thán phục năng lực học tập của cậu sinh viên này. Một số người cũng đùa rằng: "Giỏi như này thì thi thố gì nữa, nhận luôn chức vô địch cho xong".

Và quả thực trong mùa thi "Come on! To the future" năm đó, Trần Côn Vũ đã giành chiến thắng sau cùng. Được biết, ngoài đời Trần Côn Vũ thực sự là một "học bá" siêu đỉnh.

Năm 2015, nam sinh này từng giành giải nhất trong cuộc thi Vật Lý cấp Quốc gia độ tuổi THCS. Năm 16 tuổi, cậu đã theo học tại Đại học Thanh Hoa để nghiên cứu về plasma và phản ứng tổng hợp hạt nhân. Trần Côn Vũ cũng là đội trưởng đội Tranh biện của Khoa Vật lý và từng dẫn dắt đội giành chức Vô địch cuộc thi Tranh biện của Đại học Thanh Hoa.