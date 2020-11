Làm việc này mỗi lần đưa con ra ngoài bằng xe đẩy, bố mẹ có thể hại chết con mà không biết

Xe đẩy đã trở thành một vật dụng phổ biến đối với hầu hết các gia đình có con nhỏ, đặc biệt là những lúc muốn đưa con ra ngoài. Tuy nhiên, nhiều ông bố bà mẹ đang mắc phải một sai lầm tai hại có thể gây nguy hiểm vô cùng cho chính con mình mà không hề hay biết. Sai lầm này chính là che kín xe đẩy cho con mình.

Hành động này có thể xuất phát từ suy nghĩ muốn bảo vệ, che chắn cho con khỏi ánh nắng, tia bức xạ mặt trời vào mùa hè và lầm tưởng rằng làm như vậy là bảo vệ cho trẻ. Tuy nhiên, không may thay nó lại có thể gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ.

Nhiều bố mẹ tưởng rằng che kín xe đẩy giúp bảo vệ con khỏi ánh nắng và tia bức xạ từ mặt trời (Ảnh minh họa).

Các bác sĩ nhi khoa đã phát hiện ra rằng khi phủ một chiếc xe đẩy bằng vải (ngay cả khi vải mỏng), chúng ta có thể tạo ra hiệu ứng nhà kính hay tạo ra một cái lò bên trong xe và làm giảm sự lưu thông của không khí, khiến trẻ cảm thấy khó chịu và bị quá nóng. Làm như vậy cũng khiến bố mẹ khó có thể biết được cảm giác hay tình trạng thực sự của con ở bên trong vì không thể nhìn thấy chúng qua lớp chăn hoặc vải.

Hiện tượng này cũng giống như việc nhiệt độ bên trong những chiếc ô tô đang đỗ trong những ngày nắng nóng, nhiệt độ bên trong chiếc xe đẩy của trẻ cũng nóng lên, đặc biệt là khi nó bị phủ bởi một cái chăn làm hạn chế sự lưu thông của không khí.

Để kiểm chứng điều này, cặp vlogger nổi tiếng với các vlog về nuôi dạy con cái JK và Charlie trên kênh Youtube Channel Mum đã thực hiện một thí nghiệm. Charlie và JK đã so sánh nhiệt độ của 2 xe đẩy khác nhau trong vòng 7 phút vào 1 ngày nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời là 30 độ C trong đó 1 chiếc xe đẩy để dưới ánh nắng mặt trời và một chiếc khác được phủ chăn lên trên. Trong thí nghiệm đầu tiên, nhiệt độ trong xe đạt tới 29,9 độ C sau 7 phút. Và trong thử nghiệm thứ 2, với chiếc chăn phủ lên trên, sau 7 phút, nhiệt độ bên trong xe đẩy lên tới 35,1 độ C. Vậy là chỉ trong vòng 7 phút thôi, chênh lệch nhiệt độ giữa 2 xe đẩy đã là hơn 5 độ. Hãy thử tưởng tượng nếu để lâu hơn nữa thì trẻ ngồi bên trong xe sẽ còn nóng đến mức nào.

Nếu đi ra ngoài cùng con vào những hôm trời nóng, hãy kiểm tra con 10-15 phút một lần và đảm bảo rằng chúng không cảm thấy nóng (Ảnh minh họa).

Dưới đây là một vài lời khuyên từ các chuyên gia để giúp bố mẹ tự tin hơn trong lần tới khi đi dạo cùng con trong những ngày nắng nóng:

- Ở trong bóng râm hoặc dùng ô để che cho bé.

- Sử dụng xe đẩy có mái che và lỗ thoáng ở phía sau có thể đảm bảo luồng không khí lưu thông cần thiết.

- Kiểm tra con 10-15 phút một lần và đảm bảo rằng chúng không cảm thấy nóng.

Các dấu hiệu của tình trạng quá nóng mà bạn nên để ý có thể bao gồm thay đổi nhịp thở, má ửng hồng, đổ mồ hôi, cáu kỉnh - hoặc ngược lại là không có phản ứng gì.

Nguồn: Brightside