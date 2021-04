Lâm Thúy Nhàn viên mãn với cuộc sống hiện tại

Được biết đến là một fashionista, beauty blogger, hay founder của một thương hiệu thời trang, và dĩ nhiên cũng là một người vợ, người mẹ, thời gian gần đây cô cũng bắt đầu chăm chút nhiều hơn cho kênh YouTube của mình so với trước đây, Lâm Thuý Nhàn gây ấn tượng bởi nguồn năng lượng tích cực và quan điểm lạc quan trong cuộc sống. Là một influencer, tuy nhiên, cô không bao giờ review một cách qua loa mà các sản phẩm cô đánh giá đều là các sản phẩm cô yêu thích và có sự trải nghiệm thực tế.

Vì vậy, khán giả luôn yêu thích và dành sự tin tưởng cho những video của cô và bài viết trên mạng xã hội.



Cùng có một cuộc trò chuyện ngắn cùng Lâm Thuý Nhàn.

Chào Lâm Thuý Nhàn, làm nhiều công việc cùng một lúc như vậy, bạn làm thế nào để phân chia thời gian hợp lý?



Thật ra mình không phân bổ một cách cụ thể hay theo một tiêu chí nào. Mình sẽ ưu tiên việc nào trong một thời điểm nào là quan trọng nhất thì sẽ giải quyết trước, rồi mới đến các việc tiếp theo. Do đó mình cũng không có một sự phân bổ nhất định. Ngoài ra, mình cũng rất may mắn khi được gia đình hai bên hỗ trợ rất nhiều. Nếu trong lúc nào đó mà mình và chồng quá bận bịu thì ông bà nội ngoại cũng sẽ phụ chăm sóc các cháu. Vì thế làm vợ, làm mẹ với mình rất nhẹ nhàng bởi mình đã rèn luyện tính tự lập cho hai đứa từ nhỏ. He và Hiu cũng rất thương và hiểu cho bố mẹ để hai vợ chồng có thời gian tập trung làm việc.

Còn về YouTube thì mình làm theo sở thích do đó không bị áp lực về thời gian hay nội dung nên cũng không cần suy nghĩ nhiều.

Vậy trong các công việc kể trên, thì bạn thấy công việc nào dễ nhất và khó nhất? Vì sao?

Tất nhiên là làm mẹ là khó nhất rồi. Nuôi nấng và dạy dỗ con cái đòi hỏi rất nhiều công sức, kiến thức và cả sự nhẫn nại, yêu thương từ bố mẹ. Nói vui là "Đây là lần đầu tiên mình làm mẹ" cho nên gần gũi, yêu thương và chăm sóc hai bé là điều quan trọng hàng đầu với mình. Còn công việc kinh doanh cũng vừa để phục vụ sở thích và có tài chính để chăm lo cho gia đình. Nói chung, mọi thứ mình làm đều xoay quanh gia đình và hai đứa nhỏ.

Còn lại mình xếp là khó nhì ngang nhau chứ không có cái nào dễ hết. Không làm thì thôi, nếu đã làm thì mình phải dành hết công sức và làm việc nghiêm túc để những người khác không bị ảnh hưởng.

Một ngày của Lâm Thuý Nhàn như thế nào với tư cách là một người phụ nữ của gia đình?

Mình quan tâm đến sức khoẻ các con. Sáng mình đánh thức cả nhà khá sớm để cùng con chạy bộ, ăn sáng rồi đưa con đi học. Sau đó là lên thực đơn chuẩn bị bữa cơm rồi dọn dẹp nhà cửa. Mình cũng dành thời gian để kiểm tra các công việc kinh doanh cũng như check email. Chiều lại thì đi đón con, tắm rửa, ăn tối và học bài cùng con.

Một ngày của mình cũng như bao người phụ nữ khác thôi.

Tinh thần lạc quan là bí kíp để bà mẹ trẻ luôn yêu đời và giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.

Bạn đối mặt và phản ứng như thế nào trước các ý kiến trái chiều trên mạng?



Nói thật mình hoàn toàn không quan tâm. Mình có quá nhiều việc khác phải để ý mà, hơi đâu mà để trong lòng trên mạng người ta nói gì. Mình còn phải lo cho gia đình, kiếm tiền. Em bé lớn thì phải học trau dồi thêm tiếng Anh. Mình cũng chưa học đàn nghiêm túc rồi còn các sở thích giải trí khác của cá nhân như nhạc nghe chưa đủ, sách đọc chưa xong, phim thì xem chưa hết,... rồi còn phải đi chơi với chồng để hâm nóng tình cảm. Chưa kể phải thường xuyên làm việc cùng các bạn ở shop, khách hàng, rồi đi du lịch, viết bài,... nói chung là nhiều thứ phải làm lắm.

Nhà bao việc lại còn phải đi quan tâm ý kiến của những người không quen biết?

Lâm Thuý Nhàn thường xuyên đưa các con dậy sớm tập thể dục.

Khi để gia đình xuất hiện trên YouTube - cũng là một influencer, bạn có sợ ảnh hưởng đến con cái và gia đình trước những bình luận khen chê không?



Mình có bao giờ để gia đình xuất hiện trên YouTube đâu, được mấy giây rồi thôi chứ chưa bao giờ mình lấy con cái ra để PR bản thân hết.

Điều gì bạn quan trọng nhất trong giữ gìn hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái?

Tôn trọng, đối xử con cái như một người bình thường (trong hình dáng nhỏ bé) chứ không áp đặt, không khắt khe quá. Còn đối với chuyện vợ chồng cũng vậy, tôn trọng và luôn dành thời gian riêng và không gian riêng cho nhau. Và điều quan trọng là phải giao tiếp thật nhiều. KHÔNG ĐƯỢC MẠNH AI NẤY SỐNG KHI VỀ ĐẾN NHÀ.

Cuộc sống gia đình bình thường vốn đã có nhiều khó khăn, bất đồng quan điểm, vậy với một influencer như bạn thì chắc cũng sẽ trải qua nhiều vui buồn trong cuộc sống gia đình chứ?

Mình thì không, vì có gì mình cũng sẽ nói ra hết. Để mà nói về bất đồng thì mình và chồng hầu như khác nhau mọi thứ từ sở thích đến cách sống. Nhưng đã chọn ở với nhau gần 10 năm rồi giờ mình thấy cách giải quyết hay nhất là nói chuyện càng nhiều càng tốt. Với mình sinh ra đã là người lạc quan vui vẻ, không gì có thể khiến mình buồn lâu trừ sức khoẻ của người thân trong gia đình.

Trở thành một YouTuber, bạn có được và mất gì không?

Hình như mình chưa mất gì luôn ấy mà toàn được nhiều hơn. Vui nhất là mọi người khen mình không có khó gần như hình mình hay chụp hihi.

Bạn có đang hạnh phúc với những gì bạn đang làm và đang có không? Nếu muốn được thay đổi bạn sẽ thay đổi điều gì?

1000% hạnh phúc.

Cô đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn cùng gia đình và công việc.

Bạn chia sẻ lời khuyên gì đến với những mẹ bỉm sữa - những người cũng đang nuôi dạy con cái và xây dựng cuộc sống gia đình trong thời kì hiện đại này nhé?

Thuận theo tự nhiên! Nhìn mọi việc theo cách lạc quan thì cái gì cũng sẽ thấy nhẹ nhàng thôi mọi người ạ.

Cảm ơn Lâm Thuý Nhàn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khoẻ và thành công hơn.