Làm theo cách tránh thai bà ngoại hướng dẫn, bác sĩ không khỏi kinh hãi khi phát hiện thứ bên trong âm đạo của người phụ nữ

Phải nhập viện sau khi sử dụng khoai lang để tránh thai

Câu chuyện của bệnh nhân Monica (tên đã được thay đổi) được chia sẻ trên chương trình TLC Sex Sent Me to ER (Câu chuyện trong phòng cấp cứu). Theo đó, bác sĩ Myhre, người đã cấp cứu cho bệnh nhân cho biết, Monica và vị hôn phu đến bệnh viện sau khi cô xuất hiện những cơn đau ở phần xương chậu. Theo cả 2 người thì Monica vốn không tin vào y học phương Tây và cô chưa từng đi khám ở các bệnh viện trước đây.



Bác sĩ Myhre chia sẻ về câu chuyện tránh thai bằng khoai lang của một cặp đôi trong chương trình TLC Sex Sent Me to ER (Câu chuyện trong phòng cấp cứu).

Lo ngại rằng bệnh nhân của mình có thể có vấn đề về túi mật, bác sĩ Myhre nhanh chóng tiến hành siêu âm. "Kết quả siêu âm cho thấy một khối u, tôi thực sự lo lắng rằng bệnh nhân có một khối u, một u nang hay một thứ gì đó khủng khiếp", cô nói.

Các xét nghiệm máu xác nhận Monica bị nhiễm trùng, vì vậy bác sĩ Myhre tiến hành kiểm tra vùng chậu và nhanh chóng nhận ra rằng có dị vật trong âm đạo của cô. Và dị vật đó hóa ra là một miếng khoai lang.

Bác sĩ nói: "Tôi không thể tin được rằng người phụ nữ này lại đặt một miếng khoai lang vào bên trong cơ thể mình".

Khi được hỏi, Monica cho biết đã được bà ngoại nói rằng khoai lang có thể ngăn ngừa mang thai và cô quyết định sử dụng phương pháp này tại nhà. Điều này khiến bác sĩ vô cùng "kinh hãi".

Tiến sĩ Myhre nói: "Khoai lang không có bất cứ tác dụng gì khi ở trong âm đạo, kể cả tránh thai. Nó ở trong đó chỉ gây nhiễm trùng thêm mà thôi. Khi đã bị nhiễm trùng, tình trạng có thể dẫn tới nghiêm trọng, gây ra nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Khi bệnh nhân nói với tôi rằng miếng khoai lang đã ở trong đó 2 tuần, tôi thật sự sốc và không dám nghĩ tới chuyện gì đang xảy ra".

May mắn thay, tình trạng nhiễm trùng của Monica đã được phát hiện kịp thời và được điều trị dễ dàng bằng cách lấy dị vật ra ngoài và điều trị nhiễm trùng bằng một đợt kháng sinh.

Dị vật trong âm đạo nếu không được lấy ra kịp thời sẽ nguy hiểm như thế nào?

Nếu không lấy dị vật âm đạo kịp thời, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người phụ nữ. Thực chất, bản thân dị vật không nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu để mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa thì chị em phụ nữ phải đối mặt với rủi ro như:

- Dẫn tới nhiễm trùng, dẫn tới bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

- Gây ra các bệnh phụ khoa như viêm âm đạo, viêm phần phụ, viêm tuyến bartholin, viêm cổ tử cung...

- Suy giảm ham muốn tình dục ở nữ giới, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình.

- Nguy cơ khó thụ thai, vô sinh ở nữ...

Các biện pháp tránh thai an toàn

Sai lầm khi tránh thai không phải là điều hiếm gặp trong cuộc sống. Rất nhiều cặp đôi mặc dù chưa muốn có em bé nhưng lại không hề tìm hiểu kĩ các biện pháp tránh thai để rồi tự làm theo ý mình và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Chẳng hạn như "dùng túi nilon thay cho bao cao su", "vắt chanh vào vùng kín sau khi quan hệ", "ngâm nước nóng để cho tinh trùng chết"... là 3 trong số rất nhiều biện pháp tránh thai "ngược đời" của không ít các bạn trẻ hiện nay. Điều này kéo theo rất nhiều hệ lụy xấu đối với sức khỏe vcủa người phụ nữ ở hiện tại cũng như tương lai về sau.

Nếu chưa muốn có thai tại thời điểm đó, việc mà các cặp đôi cần làm là sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Một số biện pháp tránh thai an toàn có thể kể đến là: Sử dụng bao cao su, dùng thuốc tránh thai, đặt vòng tránh thai, thắt ống dẫn tinh cho nam giới...

Trong đó, sử dụng bao cao su là một trong các biện pháp tránh thai hiện đại mà được nhiều người áp dụng. Nó không những có tác dụng tránh mang thai ngoài ý muốn mà còn có tác dụng ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hiện nay, có hai loại bao cao su là bao cao su dành cho nam và bao cao su dành cho nữ. Nếu sử dụng đúng cách, bao cao su có hiệu quả ngừa thai đến 98%.