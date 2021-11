Virus SARS-CoV-2 (gây bệnh COVID-19) đã lây lan đến hầu hết tất cả các quốc gia - bao gồm cả Hoa Kỳ, quốc gia hiện có nhiều ca bệnh nhất trên thế giới. Trong suốt năm 2020, hầu hết các quốc gia đã hạn chế việc di chuyển đến Mỹ khi các trường hợp nhiễm Covid ở đây đang gia tăng.

Vào ngày 12 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã ban hành lệnh cho tất cả khách du lịch quốc tế - cũng như người Mỹ đi du lịch nước ngoài – phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi nhập cảnh Hoa Kỳ. Sau lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Bidens, nước Mỹ đã thực hiện thêm một số yêu cầu về du lịch trong đó bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay.

Liệu đi máy bay có an toàn hay không? Ảnh: PAULA BRONSTEIN/GETTY IMAGES

Tuy nhiên, CDC gần đây đã nới lỏng các khuyến nghị đi lại của mình, kêu gọi những người Mỹ chưa tiêm phòng tránh đi du lịch khi không cần thiết nhưng lại bật đèn xanh cho những người đã được tiêm chủng miễn là họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp.

Với những hạn chế và khuyến nghị này, một câu hỏi được đặt ra đối với khách du lịch rằng: Liệu đi du lịch bằng máy bay có an toàn hay không?

Dưới đây là một số lời khuyên trong mùa du lịch Covid mới nhất để bạn có thể quyết định xem mình có nên hủy chuyến bay hay không. Các chuyên gia cũng cân nhắc về các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện khi đi du lịch trong thời kỳ đại dịch.

Tư vấn Du lịch "Cấp độ 4" của CDC

Trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19, CDC và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành trạng thái "cấp độ 4" - có nghĩa là bạn nên tránh tất cả các chuyến du lịch đến các điểm đến quốc tế nơi nguy cơ COVID-19 được coi là "rất cao".

Bạn nên kiểm tra "Đề xuất Du lịch COVID-19 theo điểm đến" của CDC để xem những địa điểm nào được coi là có rủi ro thấp hơn trước khi đặt vé cho chuyến đi của bạn.

Làm thế nào tôi có thể ngăn ngừa nhiễm COVID-19 khi đi du lịch bằng máy bay?

Theo Tiến sĩ Miryam Wahrman, tác giả của Cuốn sổ tay: "Sống sót trong một thế giới đầy mầm bệnh" (The Hand Book: Surviving in a Germ-Filled World), có rất nhiều điều không chắc chắn liên quan đến COVID-19. Và trong khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã phê duyệt ba loại vắc xin COVID-19 (Moderna, Pfizer và Johnson & Johnson), nhưng trẻ em dưới 5 tuổi vẫn chưa đủ điều kiện để tiêm. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn khi đi du lịch.

Đối với những người chưa được tiêm chủng, CDC khuyến nghị sử dụng khẩu trang ở những nơi công cộng và trên máy bay. Và trên thực tế, đó là luật liên bang quy định tất cả mọi người (đã tiêm phòng hoặc không) phải đeo khẩu trang trong sân bay và trên máy bay.

Hành khách đeo khẩu trang trên máy bay để tránh lây nhiễm Covid-19

Rửa tay đúng cách cũng là chìa khóa để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19. "Hãy rửa tay bằng xà phòng và nước - đặc biệt là trước khi ăn và khi chạm vào mặt. Chà ít nhất 20 giây, rửa sạch bằng nước và lau khô hoàn toàn bằng khăn giấy sạch", tiến sĩ Kathleen DiCaprio, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm từ Đại học Y khoa Touro, người đã giúp phát triển vắc-xin phòng vi-rút Ebola cho biết.

Ngoài ra còn có những cách khác để ngăn ngừa sự lây nhiễm khi đi máy bay. Sử dụng chất khử trùng có cồn hoặc khăn lau khử trùng trên các vật dụng mà người khác đã chạm vào, chẳng hạn như bàn để khay ăn và tay vịn.

Tiến sĩ Wahrman nói: Hãy thực hiện các biện pháp an toàn khi đi qua khu vực an ninh, khi "đồ của bạn chạm vào thùng đựng đồ của người khác và có thể bị nhiễm vi trùng". Cô khuyên bạn nên mang theo một vài chiếc túi Zip trong, sau đó cho đồ của bạn vào những túi này trước khi cho vào thùng. Bạn cũng nên kiểm tra các biện pháp an toàn mà các hãng hàng không đang thực hiện để giúp khách hàng đi du lịch an toàn hơn. Ví dụ: hãng United Airlines yêu cầu tất cả nhân viên của mình phải được tiêm phòng và đã hợp tác với Clorox và Cleveland Clinic để đảm bảo hãng đáp ứng được các quy trình khử trùng mới nhất trong mỗi chuyến bay.

Cuối cùng, "nếu bạn thấy ai đó trông có vẻ ốm yếu, hãy cố gắng giữ khoảng cách với họ", Tiến sĩ Wahrman nói. Tuy nhiên, điều này có thể thực hiện dễ dàng trong phòng chờ và khi lấy hành lý, nhưng lại hơi khó khăn nếu bạn bị "mắc kẹt" bên cạnh một người bệnh trên máy bay.

Tiến sĩ Wahrman nói thêm: Cũng nên nhớ rằng "bạn có thể không có triệu chứng và vẫn có thể lây nhiễm. Điều này có nghĩa là một người nào đó bạn gặp có thể trông hoàn toàn khỏe mạnh nhưng thực sự đang mang virus. Chỉ cần lưu ý những thứ bạn đã tiếp xúc vì chúng có thể mang vi rút và vi khuẩn từ người khác.

Như vậy, tôi có nên đi du lịch trong đại dịch Covid-19?

Tiến sĩ Wahrman cho biết: "Bạn phải đưa ra quyết định của bản thân về những rủi ro mà bạn mà bạn có thể gặp phải. Bạn không bắt buộc phải hủy kế hoạch của mình, nhưng giữ khoảng cách vẫn được khuyến khích cho những người chưa được tiêm chủng và điều đó có thể hơi phức tạp trên máy bay hoặc sân bay. Bạn phải làm những gì tốt nhất cho bạn và gia đình, nhưng các chuyên gia khuyên bạn nên ở nhà ngay bây giờ nếu bạn chưa tiêm phòng".

Tiến sĩ DiCaprio nói: "Tại thời điểm này, những người đang đi du lịch hoặc dự định đi trong tương lai nên tìm hiểu các hạn chế đi lại nhất định và kiểm tra định kỳ trên trang web của CDC về những hạn chế này. Có thể hữu ích nếu kiểm tra bất kỳ thông tin cập nhật nào từ các hãng hàng không và/ hoặc các sân bay".

Theo Parents