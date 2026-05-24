Lâm Tâm Như tiết lộ sốc về Hoắc Kiến Hoa

Mới đây, Lâm Tâm Như đã gây bão khi tiết lộ về thói quen sống hết sức đặc biệt của ông xã, khiến Hoắc Kiến Hoa chỉ ngồi không cũng lọt thẳng vào top tìm kiếm trên MXH. Thật bất ngờ là nam thần cố trang trứ danh của showbiz Hoa ngữ lại chẳng mấy quan tâm đến ngoại hình.

Theo Lâm Tâm Như chia sẻ, khi phát hiện trên mặt Hoắc Kiến Hoa xuất hiện nếp nhăn, cô đã đề nghị chồng thử một số biện pháp thẩm mỹ nhưng đều bị từ chối. Không chỉ vậy, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách còn “bóc mẽ” ông xã là người rất lười chăm sóc da.

Hóa ra ngày thường, Lâm Tâm Như thường xuyên đưa mỹ phẩm dưỡng da cho Hoắc Kiến Hoa dùng. Ai ngờ chồng cô ngoài miệng thì “okiela” nhưng thực tế lại xếp xó cả đống sản phẩm chăm sóc sắc đẹp này. Lâm Tâm Như tuyên bố: “Anh ấy là kiểu người chỉ dùng một cục xà phòng “cân” hết từ đầu đến chân”.

Lâm Tâm Như tiết lộ Hoắc Kiến Hoa là người rất lười chăm sóc, bảo dưỡng nhan sắc (Ảnh: Baijiahao).

Trước đó, Hoắc Kiến Hoa cũng từng nhiều lần bị bắt gặp mặc lại những bộ trang phục đã sử dụng nhiều năm, đến chiếc quần jeans đã mặc đến rách cũng không chịu vứt. Có thể thấy được tài tử Hoa Thiên Cốt là người sống vô cùng giản dị và chẳng quá để tâm đến vấn đề ngoại hình.

Hoàn toàn trái ngược với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như vô cùng coi trọng, chăm chút vẻ bề ngoài. Thậm chí, trang Baijiahao còn cho biết, nữ diễn viên này là “chuyên gia” trong việc bảo dưỡng nhan sắc, níu kéo thanh xuân.

Bản thân Lâm Tâm Như chẳng ngại ngần chia sẻ cô dành nhiều sự quan tâm cho việc thẩm mỹ cũng như các biện pháp làm đẹp. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là phải chọn những biện pháp an toàn, cơ cấu thẩm mỹ đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Khác với chồng, Lâm Tâm Như rất chăm chút cho ngoại hình, không ngại thử các biện pháp thẩm mỹ để đẹp hơn (Ảnh: Baijiahao).

Không khó để thấy được vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa có quan điểm sống hoàn toàn khác biệt, tính cách cũng chẳng hề giống nhau. Thế nhưng họ luôn tôn trọng, bao dung cho đối phương và nhờ vậy giữ lửa hôn nhân.

Khi Hoắc Kiến Hoa bị bàn tán về việc mặc đồ cũ, bị chê là keo kiệt, Lâm Tâm Như đã chủ động ra mặt bảo vệ ông xã, tuyên bố rằng: “Anh ấy thấy thoải mái là được” . Còn về phía Hoắc Kiến Hoa, dù là người sống rất tiết kiệm, giản dị nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn về việc Lâm Tâm Như có cả bộ sưu tập trang sức cực kỳ đắt đỏ.

Có thể Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa không đồng điệu về sở thích, về cách sống nhưng họ vẫn vô cùng thân mật, ăn ý, chưa bao giờ bắt ép “nửa kia” phải rập khuôn lối sống của mình, để người bên gối được thoải mái hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng.

Có lẽ đây chính là bí kíp giữ lửa hôn nhân của vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa (Ảnh: Baijiahao).

Nguồn : baijiahao