Lâm Tâm Như bị đàn chị tát “lệch mặt” giữa chốn đông người nhưng đành phải ngậm ngùi câm nín vì một lý do?

Hiện nay, Lâm Tâm Như đang là một trong những sao nữ đứng đầu showbiz xứ Đài, không chỉ sở hữu nhiều tác phẩm tiêu biểu mà còn là một trong những nhà sản xuất phim thành công nhất hiện nay. Thế nhưng ít ai biết, bà xã Hoắc Kiến Hoa từng bị đàn chị "tặng" cho cái tát như trời giáng ngay trên sóng truyền hình đầy tức tưởi nhưng vẫn phải nín nhịn làm lành.

Trang 163 cho biết, sau khi sinh ái nữ Cá Heo Nhỏ, Lâm Tâm Như đã tham gia show truyền hình do "chị đại" Lam Tâm My làm "chủ xị" đúng vào dịp kỷ niệm tròn 15 năm.

Ban đầu, hai sao nữ còn chị chị em em thân mật, Lâm Tâm Như cũng chia sẻ những câu chuyện đời tư thú vị. Nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách tiết lộ vì quá thèm, cô từng lén ăn vụng món gà rang muối trong thời gian ở cữ, khiến bé cưng chẳng may bị nổi mụn, sợ tới mức nàng "Hạ Tử Vy" không dám ăn lung tung nữa.

Ngoài ra, Lâm Tâm Như tâm sự sau khi trở thành vợ người ta, cuộc sống của cô dường như chẳng có gì đổi khác: "Hoắc Kiến Hoa suốt ngày bận đóng phim. Em cảm thấy cuộc sống bây giờ chẳng khác gì lúc độc thân, chỉ là có thêm một thiên thần nhỏ mà thôi". Được biết, vợ chồng Lâm Tâm Như đã thống nhất với nhau về việc chăm sóc cho con, dù bận rộn đến đâu thì phải có 1 người ở lại Đài Loan (Trung Quốc) để lo liệu kịp thời cho gia đình.

Ban đầu, Lâm Tâm Như và Lam Tâm My còn chị chị em em thân thiết bên nhau.

Trong chương trình, Lâm Tâm Như và MC Lam Tâm My còn thử trổ tài diễn xuất trên sóng truyền hình. Theo đó, chị đại họ Lam sắm vai người mẹ với phân cảnh trách mắng và tát cô con gái bất hiếu Lâm Tâm Như.

Ban đầu, Lam Tâm My tỏ vẻ lo lắng: "Sao mà chị xuống tay được đây?". Thế nhưng khi Lâm Tâm Như đề nghị có thể "tá vị", nghĩa là lợi dụng góc quay để thực hiện động tác giả thì nữ MC lại gạt phắt đi: "Chị chưa bao giờ 'tá vị'" và tặng cho Lâm Tâm Như cái tát như trời giáng, khiến cả trường quay đều khiếp sợ.

Nhìn hình ảnh bà xã Hoắc Kiến Hoa bị tát lệch mặt, đứng không vững là đủ biết uy lực của cái "vuốt má" này chẳng phải chuyện đùa đâu. Dù vậy, Lâm Tâm Như vẫn phải chủ động lên tiếng xoa dịu tình hình: "Em bị dọa cho hết hồn nhưng không phải vì bị đánh mà là do chị Tâm My diễn thật quá, rất giàu cảm xúc".

Lâm Tâm Như bị đàn chị tát thẳng tay, dù cô đã đề nghị thực hiện cảnh quay bằng cách "tá vị".

Cú "vuốt má" này rõ ràng chẳng hề nhẹ chút nào.

Có nhiều người cho rằng Lam Tâm My đã quá nặng tay với đàn em, khiến Lâm Tâm Như phải bẽ bàng ngay trên sóng truyền hình. Thế nhưng, với quyền lực của "chị đại" Cbiz này, Lâm Tâm Như chẳng còn cách nào khác ngoài việc nín nhịn.

Được biết, Lam Tâm My là một nghệ sĩ hết sức đa tài đa nghệ, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như âm nhạc, phim ảnh, show truyền hình, được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc phim", "Madonna Đài Loan".

Không chỉ vậy, Lam Tâm My còn sở hữu mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng rãi, khiến cô được mệnh danh là "mẹ nuôi showbiz". Giới báo chí hé lộ thêm, từ nhiều năm trước, khối tài sản của Lam Tâm My đã lên tới hơn 1 tỷ TWD (840 tỷ đồng) và bây giờ con số cụ thể là bao nhiêu thì khó mà tưởng tượng được. Đối mặt với một chị đại quyền lực như vậy, bảo sao Lâm Tâm Như dù bị tát cũng không dám ho he gì!

Đàn chị Lam Tâm My (bên phải) quá quyền lực, khiến Lâm Tâm Như không dám ho he gì cả.

