Làm sinh tố dưa hấu cho thêm nguyên liệu này sẽ ngon hơn rất nhiều lại còn giúp giảm cân

Loại trái cây ngon ngọt này chứa nhiều vitamin và chất lỏng thiết yếu, giúp giữ nước cho cơ thể. Ngoài ra, dưa hấu còn chứa chất chống oxy hóa mạnh như lycopene, giúp chống lại bệnh tật và giảm nguy cơ viêm đường hô hấp.

Theo ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) thì đã có nhiều nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, dưa hấu là loại thực phẩm tuyệt vời để giảm cân. Ngoài ra, dưa hấu còn rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A, B1, B6 & C, axit pantothenic, biotin, kali và magie.

Trong dưa hấu chứa một chất chống oxy hóa mạnh lycopene (sắc tố thực vật tạo màu đỏ cho dưa hấu, cà chua, ổi hồng). Chất chống oxy hóa mạnh này giúp trung hòa các gốc tự do dẫn đến các bệnh viêm nhiễm, bệnh tật nói chung và các bệnh mãn tính như đau tim, đột quỵ, ung thư.

Một nghiên cứu đến từ Trung tâm Sức khỏe Memorial Sloan-Kettering thuộc Đại học Weill Cornell Medical College, New York (Mỹ) đã chỉ ra, sở hữu chế độ dinh dưỡng giàu lycopene có thể làm giảm tình trạng nổi ban đỏ trên da do tiếp xúc với tia UV. Trong khi đó, hàm lượng lycopene ở dưa hấu nhiều hơn 40% so với cà chua bi. Như vậy dưa hấu cũng có tác dụng giúp bạn chống nắng.

Dưa hấu chứa hợp chất chống oxy hóa mang tên glutathione. Hợp chất glutathione sẽ gián tiếp hạn chế hình thành tyrosinase, một loại enzym tham gia vào quá trình sản sinh melanin. Theo một nghiên cứu của Trung tâm Da liễu và laser ở Willowbrook, IL, bổ sung nhiều hợp chất này có thể làm sáng da. Do đó, tiêu thụ dưa hấu là giải pháp vừa đơn giản vừa tuyệt vời để loại bỏ lớp da nâu và chứng tăng sắc tố da.

Dưa hấu cũng là loại trái cây giúp hạn chế nếp nhăn và ngăn ngừa da khô do giàu vitamin C.